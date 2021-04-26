ОФИЦИАЛЬНО. Харатин продлил контракт с Ференцварошем

Игорь Харатин решил остаться в Венгрии

  • 26.04.2021 15:02
  • 1118 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Харатин продлил контракт с Ференцварошем
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ференцарош» на официальном сайте объявил о том, что украинский полузащитник Игорь Харатин подписал новый контракт.

Игрок сборной Украины мог стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона. Новый договор рассчитан до лета 2022 года.

26-летний Харатин в нынешнем сезоне провел 36 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Команда впервые за долгое время сыграла в группе Лиги чемпионов, а также выиграла третий кряду титул чемпиона Венгрии.

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Источник — ФК Ференцварош

(6 голосов)

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Комментарии
    Max30
    online
      Max30, 26.04.2021 15:22
    +1
    Значит и Ребров доработает контракт до конца
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 26.04.2021 15:22
    +1
    Значит и Ребров доработает контракт до конца
    Ссылка
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