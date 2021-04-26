ОФИЦИАЛЬНО. Харатин продлил контракт с Ференцварошем

«Ференцарош» на официальном сайте объявил о том, что украинский полузащитник Игорь Харатин подписал новый контракт.

Игрок сборной Украины мог стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона. Новый договор рассчитан до лета 2022 года.

26-летний Харатин в нынешнем сезоне провел 36 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Команда впервые за долгое время сыграла в группе Лиги чемпионов, а также выиграла третий кряду титул чемпиона Венгрии.