Металлист 1925 и Металл. Возможно ли объединение в Харькове?

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live прокомментировал гипотетическую возможность объединения харьковских команд «Металлист 1925» и «Металл»:

«Это абсолютно недопустимая ситуация. Насколько мне известно, «Металлист 1925» – это отдельная структура, которая не интересует Ярославского вообще.

Он неоднократно говорил, что основным проектом, чтобы возродить «Металлист», будет «Металл». Он внимательно следит, что происходит с этой командой, как она играет во Второй лиге. А «Металлист 1925» его не интересует абсолютно».