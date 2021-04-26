Металлист 1925 и Металл. Возможно ли объединение в Харькове?

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live прокомментировал гипотетическую возможность объединения харьковских команд «Металлист 1925» и «Металл»:
«Это абсолютно недопустимая ситуация. Насколько мне известно, «Металлист 1925» – это отдельная структура, которая не интересует Ярославского вообще.
Он неоднократно говорил, что основным проектом, чтобы возродить «Металлист», будет «Металл». Он внимательно следит, что происходит с этой командой, как она играет во Второй лиге. А «Металлист 1925» его не интересует абсолютно».
Источник — Циганик LIVE
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