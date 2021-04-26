Динамо и чемпионство, Шахтер и поражение, Мораес и травма, Костышин и геи

За три тура до конца чемпионата «Динамо» стало недосягаемым для ближайших преследователей: киевская команда, разбив «Ингулец» 5:0, оформила первое за пять сезонов чемпионство. А вот «Шахтер» снова проиграл. В этот раз «Александрии». Дончане вообще рискуют остаться без Лиги чемпионов в новом сезоне, так как отрыв от третьей «Зари» - лишь одно очко (если считать, что луганчане выиграют свой пропущенный матч). За три тура до финиша обострилась до предела и битва за сохранение элитной прописки.

Судья тура

Несмотря на то, что игра между «Мариуполем» и «Рухом» завершилась более чем уверенной (по счету) победой гостей 3:0, за добытые три очка команда Федыка должна поблагодарить и арбитра матча Романова. Перелом в матче случился в средине второго тайма, при счете 0:0, когда защитник приазовцев Чоботенко не по правилам прервал проход Борячука. Романов назначил пенальти и удалил игрока «Мариуполя». И если относительно красной карточки вопросов нет, то вот нарушение правил, скорее всего, было до линии штрафной площади. При счете 2:0 главный арбитр не засчитал чистый гол Топалова в ворота львовян: Романов зафиксировал офсайд у мариупольца, хотя положения вне игры в том эпизоде не было.

Именинник тура

В день матча против «Мариуполя» бывшему форварду приазовской команды, а на данный момент нападающему «Руха» Борячуку исполнилось 25 лет. Именинник появился на поле в начале второго тайма, и именно ему было суждено стать одним из героев встречи. Сначала на Борячуке Чоботенко заработал красную карточку и пенальти (хоть и спорный, но тем не менее), а затем Андрей забил второй гол «Руха», замкнув головой фланговый прострел. Поучаствовал форвард и в третьем взятии ворот своей бывшей команды.

Стандарты тура

Все три гола в матче «Колос» - «Ворскла» были забиты после розыгрыша стандартных положений. В первом и третьем случаях после подачи со штрафного в исполнении Богданова игроки «Ворсклы» грубо ошибались в своей штрафной площади, а вот во втором хозяева отличились после повторного удара с пенальти (первый удар Чурко с «точки» потащил Ризнык).

Сейв тура

Вратарь «Ворсклы» Ризнык хоть и пропустил сразу три гола от «Колоса», но ни в одном из них Дмитрий не виноват. Более того, кандидату в сборную Украины удалось совершить блестящий сейв на 66-й минуте матча. В его ворота был назначен пенальти, но сильный удар Чурко в угол вратарь полтавчан потащил. Но вот отбить повторный удар того-таки Чурко Ризнык уже не смог.

Идиоты тура



ФК Колос

То, как футболисты «Колоса» праздновали второй гол в ворота «Ворсклы» (Чурко добил мяч в сетку после того, как Ризнык отбил его удар с одиннадцатиметровой отметки), заставляет задуматься о моральном здоровье игроков ковалевской команды. Празднуя гол, они имитировали поезд. После игры клуб из Ковалевки на своей странице в сети фейсбук опубликовал фото празднования с подписью «Ту-т-у-у-у». В такой вот способ ковалевский клуб «отметил» трех своих «героев» - Лысенко, Милько и Чурко, устроивших ранее пьяный дебош в ночном поезде Ужгород – Киев.

Оскорбление тура

После игры против «Ворсклы» наставник ковалевцев Руслан Костышин не совсем адекватно прошелся по журналисту ТаТоТаке Андрею Сенькиву. В частности, тренеру «Колоса» не понравились высказывания журналиста относительно инцидента с участием игроков «Колоса» (в поезде Ужгород - Киев): «Это не журналистика, это х** знает что. Если Сенькив позволяет себе такие заявления... Он с таким наслаждением это говорил, такое чувство, что он в гей-вечеринках участвует. Он так в кайф все говорит, что, по-моему, он там постоянный участник. Я не позволю своих футболистов так обижать». И еще: «Журналист Сенькив просто уничтожил пацанов морально. Он очень грязно говорил. Я очень хочу их защитить, не знаю как. Не хочу быть таким, как Сенькив. Но он с таким наслаждением их позорил, что у меня такое чувство, что он сам этим занимается. Что он сам, б****, ходит с п**юном надроченным, б****, и участвует в гей-парадах. Он такой кайф от этого получал, что капец. Без доказательств, без ничего. Моих футболистов не надо трогать, я сам разберусь с ними». Как видим, дело президента «Олимпика» Влада Гельзина не только живет, но и процветает.

Класс тура

После уверенной и содержательной игры «Миная» против «Десны» казалось, что закарпатская команда и дальше будет радовать содержательными действиями. Но не в игре против «Днепра-1». За весь поединок на «Днепр-Арене» гости не нанесли ни одного удара в створ ворот команды Йовичевича. А вот хозяева забили сразу трижды (при одном промахе с пенальти). «Днепряне» сейчас набрали отличную форму, но, к сожалению для их болельщиков, вмешаться за еврокубковые разборки они уже не могут: слишком много было упущено в первом круге.

Штрафной тура

Очень крутой гол со штрафного забил в ворота «Миная» полузащитник «Днепра-1» Булеца. Сергей практически без разбега нанес очень сильный и точный удар в самый верхний угол ворот, абсолютно без шансов для голкипера Поповича. Идеальный удар.

Вратарь тура

Лавры героя встречи «Львов» - «Десна» по праву принадлежат голкиперу хозяев Ильющенкову. На протяжении практически всего поединка Александр справлялся с опасными выпадами черниговцев. Апофеоз его геройств – отбитый пенальти. И ведь не скажешь, что Гуцуляк пробил неудачно – просто в том эпизоде блестяще сыграл Ильющенков, угадав направление удара.

Бразилия тура

Отличный гол в ворота «Десны» забили футболисты «Львова». Бразильские легионеры команды за минуту до свистка на перерыв соорудили мини-шедевр. После потери мяча Имерековым трое бразильцев «Львова» - Альваро, Эрнест и Ренан – выбежали на двух защитников «Десны» и голкипера. И разыграли голевую комбинацию, словно по нотам. На завершающей ее фазе Ренан на гроссмейстерской паузе уложил на газон и защитника, и вратаря, и пробил под перекладину уже фактически пустых ворот.

Джокер тура

Матч против «Олимпика» для «Зари» складывался непросто: на мяч Юрченко ответил точным ударом Каргбо. Оба гола были забиты с пенальти. Победу команде Скрипника принес бывший игрок «олимпийцев» Шахаб. Иранского форварда наставник луганчан выпустил на поле на 66-й минуте, а уже через пять минут он забил. Это лишь второй мяч Захеди за «Зарю».

Травмы тура



ФК Шахтер

Перед игрой против «Александрии», на тренировочном занятии, серьезную травму получил форвард «Шахтера» Мораес. Жуниор неудачно приземлился, пытаясь пробить по воротам головой, и получил разрыв «крестов». Как следствие – натурализованный бразилец будет прооперирован. Он пропустит не только остаток нынешнего сезона, но и начало следующего. И Евро-2020. Для «Шахтера» потеря Мораеса - очень серьезный удар, так как 34-летний футболист был практически единственным форвардом в команде. Но на этом кадровые беды «горняков» не закончились. Уже в матче с «Александрией» получил серьезную травму молодой защитник Бондарь. Валерий не смог самостоятельно покинуть поле – его унесли на носилках. Вот что сказал о повреждении защитника Луиш Каштру: «К сожалению, по Бондарю новости не самые лучшие. Имеются очень большие переживания. Думаю, это тоже очень сложная травма».

Сенсация тура

Очередное поражение, уже четвертое в сезоне и второе подряд, потерпел «Шахтер». В этот раз команда Каштру уступила в гостях «Александрии». Кстати, впервые в своей истории «горняки» проиграли александрийцам на выезде. И проиграли по делу. Гостям не хватило ни мотивации, ни настроя, ни боевитости. По всем этим показателям, а еще по числу ударов в створ ворот, команда Шарана была лучше команды Каштру. С такой игрой дончане могут не удержать и второе место.

Дырка тура

За минуту до конца первого тайма «Александрия» получила право на пенальти в ворота «Шахтера» - это Тете сыграл рукой в мяч в своей штрафной площади. Приговор судьи Бойко исполнил Гречишкин. Причем исполнил так, что поначалу показалось, что бывший игрок «Шахтера» пожалел «горняков» и пробил мимо. Лишь после повтора стало понятно, что Дмитрий был точен. Просто мяч после его удара в самый угол то ли порвал сетку ворот, то ли дырка в сетке там уже была.

Победа тура



ФК Динамо

«Динамо» нужна была победа над «Ингульцом», чтобы за три тура до конца сезона оформить чемпионский титул. И команда Луческу ее добыла. Добыла уверенно и красиво. Гостей киевляне фактически «разобрали на запчасти», отгрузив в их ворота пять безответных мячей. Сразу после финального свистка «Динамо» было награждено чемпионским кубком и золотыми медалями, команде был устроен праздничный салют, а Буяльский искупал в шампанском Луческу. Этот титул для «бело-синих» - первый за последние пять сезонов. А в целом – 16-й по счету.

Слова тура

Главное из чемпионской речи тренера «Динамо» Мирчи Луческу: «Если меня спросят, в чем разница между нынешней командой и той, которую я принял первого августа, то я в первую очередь скажу, что разница в том, что ребята приобрели менталитет победителей. Чемпионами стали те же футболисты, что были в «Динамо» и раньше, но самое главное – это не талант, а ежедневная работа. Ребята ежедневно жили с мыслью о том, чтобы стать чемпионами».

Память тура

Чемпионство президент динамовцев Игорь Суркис посвятил памяти своего отца: «Огромное спасибо всем, кто нас поддерживал. Спасибо моему брату, который поддерживал в трудные времена, когда я не спал ночами. Но самое главное – эту победу лично я посвящаю отцу, который не дожил три месяца до победы. Он был болельщиком со стажем больше 80 лет. Прожил 101 год. Он бы сегодня очень радовался и точно так же танцевал, как и все танцуют».

Сборная тура

Ильющенков – Пашаев, Махмутович, Забарный, Миколенко – Богданов, Юрченко, Цыганков, Булеца – Борячук, Ренан