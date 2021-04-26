Его хотят Шахтер, Динамо, Марсель. Молодой форвард привлек внимание грандов

Игорь Цыганык рассказал, что Артем Довбик заинтересовал европейские клубы

  • 26.04.2021 21:53
  • 2314 просмотров
  • 11 комментариев
Его хотят Шахтер, Динамо, Марсель. Молодой форвард привлек внимание грандов
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о заинтересованности различных топ-клубов в услугах нападающего «СК Днепр-1» Артема Довбика:

«Довбик – это открытие! Я знаю, что и «Шахтер», и «Динамо», и многие европейские клубы начали следить за этим форвардом.

В частности, «Марсель» в борьбу ввязался и начал вести Довбика. И я знаю, что это достаточно серьезный интерес. Добавьте еще «Бешикташ». Хотя у Довбика еще два года контракта с днепрянами».

23-летний форвард в текущем сезоне забил 10 голов в 24 матчах за СК «Днепр-1».

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Источник — Циганик LIVE

(14 голосов)

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Комментарии
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 22:29
    -1
    Александр Шевченко, 26.04.2021 22:11
    Украинцу линии атаки нет смысла идти в шлактер, если он хочет развиваться, конечно, а не получать бабосики только и деградировать, там только негры в почете в атаке. Да и в Динамо тоже если ты центр форвард в последнее время, тоже деградация ждет в основном. Хай в Европу валит, в Бельгию дорога уже у наших простелена
    Довбик уже был пару годов в Европе (в Дании), итог 29 матчей - 3 забитых мяча, поэтому вернулся в Украину.
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 26.04.2021 22:22
    +1
    Бля....как скажут молодой,в Европе это уже старик))
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 22:16
    -2
    bullyUA, 26.04.2021 22:10
    Зачем он Динамо, если у Динамо на подходе молодой Ванат. Кстати, недавно установил рекорд U21, а сезон еще не закончен.
    https://youtu.be/phI1v-EEGLw
    Ванат играет только на чистых мячах
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.04.2021 22:11
    -3
    Украинцу линии атаки нет смысла идти в шлактер, если он хочет развиваться, конечно, а не получать бабосики только и деградировать, там только негры в почете в атаке. Да и в Динамо тоже если ты центр форвард в последнее время, тоже деградация ждет в основном. Хай в Европу валит, в Бельгию дорога уже у наших простелена
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 26.04.2021 22:10
    0
    SevaCherkago, 26.04.2021 22:07
    Супрягу убили, Довбику приготовиться!!!
    Супряга сам виноват. Не справился с тем, что в раннем возрасте вдруг стал долларовым мультимиллионером и ему стало лень буцать мячик.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.04.2021 22:10
    -1
    Зачем он Динамо, если у Динамо на подходе молодой Ванат. Кстати, недавно установил рекорд U21, а сезон еще не закончен.
    https://youtu.be/phI1v-EEGLw
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 26.04.2021 22:10
    -1
    Cherevik22, 26.04.2021 22:05
    Що в цьому Довбику знайшли? Він же ніякий...
    То же самое, что и в Беседине.
    Ссылка
    SevaCherkago
      SevaCherkago, 26.04.2021 22:07
    +1
    Супрягу убили, Довбику приготовиться!!!
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 26.04.2021 22:05
    +2
    Що в цьому Довбику знайшли? Він же ніякий...
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 21:59
    -1
    futbolboss, 26.04.2021 21:58
    Шахтеру если кого брать то Шахаба, или Кухаревича надо было брать пока его не продали, они оба лучше чем Хобленко.
    *из УПЛ
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 21:58
    0
    Шахтеру если кого брать то Шахаба, или Кухаревича надо было брать пока его не продали, они оба лучше чем Хобленко.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 26.04.2021 22:05
    +2
    Що в цьому Довбику знайшли? Він же ніякий...
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 26.04.2021 22:22
    +1
    Бля....как скажут молодой,в Европе это уже старик))
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 26.04.2021 22:07
    +1
    Супрягу убили, Довбику приготовиться!!!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 26.04.2021 22:10
    0
    SevaCherkago, 26.04.2021 22:07
    Супрягу убили, Довбику приготовиться!!!
    Супряга сам виноват. Не справился с тем, что в раннем возрасте вдруг стал долларовым мультимиллионером и ему стало лень буцать мячик.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 21:58
    0
    Шахтеру если кого брать то Шахаба, или Кухаревича надо было брать пока его не продали, они оба лучше чем Хобленко.
    Ссылка
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