Его хотят Шахтер, Динамо, Марсель. Молодой форвард привлек внимание грандов

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о заинтересованности различных топ-клубов в услугах нападающего «СК Днепр-1» Артема Довбика:
«Довбик – это открытие! Я знаю, что и «Шахтер», и «Динамо», и многие европейские клубы начали следить за этим форвардом.
В частности, «Марсель» в борьбу ввязался и начал вести Довбика. И я знаю, что это достаточно серьезный интерес. Добавьте еще «Бешикташ». Хотя у Довбика еще два года контракта с днепрянами».
23-летний форвард в текущем сезоне забил 10 голов в 24 матчах за СК «Днепр-1».
Источник — Циганик LIVE
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https://youtu.be/phI1v-EEGLw
https://youtu.be/phI1v-EEGLw
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