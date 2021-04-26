Его хотят Шахтер, Динамо, Марсель. Молодой форвард привлек внимание грандов

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о заинтересованности различных топ-клубов в услугах нападающего «СК Днепр-1» Артема Довбика:

«Довбик – это открытие! Я знаю, что и «Шахтер», и «Динамо», и многие европейские клубы начали следить за этим форвардом.

В частности, «Марсель» в борьбу ввязался и начал вести Довбика. И я знаю, что это достаточно серьезный интерес. Добавьте еще «Бешикташ». Хотя у Довбика еще два года контракта с днепрянами».

23-летний форвард в текущем сезоне забил 10 голов в 24 матчах за СК «Днепр-1».