Источник: клубы из Турции и Бельгии интересуются Довбиком

Форвард «Днепра-1» пользуется спросом на рынке

  • 13.04.2021 18:36
  • 1157 просмотров
  • 8 комментариев
Источник: клубы из Турции и Бельгии интересуются Довбиком
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Интерес к форварду «Днепра-1» и сборной Украины Артему Довбику проявляет целый ряд клубов из Турции и Бельгии. Среди них – гранд турецкого футбола, «Бешикташ».

Вчера сообщалось об интересе к Довбику со стороны донецкого «Шахтера».

При этом, «Днепр-1» не собирается продавать форварда летом. Его контракт рассчитан до конца 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне на счету Довбика 9 голов и 1 ассист в 23 матчах за «Днепр-1». Контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 19:37
    +1
    Taykitanin, 13.04.2021 19:35
    Беги, Тёма, беги! Бельгійські клуби поки що є найкращим трампліном для наших гравців в Європі та збірній.
    Беда в том шо сразу клуб цену с 4ОО тыс запросто поднимет до мин. неск. лимонов
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 13.04.2021 19:35
    +1
    Беги, Тёма, беги! Бельгійські клуби поки що є найкращим трампліном для наших гравців в Європі та збірній.
    Ссылка
    VVO
      VVO, 13.04.2021 19:26
    +1
    Тільки зіграв кілька хвилин за збірну і уже Динамо, Шахтар Бельгія, Туреччина! О це так гарно працює агент набиває гарний контракт😁😁😁
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 19:25
    0
    Ihor86, 13.04.2021 19:19
    Его команда Александрия! Ковалец поможет ему стать мегафорвардом!
    звучит как приговор
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 13.04.2021 19:19
    -2
    Его команда Александрия! Ковалец поможет ему стать мегафорвардом!
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:07
    -2
    А из Молдовы и Беларуси, нет?
    Ссылка
    Милан Милан
      Милан Милан, 13.04.2021 19:03
    0
    Какие 400 тыс? Шахтер даст 4 млн не раздумывая! Да и бельгийцы могут, после Малиновского и Яремчука.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 18:47
    0
    валить и не думать
    +
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 19:37
    +1
    Taykitanin, 13.04.2021 19:35
    Беги, Тёма, беги! Бельгійські клуби поки що є найкращим трампліном для наших гравців в Європі та збірній.
    Беда в том шо сразу клуб цену с 4ОО тыс запросто поднимет до мин. неск. лимонов
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 13.04.2021 19:35
    +1
    Беги, Тёма, беги! Бельгійські клуби поки що є найкращим трампліном для наших гравців в Європі та збірній.
    Ссылка
    VVO
      VVO, 13.04.2021 19:26
    +1
    Тільки зіграв кілька хвилин за збірну і уже Динамо, Шахтар Бельгія, Туреччина! О це так гарно працює агент набиває гарний контракт😁😁😁
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 19:25
    0
    Ihor86, 13.04.2021 19:19
    Его команда Александрия! Ковалец поможет ему стать мегафорвардом!
    звучит как приговор
    Ссылка
    Милан Милан
      Милан Милан, 13.04.2021 19:03
    0
    Какие 400 тыс? Шахтер даст 4 млн не раздумывая! Да и бельгийцы могут, после Малиновского и Яремчука.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 18:47
    0
    валить и не думать
    +
    Ссылка
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