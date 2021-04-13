Источник: клубы из Турции и Бельгии интересуются Довбиком

Интерес к форварду «Днепра-1» и сборной Украины Артему Довбику проявляет целый ряд клубов из Турции и Бельгии. Среди них – гранд турецкого футбола, «Бешикташ».

Вчера сообщалось об интересе к Довбику со стороны донецкого «Шахтера».

При этом, «Днепр-1» не собирается продавать форварда летом. Его контракт рассчитан до конца 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне на счету Довбика 9 голов и 1 ассист в 23 матчах за «Днепр-1». Контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года.