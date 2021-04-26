Динамо – чемпион, Ломаченко подерется в июне, Радивилов завоевал золото

Главные новости за 25 апреля на Sport.ua

  • 26.04.2021 02:00
  • 71 просмотр
  • 0 комментариев
Динамо – чемпион, Ломаченко подерется в июне, Радивилов завоевал золото
© ФК Динамо Киев

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 25 апреля.

1. Уже чемпионы. Динамо в Киеве сокрушило Ингулец и досрочно завоевало титул. Киевский клуб стал чемпионом Украины в сезоне 2020/2021.

2. Аталанта уничтожила Болонью! Малиновский забил и отдал голевой пас. Клуб из Бергамо забил 5 голов и вышел на второе место в чемпионате Италии.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко против Накатани 26 июня. Украинец объявил свой следующий бой.

4. «Глория мунди» закончилась. Шахтер проиграл Александрии. Команда Луиша Каштру снова уступила.

5. Еще один игрок Шахтера порвал кресты. Бондарь получил тяжелую травму. 22-летний защитник «Шахтера» выбыл на длительный срок.

6. Динамо попало в групповой раунд ЛЧ 2021/22. Известно 6 клубов-участников. Команда Мирчи Луческу попала в приятную компанию грандов Европы.

7. Ляпорт приносит победу. Ман Сити обыграл Тоттенхэм в финале Кубка Лиги. Команда Гвардиолы взяла первый трофей в сезоне.

8. Шахаб принес Заре победу над своим бывшим клубом. «Заря» обыграла «Олимпик», с которым в среду сыграет снова.

9. ВИДЕО. Радивилов выиграл золото чемпионата Европы в опорном прыжке. Украинец защитил статус чемпиона Европы.

10. «Украинцы не знают, что это»: Фернандиньо рассказал, где прятал зарплату. Жена легенды «Шахтера» недооценила нашу страну.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности