Динамо – чемпион, Ломаченко подерется в июне, Радивилов завоевал золото

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 25 апреля.

1. Уже чемпионы. Динамо в Киеве сокрушило Ингулец и досрочно завоевало титул. Киевский клуб стал чемпионом Украины в сезоне 2020/2021.

2. Аталанта уничтожила Болонью! Малиновский забил и отдал голевой пас. Клуб из Бергамо забил 5 голов и вышел на второе место в чемпионате Италии.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко против Накатани 26 июня. Украинец объявил свой следующий бой.

4. «Глория мунди» закончилась. Шахтер проиграл Александрии. Команда Луиша Каштру снова уступила.

5. Еще один игрок Шахтера порвал кресты. Бондарь получил тяжелую травму. 22-летний защитник «Шахтера» выбыл на длительный срок.

6. Динамо попало в групповой раунд ЛЧ 2021/22. Известно 6 клубов-участников. Команда Мирчи Луческу попала в приятную компанию грандов Европы.

7. Ляпорт приносит победу. Ман Сити обыграл Тоттенхэм в финале Кубка Лиги. Команда Гвардиолы взяла первый трофей в сезоне.

8. Шахаб принес Заре победу над своим бывшим клубом. «Заря» обыграла «Олимпик», с которым в среду сыграет снова.

9. ВИДЕО. Радивилов выиграл золото чемпионата Европы в опорном прыжке. Украинец защитил статус чемпиона Европы.

10. «Украинцы не знают, что это»: Фернандиньо рассказал, где прятал зарплату. Жена легенды «Шахтера» недооценила нашу страну.