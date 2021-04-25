Еще один игрок Шахтера порвал кресты. Бондарь получил тяжелую травму

В поединке 23-го тура УПЛ с «Александрией» (0:2) Валерий Бондарь получил травму. 22-летний защитник столкнулся с игроком «Александрии» Евгением Шасталом. На 20-й минуте в игровом эпизоде Шастал упал на левую ногу Бондаря, после чего тот покинул поле на носилках.

«На 99 процентов травма та же, что и у Мораеса – крестообразные связки», - сказал ведущий Великого футбола Александр Денисов.

Отметим, что накануне матча с «Александрией» крестообразные связки колена порвал Жуниор Мораес.