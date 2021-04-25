Еще один игрок Шахтера порвал кресты. Бондарь получил тяжелую травму

22-летний защитник «Шахтера» выбыл на длительный срок

  • 25.04.2021 22:52
  • 1371 просмотр
  • 8 комментариев
Еще один игрок Шахтера порвал кресты. Бондарь получил тяжелую травму
© ФК Шахтер. Валерий Бондарь

В поединке 23-го тура УПЛ с «Александрией» (0:2) Валерий Бондарь получил травму. 22-летний защитник столкнулся с игроком «Александрии» Евгением Шасталом. На 20-й минуте в игровом эпизоде Шастал упал на левую ногу Бондаря, после чего тот покинул поле на носилках.

«На 99 процентов травма та же, что и у Мораеса – крестообразные связки», - сказал ведущий Великого футбола Александр Денисов.

Отметим, что накануне матча с «Александрией» крестообразные связки колена порвал Жуниор Мораес.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 25.04.2021 23:26
    0
    И Бондарю и Мораешу здоровья. Бондарь еще поможет команде в будущем
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.04.2021 23:25
    0
    Сочувствую, пусть быстрее поправляется
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.04.2021 23:24
    0
    Как говориться " Не везет в жизни повезет в любви"
    Здоровья парню
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 23:22
    +2
    Здоровья
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 25.04.2021 23:18
    +2
    Max30, 25.04.2021 23:16
    Жаль пацана
    та да, только 22 а уже и перелом и кресты...
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 23:17
    +1
    Да невезуха, капец.
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 25.04.2021 23:16
    +3
    Жаль пацана
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 25.04.2021 23:16
    +3
    Жаль пацана
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 23:22
    +2
    Здоровья
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 25.04.2021 23:18
    +2
    Max30, 25.04.2021 23:16
    Жаль пацана
    та да, только 22 а уже и перелом и кресты...
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 23:17
    +1
    Да невезуха, капец.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 25.04.2021 23:26
    0
    И Бондарю и Мораешу здоровья. Бондарь еще поможет команде в будущем
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.04.2021 23:25
    0
    Сочувствую, пусть быстрее поправляется
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.04.2021 23:24
    0
    Как говориться " Не везет в жизни повезет в любви"
    Здоровья парню
    Ссылка
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