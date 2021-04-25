«Глория мунди» закончилась. Шахтер проиграл Александрии

Команда Луиша Каштру снова уступила

  • 25.04.2021 18:56
  • 5326 просмотров
  • 14 комментариев
«Глория мунди» закончилась. Шахтер проиграл Александрии

К этому матчу соперники подошли явно не в лучшем настроении. «Шахтер» в предыдущем туре окончательно проиграл «Динамо» борьбу за первое место в чемпионате страны, уступив киевлянам еще и в принципиальном очном противостоянии. А «Александрия» мало того, что продолжила печальную уже четырехматчевую подряд проигрышную серию в Премьер-Лиге, так еще и на этой неделе не сумела пробиться в финал Кубка Украины, проиграв по пенальти «Заре». Плюс ко всему в обеих командах были проблемы с травмированными игроками.  

Но, с другой стороны, на футболистов уже не особенно давил груз ответственности за результат, а тренеры могли поэкспериментировать со своими составами. Так, у гостей с первых минут на поле вышли Бондарь, Сиприано и Дентиньо, которые не часто появляются в основе, а Владимир Шаран оставил на скамейке запасных Стецкова и Третьякова, а в роли центрального нападающего выпустил Шастала.  

Уже на 2-й минуте горняки провели первую быструю контратаку, которую попытался завершить Маркос Антонио. Но его удар пришелся в Дубру и мяч вылетел на угловой. Буквально тут же издали опасно пробил Степаненко и на этот раз уже Панькив был на месте и парировал мяч. 

Такое активное начало позволило «Шахтеру» завладеть игровым преимуществом и он стал большими силами идти вперед. Одна из атак гостей на 15-й минуте вновь завершился сильным ударом с дальней дистанции Степаненко и опять вратарь «Александрии» был внимателен и мяч отбил. 

В середине тайма Луиш Каштру был вынужден провести сразу две замены. Бондарь получил тяжелую травму и не смог продолжить матч. Его готовился заменить Витао, а так как на поле у «Шахтера» оставалось только три игрока с украинским паспортом, пришлось сперва заменить Додо на Болбата, и только затем выпустить центрального защитника. 

После этого игра не только выровнялась, а стала развиваться совершенно по-другому.  Теперь уже «Александрия» стала чаще думать об атакующих действиях и у ворот горняков стали возникать опасные моменты. Так, на 26-й минуте Шастал ворвался в штрафную площадь соперников, но не сумел переиграть Трубина. И он же на 34-й минуте после блестящего паса от Ковальца бил с линии вратарской, но теперь уже Трубин в паре с Сиприано защитили свои владения. 

А затем в ворота «Шахтера» был назначен пенальти. Интересно, что арбитр матча Бойко не сразу определил игру рукой Тете после розыгрыша углового. И только после подсказки от своих коллег, отвечающих за VAR, главный судья решил перепроверить этот эпизод на мониторе и указал на точку. На 44-й минуте к мячу подошел Гречишкин и пробил в левый нижний угол ворот так сильно, что мячом порвал сетку. Кстати, не все сразу поняли, что был гол. Лишь при внимательном повторе можно было убедиться во взятии ворот.

В самом начале второго тайма в борьбе за мяч в штрафной площади горняков столкнулись Степаненко и Ковалец, однако на этот раз никаких нарушений судьи не определили и второй пенальти Бойко уже не поставил. Далее на 52-й минуте хорошую возможность для того, чтобы сравнять счет не использовал Соломон, пробивший из пределов штрафной площади выше ворот. А вскоре на 54-й минуте хозяева поля увеличили свое преимущество. Ковалец от лицевой линии отдал отличный пас в центр штрафной на Третьякова, который вышел на замену после перерыва. Тот пробил низом, но Трубин мяч парировал, зато на добивании первым оказался Шастал. 

Пытаясь изменить ситуацию, тренер горняков выпустил на поле Корниенко, Фернандо и Судакова. «Шахтер» вроде бы вернул себе игровое преимущество, но многие его атаки, так ничем опасным для оппонентов не завершились. Только на последней 90-й минуте Фернандо удалось неплохо пробить примерно с линии штрафной, но Панькив был на месте. А «Александрия», наоборот, играла спокойно, отстояла победный для себя результат и без особых нервов выиграла этот матч.

Теперь в активе александрийцев стало 29 очков и они делят 7 и 8 места с «Днепром-1». А «Шахтер» после двух поражений подряд позволил «Заре» приблизиться к себе на расстоянии всего лишь четырех очков. Так что борьба за серебряные медали чемпионата продолжается. 

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Александрия» – «Шахтер»- 2:0

 Гречишкин (44, с пенальти), Шастал (54).

 Банада (11), Дубра (47) - Соломон (20), Хочолава (73).

«Александрия»: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Мельник, Пашаев — Ковалец (Дрышлюк, 89), Гречишкин, Банада — Лучкевич (Мышенко, 89), Шастал, Вантух.

«Шахтер»: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано (Фернандо, 63)  — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос (Корниенко, 63), Тете, Соломон – Дентиньо.

Стадион: «Ника» (Александрия).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 25.04.2021 20:22
    0
    Эксперды на футболах год назад говорили что кротам и тренер не нужен в ЧУ
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 25.04.2021 20:04
    +3
    Закарпатфан, а в чём эта успешная серия в ЛЧ: крупные поражения от европейских середняков. Ах, да выиграли у Реала, ну и где Реал, а где шахтё.
    Ссылка
    Za-Dinamo
    online
      Za-Dinamo, 25.04.2021 20:02
    -1
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:15
    Все очікувано. Шахтар грав без форвардів (Мораес травма) і без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!! Замінити Каштру, знайти заміни Тайсону та Мораесу і знову вийдемо на свій рівень, на той рівень який вже три роки поспіль до останнього матчу не втрачає надії на вихід із групи ЛЧ, інтрига до останнього матчу! (Ліон, Аталанта, Інтер) Сподіваємося що в наступному році окрім чемпіонства України зможемо продовжити свою успішну серію в ЛЧ!
    Кароч - иди в... вместе в с Каштрой. Который тупо извергает то же самое
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 25.04.2021 20:02
    0
    Что ордловцы, они еще и издеваются? На муди намекают Это наверное про Палкина
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 25.04.2021 20:01
    +1
    Шахтё опять проиграло -- это очень хороший результат для шахтё. День удался: шахтё проиграло, ДК -- чемпион.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 19:44
    0
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:15
    Все очікувано. Шахтар грав без форвардів (Мораес травма) і без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!! Замінити Каштру, знайти заміни Тайсону та Мораесу і знову вийдемо на свій рівень, на той рівень який вже три роки поспіль до останнього матчу не втрачає надії на вихід із групи ЛЧ, інтрига до останнього матчу! (Ліон, Аталанта, Інтер) Сподіваємося що в наступному році окрім чемпіонства України зможемо продовжити свою успішну серію в ЛЧ!
    Похоже, что кроме престарелого Мораеса, которого Шахтер подобрал после Динамо, и забивать некому. Как думаешь, кто в этом виноват?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.04.2021 19:40
    +3
    шкода, якщо після такої перемоги Шаран піде з клубу
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:37
    +1
    Archangel Michael, 25.04.2021 19:32
    Чувак - ты серьезно???
    Додо, Бондарь - хер с ними
    Корниенко - с 63-й играл.
    0:2 Александрие??? Без Матвиенки, Исмаили и Мораеса???
    А если Степаненко, Антони и Соломон (от них больше всего опасности было) с Днепром не будут играть - 0:5 будет???
    Шахта играла так же как с Динамо - беззубо!
    Не позорь себя - тупой АНАЛитикой...
    Не только, рука тренера тоже заметна. Все в целом дало такой результат, +проблемы с микроклиматом в команде и деморализация
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.04.2021 19:37
    +1
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 25.04.2021 19:35
    +8
    А ведь Зорька может бахнуть Рух и разница будет всего 1 очко Пора в гудок гудеть
    Ссылка
    Archangel Michael
    online
      Archangel Michael, 25.04.2021 19:32
    +8
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:15
    Все очікувано. Шахтар грав без форвардів (Мораес травма) і без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!! Замінити Каштру, знайти заміни Тайсону та Мораесу і знову вийдемо на свій рівень, на той рівень який вже три роки поспіль до останнього матчу не втрачає надії на вихід із групи ЛЧ, інтрига до останнього матчу! (Ліон, Аталанта, Інтер) Сподіваємося що в наступному році окрім чемпіонства України зможемо продовжити свою успішну серію в ЛЧ!
    Чувак - ты серьезно???
    Додо, Бондарь - хер с ними
    Корниенко - с 63-й играл.
    0:2 Александрие??? Без Матвиенки, Исмаили и Мораеса???
    А если Степаненко, Антони и Соломон (от них больше всего опасности было) с Днепром не будут играть - 0:5 будет???
    Шахта играла так же как с Динамо - беззубо!
    Не позорь себя - тупой АНАЛитикой...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 25.04.2021 19:15
    +6
    Так долго над названием думали, ну спасибо что не написалы, СЕНСАЦИЯ!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:15
    -21
    Все очікувано. Шахтар грав без форвардів (Мораес травма) і без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!! Замінити Каштру, знайти заміни Тайсону та Мораесу і знову вийдемо на свій рівень, на той рівень який вже три роки поспіль до останнього матчу не втрачає надії на вихід із групи ЛЧ, інтрига до останнього матчу! (Ліон, Аталанта, Інтер) Сподіваємося що в наступному році окрім чемпіонства України зможемо продовжити свою успішну серію в ЛЧ!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.04.2021 19:14
    +10
    Не ожидал я победы Александрии. Не спешите Шарана отправлять в отставку.
    Он ведь не от абы кого вылетел из Кубка
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.04.2021 19:14
    +10
    Не ожидал я победы Александрии. Не спешите Шарана отправлять в отставку.
    Он ведь не от абы кого вылетел из Кубка
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 25.04.2021 19:35
    +8
    А ведь Зорька может бахнуть Рух и разница будет всего 1 очко Пора в гудок гудеть
    Ссылка
    Archangel Michael
    online
      Archangel Michael, 25.04.2021 19:32
    +8
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:15
    Все очікувано. Шахтар грав без форвардів (Мораес травма) і без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!! Замінити Каштру, знайти заміни Тайсону та Мораесу і знову вийдемо на свій рівень, на той рівень який вже три роки поспіль до останнього матчу не втрачає надії на вихід із групи ЛЧ, інтрига до останнього матчу! (Ліон, Аталанта, Інтер) Сподіваємося що в наступному році окрім чемпіонства України зможемо продовжити свою успішну серію в ЛЧ!
    Чувак - ты серьезно???
    Додо, Бондарь - хер с ними
    Корниенко - с 63-й играл.
    0:2 Александрие??? Без Матвиенки, Исмаили и Мораеса???
    А если Степаненко, Антони и Соломон (от них больше всего опасности было) с Днепром не будут играть - 0:5 будет???
    Шахта играла так же как с Динамо - беззубо!
    Не позорь себя - тупой АНАЛитикой...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 25.04.2021 19:15
    +6
    Так долго над названием думали, ну спасибо что не написалы, СЕНСАЦИЯ!
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 25.04.2021 20:04
    +3
    Закарпатфан, а в чём эта успешная серия в ЛЧ: крупные поражения от европейских середняков. Ах, да выиграли у Реала, ну и где Реал, а где шахтё.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.04.2021 19:40
    +3
    шкода, якщо після такої перемоги Шаран піде з клубу
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 25.04.2021 20:01
    +1
    Шахтё опять проиграло -- это очень хороший результат для шахтё. День удался: шахтё проиграло, ДК -- чемпион.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:37
    +1
    Archangel Michael, 25.04.2021 19:32
    Чувак - ты серьезно???
    Додо, Бондарь - хер с ними
    Корниенко - с 63-й играл.
    0:2 Александрие??? Без Матвиенки, Исмаили и Мораеса???
    А если Степаненко, Антони и Соломон (от них больше всего опасности было) с Днепром не будут играть - 0:5 будет???
    Шахта играла так же как с Динамо - беззубо!
    Не позорь себя - тупой АНАЛитикой...
    Не только, рука тренера тоже заметна. Все в целом дало такой результат, +проблемы с микроклиматом в команде и деморализация
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.04.2021 19:37
    +1
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.04.2021 20:22
    0
    Эксперды на футболах год назад говорили что кротам и тренер не нужен в ЧУ
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 25.04.2021 20:02
    0
    Что ордловцы, они еще и издеваются? На муди намекают Это наверное про Палкина
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 19:44
    0
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:15
    Все очікувано. Шахтар грав без форвардів (Мораес травма) і без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!! Замінити Каштру, знайти заміни Тайсону та Мораесу і знову вийдемо на свій рівень, на той рівень який вже три роки поспіль до останнього матчу не втрачає надії на вихід із групи ЛЧ, інтрига до останнього матчу! (Ліон, Аталанта, Інтер) Сподіваємося що в наступному році окрім чемпіонства України зможемо продовжити свою успішну серію в ЛЧ!
    Похоже, что кроме престарелого Мораеса, которого Шахтер подобрал после Динамо, и забивать некому. Как думаешь, кто в этом виноват?
    Ссылка
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