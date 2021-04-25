23-й тур
Александрия
2 : 0
Шахтер Донецк
25.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ШАРАН: «Историческая победа! Удивился, что не дали Шахтеру ничего сделать»

Главный тренер «Александрии» рассказал о домашней победе над «Шахтером»

  • 25.04.2021 22:37
  • 1759 просмотров
  • 2 комментария
ШАРАН: «Историческая победа! Удивился, что не дали Шахтеру ничего сделать»
© shakhtar.com. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о домашней победе над «Шахтером» (2:0) в 23-м туре УПЛ:

«После Кубка было сложно настроить ребят на серьезный поединок, поэтому я сказал, что хорошо, что к нам едет «Шахтер». Мне кажется, если бы был другой соперник, наши футболисты не так бы отошли от проигранного кубкового матча. Я очень им благодарен за то, что они вышли и отдали на футбольном поле все силы для победы. И настраивались мы только на победу.

Начало было неуверенным – мы видели эту неуверенность и в предыдущих матчах. Понимали, что это очень сложно в психологическом плане. Слава Богу, мы не пропустили в первые 15 минут, а потом игра выравнялась, ребята почувствовали уверенность в своих силах, и самое главное – выдержали физически. Было много прессинга, на что мы игроков и настраивали. Так же мы настраивали их и на кубковый поединок с «Зарей», но, к большому сожалению, у нас были кадровые проблемы, а именно неготовность футболистов, на которых мы надеялись.

Сегодня во втором тайме, когда забили второй мяч, я, честно говоря, удивился, что мы снова-таки смогли выдержать этот темп, прессинговать и не давать «Шахтеру» ничего сделать. Я понимаю, что у них были кадровые проблемы, но это «Шахтер» – бренд нашего футбола. Так что для нас это историческая победа – первая домашняя.

Очень благодарен болельщикам за поддержку, я слышал, как они кричали, как поддерживали лично меня. 11 лет работать в одном клубе с перерывом на один, 2012 год. Это очень приятно. Я болельщикам за это благодарен. И благодарен президенту за то, что он, невзирая на турнирное положение, снова поддержал нас премиальными за этот поединок».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 25.04.2021 22:49
    +2
    Мелочь а приятно
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 22:48
    0
    Так что для нас это историческая победа – первая домашняя.
    ------------------------------
    Поздравляю с первой брачной ночью.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.04.2021 22:49
    +2
    Мелочь а приятно
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 22:48
    0
    Так что для нас это историческая победа – первая домашняя.
    ------------------------------
    Поздравляю с первой брачной ночью.
    Ссылка
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