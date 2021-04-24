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Шахтер Донецк
25.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Противостояние команд без острой турнирной интриги

  • 24.04.2021 16:04
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Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» после финального свистка может уже официально сложить чемпионские полномочия, а «Александрия» борется всего лишь за седьмую строку (в любом случае, это будет худший для клуба результат с момента возвращения в УПЛ). С такими перспективами можно уверенно говорить, что матч не несет такой уж острой турнирной интриги.

Накануне коллектив Владимира Шарана еще и упустил шанс выйти в финал Кубка Украины, что хоть как-то могло скрасить откровенно невзрачный сезон. Хотя, борьба с «Зарей» все же удалась: луганчане завоевали заветную путевку только в серии пенальти. Правда, засчитай арбитр второй, вполне заслуженный гол «Зари» - все могло завершиться поражением «Александрии» куда раньше.

Неубедительные результаты по традиции приводят к разговорам о тренерских отставках, так что неудивительны они нынче что из расположения «Шахтера», что из стана «Александрии». Но, пока все на уровне слухов, отметим официальные кадровые новости команд. Так, «горняки» сообщили о возвращении в строй Алана Патрика, из-за травмы пропустившего встречу с «Динамо». Зато дисквалификации теперь будут отбывать Николай Матвиенко и Майкон. Из стана «Александрии» особых вестей не поступало: отметим, что сможет сыграть Дмитрий Гречишкин, не игравший в полуфинале Кубка из-за удаления на предыдущей стадии.

Комментируя предстоящего соперника, полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко раздал «Александрии» порции дежурных комплиментов: «Боевая команда, ребята всегда полностью отдаются. Не знаю, в каком состоянии там поле, но в матчах с «Александрией» всегда тяжело. У них также есть свои задачи на сезон, они будут выкладываться полностью. Думаю, как это обычно бывает в Александрии, предстоит тяжелая игра».

Непросто было дончанам и в первом круге: в ноябре «Александрия» увезла из столицы ничью (1:1). Тогда уже в середине первого тайма «горняки» остались в меньшинстве после удаления Мораеса (грубый фол на Банаде), а в начале второго тайма соперники обменялись голами: Додо откликнулся на передачу из глубины от Алана Патрика, а Евгений Банада «расстрелял» ворота после фланговой атаки. Не выиграл «Шахтер» прошлым летом и на «Нике» (2:2), так что соперник у коллектива Луиша Каштру действительно «колючий».

В четырех кряду матчах проиграла «Александрия», и хуже серий у команды в текущем чемпионате еще не было. Пятое поражение станет и вовсе антирекордом клуба за всю историю, так что неплохо бы напрячься и все же не допустить добавления очередной грустной ноты уходящего сезона. Как и «Шахтеру», которому в спину пока еще дышит «Заря», не теряющая надежд на второе место.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Бондаренко, Пашаев, Дубра, Вантух, Банада, Лучкевич, Ковалец, Третьяков, Гречишкин, Ситало.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Алан Патрик, Степаненко, Тете, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Мораес.

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25 апреля, воскресенье

«Александрия» — «Шахтер»
Александрия. Стадион «Ника». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
АЛЕКСАНДРИЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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