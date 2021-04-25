В воскресенье, 25 апреля, состоялась встреча 23-го тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимала донецкий «Шахтер».
Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Александрия» – «Шахтер»- 2:0
Гречишкин пен. (44), Шастал (54)
Гол Гречишкина
Лучшие моменты первого тайма
Гол Шастала
(новость обновляется)
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Александрия).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Гречишкин (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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