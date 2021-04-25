23-й тур
Александрия
2 : 0
Шахтер Донецк
25.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия – Шахтер – 2:0. Подарок для Зари. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты встречи 23-го тура УПЛ

  • 25.04.2021 18:58
  • 4321 просмотр
  • 8 комментариев
Александрия – Шахтер – 2:0. Подарок для Зари. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 25 апреля, состоялась встреча 23-го тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимала донецкий «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Александрия» – «Шахтер»- 2:0

 Гречишкин пен. (44), Шастал (54)

Гол Гречишкина

Лучшие моменты первого тайма

Гол Шастала

(новость обновляется)

События матча
54' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Александрия).
44' ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Гречишкин (Александрия).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 25.04.2021 19:04
    0
    Не страшно за серебро?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 19:04
    +1
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:02
    Все очікувано. Шахтар грав без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!!
    Похоже что без линии атаки тоже.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 25.04.2021 19:03
    +1
    Давай Заря, на второе место...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:02
    0
    Все очікувано. Шахтар грав без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!!
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 25.04.2021 19:01
    +3
    Ощущение что шахтёр тренирует хацкевич
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 19:00
    +1
    Владимир Коновалец, 25.04.2021 18:32
    А як можна було починати гру, якщо дірка була в сітці? Лайсмени повинні були перевірити наявність дірок перед грою! За що вони гроші отримують? Ганьба!
    То был очень символичный момент.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 25.04.2021 18:59
    +2
    Бедные админы сайта они не знают как обзор этого матча переписать
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 25.04.2021 18:32
    +2
    А як можна було починати гру, якщо дірка була в сітці? Лайсмени повинні були перевірити наявність дірок перед грою! За що вони гроші отримують? Ганьба!
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 25.04.2021 19:01
    +3
    Ощущение что шахтёр тренирует хацкевич
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 25.04.2021 18:59
    +2
    Бедные админы сайта они не знают как обзор этого матча переписать
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 25.04.2021 18:32
    +2
    А як можна було починати гру, якщо дірка була в сітці? Лайсмени повинні були перевірити наявність дірок перед грою! За що вони гроші отримують? Ганьба!
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 19:04
    +1
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:02
    Все очікувано. Шахтар грав без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!!
    Похоже что без линии атаки тоже.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 25.04.2021 19:03
    +1
    Давай Заря, на второе место...
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 19:00
    +1
    Владимир Коновалец, 25.04.2021 18:32
    А як можна було починати гру, якщо дірка була в сітці? Лайсмени повинні були перевірити наявність дірок перед грою! За що вони гроші отримують? Ганьба!
    То был очень символичный момент.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 25.04.2021 19:04
    0
    Не страшно за серебро?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:02
    0
    Все очікувано. Шахтар грав без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!!
    Ссылка
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