«Украинцы не знают, что это»: Фернандиньо рассказал, где прятал зарплату

Бразильский экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандиньо, ныне выступающий за английский «Манчестер Сити», рассказал о первых деньгах, заработанных в Украине.

«В конце первого месяца в Украине у меня еще не было банковского счёта, и клуб выплачивал игровые бонусы наличными. Это была куча денег. Для ребенка, который думал, что 30 долларов - это много, такая сумма была безумием!

Тогда я жил в отеле и не знал, что делать с такими деньгами. Я показал их жене, и она завернула деньги в полотенце, после чего спрятала их в нашу скороварку. Она сказала: «Здесь их точно никто не станет искать. Украинцы даже не знают, что такое скороварка».

На первую зарплату и бонусы за подписание контракта я купил маме квартиру в Куритибе. Но помимо денег, я провел в Украине восемь замечательных лет», - сказал Фернандиньо.

Напомним, Фернандиньо выступал за Шахтер с 2005 по 2013 годы. В течении восьми сезонов Фернандиньо отыграл 281 матч за «горняков», отметившись 52 голами и 50 ассистами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нашел замену Фернандиньо.