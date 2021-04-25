«Украинцы не знают, что это»: Фернандиньо рассказал, где прятал зарплату

Жена легенды «Шахтера» недооценила нашу страну

  • 25.04.2021 11:31
  • 5181 просмотр
  • 24 комментария
«Украинцы не знают, что это»: Фернандиньо рассказал, где прятал зарплату
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

Бразильский экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандиньо, ныне выступающий за английский «Манчестер Сити», рассказал о первых деньгах, заработанных в Украине.

«В конце первого месяца в Украине у меня еще не было банковского счёта, и клуб выплачивал игровые бонусы наличными. Это была куча денег. Для ребенка, который думал, что 30 долларов - это много, такая сумма была безумием!

Тогда я жил в отеле и не знал, что делать с такими деньгами. Я показал их жене, и она завернула деньги в полотенце, после чего спрятала их в нашу скороварку. Она сказала: «Здесь их точно никто не станет искать. Украинцы даже не знают, что такое скороварка».

На первую зарплату и бонусы за подписание контракта я купил маме квартиру в Куритибе. Но помимо денег, я провел в Украине восемь замечательных лет», - сказал Фернандиньо.

Напомним, Фернандиньо выступал за Шахтер с 2005 по 2013 годы. В течении восьми сезонов Фернандиньо отыграл 281 матч за «горняков», отметившись 52 голами и 50 ассистами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нашел замену Фернандиньо.

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Источник — The Players' Tribune

(14 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.04.2021 12:52
    0
    А чому кешом ?! Чи сплачені всі податки ?!
    Податкова з правоохоронцями мали б допитати сім"ю фернадіньо!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.04.2021 12:50
    0
    главное что в полотенце замотала....оно бы и осталось)))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.04.2021 12:44
    -1
    Якби таке сказали про цю залупу фернадіньо, то воно б верещало про расизм!
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    Василь Казімко
      Василь Казімко, 25.04.2021 12:34
    +3
    Як не прикро говорити,але спорт і в часності футбол перестав існувати---Просто стали бал правити гроші. А гроші ці забрані в народа України через високі тарифи на всі послуги. Кому такий спорт потрібен. Ну а шахтар яркій представник цього спорту,та м "грають " накрадені гроші і взагалі не цікава,бо українців там майже немає.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 25.04.2021 12:28
    +3
    Напуганные бразильцы не знали что такое нормальная еда, не то что скороварка. Боялись что мажоры отожмут зарплату.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 25.04.2021 12:24
    +1
    Скорее всего это была не скороварка, а холодильник. Путает жена.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 12:16
    0
    тор, 25.04.2021 12:12
    у вас в Буковеле?
    у нас дворник должен пройти медкомиссию как в космос! и на это надо кучу денег сначала потратить
    а потом испыталка с наличкой и заявление на увольнение сразу при устройстве)))
    и только потом, может быть
    Так ты дворником работаешь? То-то смотрю чушь пишешь. У футболиста контракт. Какой испытательный срок?
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 12:12
    -1
    REALIST, 25.04.2021 12:08
    у нас в (госдарствнной структуре) даже дворник сразу получает з/п карточку (даже если его выгонят через неделю)... А Ахметов, имея свои собственные банки, экономит на пластиковой карточке Ну, каждый верит в что хочет. Переубеждать не буду. Если кроты верят в честность з/п своего клуба, - пусть верят.
    у вас в Буковеле?
    у нас дворник должен пройти медкомиссию как в космос! и на это надо кучу денег сначала потратить
    а потом испыталка с наличкой и заявление на увольнение сразу при устройстве)))
    и только потом, может быть
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 12:09
    -1
    REALIST, 25.04.2021 12:06
    Эти же рабочие места были бы, если б компания была государственной... И (!) эти "предприятия" ничего не производят. Они посредники. Просто делят э/э, газ, уголь (которые вроде бы согласно Конституции принадлежат народу).
    расскажи это Илону Маску)))
    мы живём в буржуазном обществе, а пан Ахметов самый богатый буржуй Украины
    или назад - в СССР? ведь там все заводы работали, которые сейчас заглохли навсегда
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.04.2021 12:08
    0
    тор, 25.04.2021 12:04
    в таком клубе испытательный срок может быть ещё больше!)
    у нас в (госдарствнной структуре) даже дворник сразу получает з/п карточку (даже если его выгонят через неделю)... А Ахметов, имея свои собственные банки, экономит на пластиковой карточке Ну, каждый верит в что хочет. Переубеждать не буду. Если кроты верят в честность з/п своего клуба, - пусть верят.
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 25.04.2021 12:08
    0
    тор, 25.04.2021 11:57
    С каких пор частный ФК стал страной?)))
    Видимо с тех же пор, как все энергетические ресурсы страны стали собственностью одного рыжего таракана
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.04.2021 12:06
    +4
    тор, 25.04.2021 12:03
    Тогда начни с рабочих мест, которые такие предприятия создают в Украине.
    Эти же рабочие места были бы, если б компания была государственной... И (!) эти "предприятия" ничего не производят. Они посредники. Просто делят э/э, газ, уголь (которые вроде бы согласно Конституции принадлежат народу).
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 12:04
    0
    REALIST, 25.04.2021 12:02
    на заводе - такое возможно, но чтоб в топовом клубе месяц оформлять банковскую карточку?... смешно, как и большинство отмазок менеджмента наших клубов
    в таком клубе испытательный срок может быть ещё больше!)
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 12:03
    -2
    REALIST, 25.04.2021 12:01
    С тех пор, как каждый украинец платит кабальные тарифы за электричество ДТЕКу и прочим прокладкам, которые "распределяют" национальные богатства...
    Тогда начни с рабочих мест, которые такие предприятия создают в Украине.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.04.2021 12:02
    -1
    тор, 25.04.2021 12:00
    Ты читал про " в конце первого месяца"???
    На любом производстве тогда был испытательный срок, за время которого деньги выдавали наличными.
    И только потом работнику оформляли банковскую карточку.
    на заводе - такое возможно, но чтоб в топовом клубе месяц оформлять банковскую карточку?... смешно, как и большинство отмазок менеджмента наших клубов
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.04.2021 12:01
    -1
    тор, 25.04.2021 11:57
    С каких пор частный ФК стал страной?)))
    С тех пор, как каждый украинец платит кабальные тарифы за электричество ДТЕКу и прочим прокладкам, которые "распределяют" национальные богатства...
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 12:00
    -2
    REALIST, 25.04.2021 11:53
    40% земляків цього заробітчанина, що живуть в фавеллах, - не знають, що таке унітаз... Зате це чудо доросло до рівня скороварки... а стосовно "ще не було рахунку" - так це паливо шахрай клубу, який начебто прозоро платить з/п і бонуси, і дуже цим пишається... рудий гудок і пенісов просто приховують реальні грошові обіги - от і готівка (заради справедливості - в ДК та сама історія. або й гірша). P.S. але гравець був ТОПовий, мабуть найсильніший з легіонерів УПЛ (...можливо ще Вілліан чи Матузалем могли оспорити цю позицію) !
    Ты читал про " в конце первого месяца"???
    На любом производстве тогда был испытательный срок, за время которого деньги выдавали наличными.
    И только потом работнику оформляли банковскую карточку.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 11:58
    +7
    Она сказала: «Здесь их точно никто не станет искать. Украинцы даже не знают, что такое скороварка».
    --------------------------------------------
    Вот так вот. Слезла с пальмы, взяла в руки 100 дол., и уже пытается унижать тех, у кого по ее мнению нет этих 100 дол.
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 11:57
    -3
    Skillz, 25.04.2021 11:46
    Зато украинцы знают как это, когда 40-ка млн-ая старана каждый месяц сбрасывается на зарплату кучке подкопченых из фк донбауло
    С каких пор частный ФК стал страной?)))
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 11:55
    +3
    У нас скороварка была дома, сколько себя помню. На 4-5 литров. И в ней обычно варили буряки или кукурузу. Резиновая прокладка, сбросной клапан и застёжка на ручке делали их безопасными. Примерно такие же прибамбасы были и в СА для караулов под названием "крематорий". Там варили всё на печках в теплушках.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 11:44
    +8
    Скороварками пользуются в советских столовках. Украинцы пользуются мультиварками.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 11:58
    +7
    Она сказала: «Здесь их точно никто не станет искать. Украинцы даже не знают, что такое скороварка».
    --------------------------------------------
    Вот так вот. Слезла с пальмы, взяла в руки 100 дол., и уже пытается унижать тех, у кого по ее мнению нет этих 100 дол.
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 25.04.2021 11:46
    +7
    Зато украинцы знают как это, когда 40-ка млн-ая старана каждый месяц сбрасывается на зарплату кучке подкопченых из фк донбауло
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.04.2021 12:06
    +4
    тор, 25.04.2021 12:03
    Тогда начни с рабочих мест, которые такие предприятия создают в Украине.
    Эти же рабочие места были бы, если б компания была государственной... И (!) эти "предприятия" ничего не производят. Они посредники. Просто делят э/э, газ, уголь (которые вроде бы согласно Конституции принадлежат народу).
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.04.2021 11:53
    +4
    40% земляків цього заробітчанина, що живуть в фавеллах, - не знають, що таке унітаз... Зате це чудо доросло до рівня скороварки... а стосовно "ще не було рахунку" - так це паливо шахрай клубу, який начебто прозоро платить з/п і бонуси, і дуже цим пишається... рудий гудок і пенісов просто приховують реальні грошові обіги - от і готівка (заради справедливості - в ДК та сама історія. або й гірша). P.S. але гравець був ТОПовий, мабуть найсильніший з легіонерів УПЛ (...можливо ще Вілліан чи Матузалем могли оспорити цю позицію) !
    Ссылка
    Василь Казімко
      Василь Казімко, 25.04.2021 12:34
    +3
    Як не прикро говорити,але спорт і в часності футбол перестав існувати---Просто стали бал правити гроші. А гроші ці забрані в народа України через високі тарифи на всі послуги. Кому такий спорт потрібен. Ну а шахтар яркій представник цього спорту,та м "грають " накрадені гроші і взагалі не цікава,бо українців там майже немає.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 25.04.2021 12:28
    +3
    Напуганные бразильцы не знали что такое нормальная еда, не то что скороварка. Боялись что мажоры отожмут зарплату.
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 11:55
    +3
    У нас скороварка была дома, сколько себя помню. На 4-5 литров. И в ней обычно варили буряки или кукурузу. Резиновая прокладка, сбросной клапан и застёжка на ручке делали их безопасными. Примерно такие же прибамбасы были и в СА для караулов под названием "крематорий". Там варили всё на печках в теплушках.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 25.04.2021 12:24
    +1
    Скорее всего это была не скороварка, а холодильник. Путает жена.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 25.04.2021 11:39
    +1
    Клоун..
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.04.2021 12:52
    0
    А чому кешом ?! Чи сплачені всі податки ?!
    Податкова з правоохоронцями мали б допитати сім"ю фернадіньо!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.04.2021 12:50
    0
    главное что в полотенце замотала....оно бы и осталось)))
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 12:16
    0
    тор, 25.04.2021 12:12
    у вас в Буковеле?
    у нас дворник должен пройти медкомиссию как в космос! и на это надо кучу денег сначала потратить
    а потом испыталка с наличкой и заявление на увольнение сразу при устройстве)))
    и только потом, может быть
    Так ты дворником работаешь? То-то смотрю чушь пишешь. У футболиста контракт. Какой испытательный срок?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.04.2021 12:08
    0
    тор, 25.04.2021 12:04
    в таком клубе испытательный срок может быть ещё больше!)
    у нас в (госдарствнной структуре) даже дворник сразу получает з/п карточку (даже если его выгонят через неделю)... А Ахметов, имея свои собственные банки, экономит на пластиковой карточке Ну, каждый верит в что хочет. Переубеждать не буду. Если кроты верят в честность з/п своего клуба, - пусть верят.
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 25.04.2021 12:08
    0
    тор, 25.04.2021 11:57
    С каких пор частный ФК стал страной?)))
    Видимо с тех же пор, как все энергетические ресурсы страны стали собственностью одного рыжего таракана
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 12:04
    0
    REALIST, 25.04.2021 12:02
    на заводе - такое возможно, но чтоб в топовом клубе месяц оформлять банковскую карточку?... смешно, как и большинство отмазок менеджмента наших клубов
    в таком клубе испытательный срок может быть ещё больше!)
    Ссылка
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