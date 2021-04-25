«Украинцы не знают, что это»: Фернандиньо рассказал, где прятал зарплату

Бразильский экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандиньо, ныне выступающий за английский «Манчестер Сити», рассказал о первых деньгах, заработанных в Украине.
«В конце первого месяца в Украине у меня еще не было банковского счёта, и клуб выплачивал игровые бонусы наличными. Это была куча денег. Для ребенка, который думал, что 30 долларов - это много, такая сумма была безумием!
Тогда я жил в отеле и не знал, что делать с такими деньгами. Я показал их жене, и она завернула деньги в полотенце, после чего спрятала их в нашу скороварку. Она сказала: «Здесь их точно никто не станет искать. Украинцы даже не знают, что такое скороварка».
На первую зарплату и бонусы за подписание контракта я купил маме квартиру в Куритибе. Но помимо денег, я провел в Украине восемь замечательных лет», - сказал Фернандиньо.
Напомним, Фернандиньо выступал за Шахтер с 2005 по 2013 годы. В течении восьми сезонов Фернандиньо отыграл 281 матч за «горняков», отметившись 52 голами и 50 ассистами.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нашел замену Фернандиньо.
Источник — The Players' Tribune
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Податкова з правоохоронцями мали б допитати сім"ю фернадіньо!
у нас дворник должен пройти медкомиссию как в космос! и на это надо кучу денег сначала потратить
а потом испыталка с наличкой и заявление на увольнение сразу при устройстве)))
и только потом, может быть
у нас дворник должен пройти медкомиссию как в космос! и на это надо кучу денег сначала потратить
а потом испыталка с наличкой и заявление на увольнение сразу при устройстве)))
и только потом, может быть
мы живём в буржуазном обществе, а пан Ахметов самый богатый буржуй Украины
или назад - в СССР? ведь там все заводы работали, которые сейчас заглохли навсегда
На любом производстве тогда был испытательный срок, за время которого деньги выдавали наличными.
И только потом работнику оформляли банковскую карточку.
На любом производстве тогда был испытательный срок, за время которого деньги выдавали наличными.
И только потом работнику оформляли банковскую карточку.
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Вот так вот. Слезла с пальмы, взяла в руки 100 дол., и уже пытается унижать тех, у кого по ее мнению нет этих 100 дол.
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Вот так вот. Слезла с пальмы, взяла в руки 100 дол., и уже пытается унижать тех, у кого по ее мнению нет этих 100 дол.
Податкова з правоохоронцями мали б допитати сім"ю фернадіньо!
у нас дворник должен пройти медкомиссию как в космос! и на это надо кучу денег сначала потратить
а потом испыталка с наличкой и заявление на увольнение сразу при устройстве)))
и только потом, может быть
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