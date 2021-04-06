Манчестер Сити нашел замену Фернандиньо

«Горожане» могут подписать полузащитника «Шеффилда» Сандера Берге

  • 06.04.2021 10:48
  • 813 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Сити нашел замену Фернандиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» нацелился на 23-летнего опорного полузащитника «Шеффилд Юнайтед» и сборной Норвегии Сандера Берге.

«Горожане» видят в Берге потенциальную замену 35-летнему бразильскому хавбеку Фернандиньо, который будущим летом станет свободным агентом.

Берге выступает за «Шеффилд Юнайтед» с января 2020 года после перехода из «Генка» за €24 миллиона. В текущем сезоне Сандер провел за английскую команду 14 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Берге с «Шеффилдом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €18 миллионов.

В активе Берге 24 матча за сборную Норвегии, где он забил один мяч.

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Источник — voetbal24.be

(2 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 06.04.2021 11:09
    0
    А на его месте мог быть Малиновский (они были конкурентами за место в Генке)..
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 06.04.2021 11:09
    0
    А на его месте мог быть Малиновский (они были конкурентами за место в Генке)..
    Ссылка
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