Манчестер Сити нашел замену Фернандиньо

Английский «Манчестер Сити» нацелился на 23-летнего опорного полузащитника «Шеффилд Юнайтед» и сборной Норвегии Сандера Берге.

«Горожане» видят в Берге потенциальную замену 35-летнему бразильскому хавбеку Фернандиньо, который будущим летом станет свободным агентом.

Берге выступает за «Шеффилд Юнайтед» с января 2020 года после перехода из «Генка» за €24 миллиона. В текущем сезоне Сандер провел за английскую команду 14 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Берге с «Шеффилдом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €18 миллионов.

В активе Берге 24 матча за сборную Норвегии, где он забил один мяч.