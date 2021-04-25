Динамо попало в групповой раунд ЛЧ 2021/22. Известно 6 клубов-участников

Команда Мирчи Луческу попала в приятную компанию грандов Европы

  • 25.04.2021 19:30
  • 10222 просмотра
  • 37 комментариев
Динамо попало в групповой раунд ЛЧ 2021/22. Известно 6 клубов-участников
© ФК Динамо Киев

Завоеванная победа в чемпионате Украины 2020/21 позволила киевскому «Динамо» получить прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021/22.

Ранее забронировали себе место в групповом раунде ЛЧ следующего сезона 5 клубов-грандов Европы: испанские «Атлетико», «Реал» Мадрид и «Барселона», английский «Манчестер Сити» и немецкая «Бавария».

«Бело-синие» стали первой командой не из топ-5 чемпионатов, кто вышел в групповой раунд ЛЧ.

Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.

Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:

  • Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [Динамо Киев]
  • Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [вероятнее всего – Шахтер]
  • Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [возможно – Заря]
  • Лига конференций (квалификация Q3): 3-е или 4-е место ЧУ [Заря, Ворскла, Десна, Колос]
  • Лига конференций (квалификация Q2): 4-е или 5-е место ЧУ [Заря, Ворскла, Десна, Колос]

Отметим, что с текущего сезона победа в Кубке Украины (или же 3-е место УПЛ) дает выход в квалификацию Q4 Лиги Европы, но не сразу в группу ЛЕ, как было ранее. Если команда проиграет квалификацию – то перейдет автоматически в групповой раунд Лиги конференций (третий по силе еврокубковый турнир).

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Источник — Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 25.04.2021 20:30
    0
    FatalisTUA, 25.04.2021 20:26
    На твою думку Зоря гірша за умовний Ференцварош..? Я так не лумаю.. Цілком може пройти кваліфікацію, якщо налаштується й повезе з жеребом, а далі отримають купу грошей та досвіду, що допоможе команді значно підняти свій рівень. Ти кажеш, що Шахтар ліпше в ЛЧ виступить, але враховуючи те, як він зараз грає - це зовсім не факт. В ЛЄ ж команди слабші, що дозволить Шахтарю набрати купу очок для нашого рейтингу. Тому нехай друге місце займе та команда, яка краще проведе кінцівку сезону.
    Ференц намного сильнее Зари. Плюс ему еще и повезло.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 25.04.2021 20:29
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:22
    Я останусь при своём мнении Заря и ЛЧ это вещи несовместимые.
    Не в этом дело. Заря, если займет 2 место сразу из ЛЧ вылетит в группу ЛЕ, а матчи плей-офф ЛЕ она вполне может и не пойти.
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 25.04.2021 20:27
    0
    Batya, 25.04.2021 19:56
    Хіба ми не втратили пряму путівку у ЛЧ - клоуни учіть таблицю коефіцієнтів УЕФА
    .........
    Клоун, подивись на які роки впливає таблиця за цей рік і не ганьбись )))
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 25.04.2021 20:26
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:09
    Та минусуйте сколько влезет но это реалии Заря ни финансово ни командой не готова играть в ЛЧ ЭТО ФАКТ !
    На твою думку Зоря гірша за умовний Ференцварош..? Я так не лумаю.. Цілком може пройти кваліфікацію, якщо налаштується й повезе з жеребом, а далі отримають купу грошей та досвіду, що допоможе команді значно підняти свій рівень. Ти кажеш, що Шахтар ліпше в ЛЧ виступить, але враховуючи те, як він зараз грає - це зовсім не факт. В ЛЄ ж команди слабші, що дозволить Шахтарю набрати купу очок для нашого рейтингу. Тому нехай друге місце займе та команда, яка краще проведе кінцівку сезону.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 20:25
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:22
    Я останусь при своём мнении Заря и ЛЧ это вещи несовместимые.
    Слушай, ну Вот Бельгия например:
    Гент с Яремчуком и Безусом. Кто это?
    Раньше же только Андерлехт и Брюгге
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:25
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:22
    Я останусь при своём мнении Заря и ЛЧ это вещи несовместимые.
    Заря второе, Шахтер третье и обеим шуршать в ЛЕ. Идеально.
    А так Заря займет третье, не пройдет в ЛЕ и будет в самой неинтересной Лиге Конфуция играть за тарелку борща.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 25.04.2021 20:25
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:09
    Та минусуйте сколько влезет но это реалии Заря ни финансово ни командой не готова играть в ЛЧ ЭТО ФАКТ !
    А Шахтер готов? Новая ЛЧ уже через несколько месяцев. Получит опять 0:10 от условного Гладбаха. А чего еще ожидать? Придет (возможно) де Дзерби, и по мановению волшебной палочки Шахтер моментально начнет с Баварией тягаться? Сейчас Шахтер дует не только Динамо, Заре, Александрии, но даже Львову и Агробизнесу. Какая ЛЧ?!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.04.2021 20:24
    0
    funcat, 25.04.2021 20:23
    одним прагматизмом жить скучно
    а Заря уже доказывала , что может играть с командами на порядок выше себя
    хотя и обратные телодвижения с андердогами были
    Я реалист и оптимизм)Как я и сказал останусь при своём мнении .Заре удачи в любом случае.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.04.2021 20:24
    0
    Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:22
    В ЛЕ нет 4 баллов за вход в группу и 5 баллов за выход. Но...
    Шахтер когда выходил из группы?
    Сколько побед он или ДК одержали в группе?
    Если выиграть все 6 раз в группе ЛЕ выйдет даже больше очков, чем в ЛЧ. Но по деньгам это будут копейки.
    И не забываем о конкурентах и плюс уровень наших команд упал.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 20:23
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:19
    Это звучит красиво в реалиях совсем по другому.И это все прекрасно понимают.Но фантазировать конечно можно бесконечно
    одним прагматизмом жить скучно
    а Заря уже доказывала , что может играть с командами на порядок выше себя
    хотя и обратные телодвижения с андердогами были
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.04.2021 20:23
    0
    Barsa, 25.04.2021 20:20
    Заря в ЛЕ выступила не хуже ,чем другие укр клубы
    Даже лучше.Но Лч и финансы там плюс рейтинг совсем другое.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:22
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:20
    За раунды и выход на стадии не совсем теже быллы
    В ЛЕ нет 4 баллов за вход в группу и 5 баллов за выход. Но...
    Шахтер когда выходил из группы?
    Сколько побед он или ДК одержали в группе?
    Если выиграть все 6 раз в группе ЛЕ выйдет даже больше очков, чем в ЛЧ. Но по деньгам это будут копейки.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.04.2021 20:22
    0
    Я останусь при своём мнении Заря и ЛЧ это вещи несовместимые.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.04.2021 20:20
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:03
    У меня вот чисто вопрос к тем кто пишет что Заря будет второй.
    Ребята сегодня Шахтёр в дупе завтра уже будет на коне.У Шахтёра деньги.У Зари таких денег нет ! Каким образом Заря пробьётся в ЛЧ?Даже не так ок пробились дальше что?Мы уже потеряли рейтинг и позицию.Выход фантастический в ЛЧ Зари просто скатит нас ещё больше.Ничего хорошего всем командам кроме Динамо и Шахтёра у которых есть деньги на усиление и финансирование не даст.Особенно это будет катастрофично для рейтинга попадания в еврокубки на следующие сезоны.
    Заря в ЛЕ выступила не хуже ,чем другие укр клубы
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.04.2021 20:20
    0
    Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:17
    В Лиге Европы дают точно такие же очки за победу. Почему Шахтер не может зарабатывать их там? Лигу Чемпионов отличают только большие бабки, но забивая большой и толстый на ЛЕ та же Англия не могла годами обойти Испанию в рейтинге.
    За раунды и выход на стадии не совсем теже быллы
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.04.2021 20:19
    0
    funcat, 25.04.2021 20:17
    есть , но квалификацию команда уровня Зари может затащить на мотивации и доле везения
    Тем более опять же сейчас уровень соперников в квалификации не такой грозный как был раньше
    Это звучит красиво в реалиях совсем по другому.И это все прекрасно понимают.Но фантазировать конечно можно бесконечно
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.04.2021 20:18
    0
    Vlad Boych, 25.04.2021 20:10
    Шахта больше наберёт в лиге Европы, так что ни чего мы не теряем если они будут третьими
    Разные турниры и подсчёт баллов тоже чуточку разный.Плюс незабываем о конкурентах.Мы уже им проигрываем в баллах.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 20:17
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:15
    Ни идёт речь о том заслужили или нет.Выйдут значит выйдут это футбол.Но Заря до этого нестабильна была.Я не верю в стабильность команды попадании в ЛЧ.Кроме фантастики и мечтаний есть реалии нашего футбола и конкурентов.
    есть , но квалификацию команда уровня Зари может затащить на мотивации и доле везения
    Тем более опять же сейчас уровень соперников в квалификации не такой грозный как был раньше
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:17
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:03
    У меня вот чисто вопрос к тем кто пишет что Заря будет второй.
    Ребята сегодня Шахтёр в дупе завтра уже будет на коне.У Шахтёра деньги.У Зари таких денег нет ! Каким образом Заря пробьётся в ЛЧ?Даже не так ок пробились дальше что?Мы уже потеряли рейтинг и позицию.Выход фантастический в ЛЧ Зари просто скатит нас ещё больше.Ничего хорошего всем командам кроме Динамо и Шахтёра у которых есть деньги на усиление и финансирование не даст.Особенно это будет катастрофично для рейтинга попадания в еврокубки на следующие сезоны.
    В Лиге Европы дают точно такие же очки за победу. Почему Шахтер не может зарабатывать их там? Лигу Чемпионов отличают только большие бабки, но забивая большой и толстый на ЛЕ та же Англия не могла годами обойти Испанию в рейтинге.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.04.2021 20:15
    0
    funcat, 25.04.2021 20:10
    в прошлом году 99% фанато шахтера и их сочувствующих визжало от счастья , при возможности Зари обойти ДК , и как то не переживали за рейтинг
    та и 80% из этих 99 топят против ДК в Европе! и тоже как то не думают о рейтинге , но то такое
    ----
    я вот , например , думаю что Заре по силам попробоваться побадаться в квалификации с условным Гентом или Спартой ,
    ---
    а то у нас получается как в Италии, когда Аньели сказал, что Аталанта не заслужила ЛЧ ведь она провела успешный лишь один сезон - а играть должны те , кто был успешен раньше,
    ----
    Заря сейчас не хуже шахтера , плюс у них будет дикая мотивация ,+ деньги эти для них колоссальные + возмодность завлечь каких-то новых спонсоров и выгоднее продать своих игроков, чтобы грамотно купить новых - а это Заря умеет,
    Так что я за Зарю!
    Ни идёт речь о том заслужили или нет.Выйдут значит выйдут это футбол.Но Заря до этого нестабильна была.Я не верю в стабильность команды попадании в ЛЧ.Кроме фантастики и мечтаний есть реалии нашего футбола и конкурентов.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 25.04.2021 19:31
    +12
    Поздравляем! Заслужили!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 19:46
    +5
    зорька--ты следующая
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 20:10
    +3
    BekXanov, 25.04.2021 20:03
    У меня вот чисто вопрос к тем кто пишет что Заря будет второй.
    Ребята сегодня Шахтёр в дупе завтра уже будет на коне.У Шахтёра деньги.У Зари таких денег нет ! Каким образом Заря пробьётся в ЛЧ?Даже не так ок пробились дальше что?Мы уже потеряли рейтинг и позицию.Выход фантастический в ЛЧ Зари просто скатит нас ещё больше.Ничего хорошего всем командам кроме Динамо и Шахтёра у которых есть деньги на усиление и финансирование не даст.Особенно это будет катастрофично для рейтинга попадания в еврокубки на следующие сезоны.
    в прошлом году 99% фанато шахтера и их сочувствующих визжало от счастья , при возможности Зари обойти ДК , и как то не переживали за рейтинг
    та и 80% из этих 99 топят против ДК в Европе! и тоже как то не думают о рейтинге , но то такое
    ----
    я вот , например , думаю что Заре по силам попробоваться побадаться в квалификации с условным Гентом или Спартой ,
    ---
    а то у нас получается как в Италии, когда Аньели сказал, что Аталанта не заслужила ЛЧ ведь она провела успешный лишь один сезон - а играть должны те , кто был успешен раньше,
    ----
    Заря сейчас не хуже шахтера , плюс у них будет дикая мотивация ,+ деньги эти для них колоссальные + возмодность завлечь каких-то новых спонсоров и выгоднее продать своих игроков, чтобы грамотно купить новых - а это Заря умеет,
    Так что я за Зарю!
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
    online
      Юрій Ганусяк, 25.04.2021 20:05
    +3
    клоун Batya, вивчай матчастину, пряму путівку в групу ЛЧ втратили через сезон.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 25.04.2021 20:02
    +3
    Batya, 25.04.2021 19:56
    Хіба ми не втратили пряму путівку у ЛЧ - клоуни учіть таблицю коефіцієнтів УЕФА
    .........
    Со следующего года втратили
    Ссылка
    Oliynuk_sport
    online
      Oliynuk_sport, 25.04.2021 19:54
    +2
    Молодці, заслужено стали першими.
    Ссылка
    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 25.04.2021 20:10
    +1
    BekXanov, 25.04.2021 20:03
    У меня вот чисто вопрос к тем кто пишет что Заря будет второй.
    Ребята сегодня Шахтёр в дупе завтра уже будет на коне.У Шахтёра деньги.У Зари таких денег нет ! Каким образом Заря пробьётся в ЛЧ?Даже не так ок пробились дальше что?Мы уже потеряли рейтинг и позицию.Выход фантастический в ЛЧ Зари просто скатит нас ещё больше.Ничего хорошего всем командам кроме Динамо и Шахтёра у которых есть деньги на усиление и финансирование не даст.Особенно это будет катастрофично для рейтинга попадания в еврокубки на следующие сезоны.
    Шахта больше наберёт в лиге Европы, так что ни чего мы не теряем если они будут третьими
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 25.04.2021 20:05
    +1
    "вице-чемпион Украины [вероятнее всего – Шахтер]"
    Смешно читать в свете его последних результатов.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 25.04.2021 19:58
    +1
    Зоря буде друга є надія
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 25.04.2021 20:30
    0
    FatalisTUA, 25.04.2021 20:26
    На твою думку Зоря гірша за умовний Ференцварош..? Я так не лумаю.. Цілком може пройти кваліфікацію, якщо налаштується й повезе з жеребом, а далі отримають купу грошей та досвіду, що допоможе команді значно підняти свій рівень. Ти кажеш, що Шахтар ліпше в ЛЧ виступить, але враховуючи те, як він зараз грає - це зовсім не факт. В ЛЄ ж команди слабші, що дозволить Шахтарю набрати купу очок для нашого рейтингу. Тому нехай друге місце займе та команда, яка краще проведе кінцівку сезону.
    Ференц намного сильнее Зари. Плюс ему еще и повезло.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 25.04.2021 20:29
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:22
    Я останусь при своём мнении Заря и ЛЧ это вещи несовместимые.
    Не в этом дело. Заря, если займет 2 место сразу из ЛЧ вылетит в группу ЛЕ, а матчи плей-офф ЛЕ она вполне может и не пойти.
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 25.04.2021 20:27
    0
    Batya, 25.04.2021 19:56
    Хіба ми не втратили пряму путівку у ЛЧ - клоуни учіть таблицю коефіцієнтів УЕФА
    .........
    Клоун, подивись на які роки впливає таблиця за цей рік і не ганьбись )))
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 25.04.2021 20:26
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:09
    Та минусуйте сколько влезет но это реалии Заря ни финансово ни командой не готова играть в ЛЧ ЭТО ФАКТ !
    На твою думку Зоря гірша за умовний Ференцварош..? Я так не лумаю.. Цілком може пройти кваліфікацію, якщо налаштується й повезе з жеребом, а далі отримають купу грошей та досвіду, що допоможе команді значно підняти свій рівень. Ти кажеш, що Шахтар ліпше в ЛЧ виступить, але враховуючи те, як він зараз грає - це зовсім не факт. В ЛЄ ж команди слабші, що дозволить Шахтарю набрати купу очок для нашого рейтингу. Тому нехай друге місце займе та команда, яка краще проведе кінцівку сезону.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 20:25
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:22
    Я останусь при своём мнении Заря и ЛЧ это вещи несовместимые.
    Слушай, ну Вот Бельгия например:
    Гент с Яремчуком и Безусом. Кто это?
    Раньше же только Андерлехт и Брюгге
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:25
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:22
    Я останусь при своём мнении Заря и ЛЧ это вещи несовместимые.
    Заря второе, Шахтер третье и обеим шуршать в ЛЕ. Идеально.
    А так Заря займет третье, не пройдет в ЛЕ и будет в самой неинтересной Лиге Конфуция играть за тарелку борща.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 25.04.2021 20:25
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:09
    Та минусуйте сколько влезет но это реалии Заря ни финансово ни командой не готова играть в ЛЧ ЭТО ФАКТ !
    А Шахтер готов? Новая ЛЧ уже через несколько месяцев. Получит опять 0:10 от условного Гладбаха. А чего еще ожидать? Придет (возможно) де Дзерби, и по мановению волшебной палочки Шахтер моментально начнет с Баварией тягаться? Сейчас Шахтер дует не только Динамо, Заре, Александрии, но даже Львову и Агробизнесу. Какая ЛЧ?!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.04.2021 20:24
    0
    funcat, 25.04.2021 20:23
    одним прагматизмом жить скучно
    а Заря уже доказывала , что может играть с командами на порядок выше себя
    хотя и обратные телодвижения с андердогами были
    Я реалист и оптимизм)Как я и сказал останусь при своём мнении .Заре удачи в любом случае.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.04.2021 20:24
    0
    Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:22
    В ЛЕ нет 4 баллов за вход в группу и 5 баллов за выход. Но...
    Шахтер когда выходил из группы?
    Сколько побед он или ДК одержали в группе?
    Если выиграть все 6 раз в группе ЛЕ выйдет даже больше очков, чем в ЛЧ. Но по деньгам это будут копейки.
    И не забываем о конкурентах и плюс уровень наших команд упал.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 20:23
    0
    BekXanov, 25.04.2021 20:19
    Это звучит красиво в реалиях совсем по другому.И это все прекрасно понимают.Но фантазировать конечно можно бесконечно
    одним прагматизмом жить скучно
    а Заря уже доказывала , что может играть с командами на порядок выше себя
    хотя и обратные телодвижения с андердогами были
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.04.2021 20:23
    0
    Barsa, 25.04.2021 20:20
    Заря в ЛЕ выступила не хуже ,чем другие укр клубы
    Даже лучше.Но Лч и финансы там плюс рейтинг совсем другое.
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