Динамо попало в групповой раунд ЛЧ 2021/22. Известно 6 клубов-участников

Завоеванная победа в чемпионате Украины 2020/21 позволила киевскому «Динамо» получить прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021/22.
Ранее забронировали себе место в групповом раунде ЛЧ следующего сезона 5 клубов-грандов Европы: испанские «Атлетико», «Реал» Мадрид и «Барселона», английский «Манчестер Сити» и немецкая «Бавария».
«Бело-синие» стали первой командой не из топ-5 чемпионатов, кто вышел в групповой раунд ЛЧ.
Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.
Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:
- Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [Динамо Киев]
- Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [вероятнее всего – Шахтер]
- Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [возможно – Заря]
- Лига конференций (квалификация Q3): 3-е или 4-е место ЧУ [Заря, Ворскла, Десна, Колос]
- Лига конференций (квалификация Q2): 4-е или 5-е место ЧУ [Заря, Ворскла, Десна, Колос]
Отметим, что с текущего сезона победа в Кубке Украины (или же 3-е место УПЛ) дает выход в квалификацию Q4 Лиги Европы, но не сразу в группу ЛЕ, как было ранее. Если команда проиграет квалификацию – то перейдет автоматически в групповой раунд Лиги конференций (третий по силе еврокубковый турнир).
Источник — Sport.ua
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Гент с Яремчуком и Безусом. Кто это?
Раньше же только Андерлехт и Брюгге
А так Заря займет третье, не пройдет в ЛЕ и будет в самой неинтересной Лиге Конфуция играть за тарелку борща.
а Заря уже доказывала , что может играть с командами на порядок выше себя
хотя и обратные телодвижения с андердогами были
Шахтер когда выходил из группы?
Сколько побед он или ДК одержали в группе?
Если выиграть все 6 раз в группе ЛЕ выйдет даже больше очков, чем в ЛЧ. Но по деньгам это будут копейки.
а Заря уже доказывала , что может играть с командами на порядок выше себя
хотя и обратные телодвижения с андердогами были
Шахтер когда выходил из группы?
Сколько побед он или ДК одержали в группе?
Если выиграть все 6 раз в группе ЛЕ выйдет даже больше очков, чем в ЛЧ. Но по деньгам это будут копейки.
Ребята сегодня Шахтёр в дупе завтра уже будет на коне.У Шахтёра деньги.У Зари таких денег нет ! Каким образом Заря пробьётся в ЛЧ?Даже не так ок пробились дальше что?Мы уже потеряли рейтинг и позицию.Выход фантастический в ЛЧ Зари просто скатит нас ещё больше.Ничего хорошего всем командам кроме Динамо и Шахтёра у которых есть деньги на усиление и финансирование не даст.Особенно это будет катастрофично для рейтинга попадания в еврокубки на следующие сезоны.
Тем более опять же сейчас уровень соперников в квалификации не такой грозный как был раньше
Тем более опять же сейчас уровень соперников в квалификации не такой грозный как был раньше
Ребята сегодня Шахтёр в дупе завтра уже будет на коне.У Шахтёра деньги.У Зари таких денег нет ! Каким образом Заря пробьётся в ЛЧ?Даже не так ок пробились дальше что?Мы уже потеряли рейтинг и позицию.Выход фантастический в ЛЧ Зари просто скатит нас ещё больше.Ничего хорошего всем командам кроме Динамо и Шахтёра у которых есть деньги на усиление и финансирование не даст.Особенно это будет катастрофично для рейтинга попадания в еврокубки на следующие сезоны.
та и 80% из этих 99 топят против ДК в Европе! и тоже как то не думают о рейтинге , но то такое
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я вот , например , думаю что Заре по силам попробоваться побадаться в квалификации с условным Гентом или Спартой ,
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а то у нас получается как в Италии, когда Аньели сказал, что Аталанта не заслужила ЛЧ ведь она провела успешный лишь один сезон - а играть должны те , кто был успешен раньше,
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Заря сейчас не хуже шахтера , плюс у них будет дикая мотивация ,+ деньги эти для них колоссальные + возмодность завлечь каких-то новых спонсоров и выгоднее продать своих игроков, чтобы грамотно купить новых - а это Заря умеет,
Так что я за Зарю!
Ребята сегодня Шахтёр в дупе завтра уже будет на коне.У Шахтёра деньги.У Зари таких денег нет ! Каким образом Заря пробьётся в ЛЧ?Даже не так ок пробились дальше что?Мы уже потеряли рейтинг и позицию.Выход фантастический в ЛЧ Зари просто скатит нас ещё больше.Ничего хорошего всем командам кроме Динамо и Шахтёра у которых есть деньги на усиление и финансирование не даст.Особенно это будет катастрофично для рейтинга попадания в еврокубки на следующие сезоны.
та и 80% из этих 99 топят против ДК в Европе! и тоже как то не думают о рейтинге , но то такое
----
я вот , например , думаю что Заре по силам попробоваться побадаться в квалификации с условным Гентом или Спартой ,
---
а то у нас получается как в Италии, когда Аньели сказал, что Аталанта не заслужила ЛЧ ведь она провела успешный лишь один сезон - а играть должны те , кто был успешен раньше,
----
Заря сейчас не хуже шахтера , плюс у них будет дикая мотивация ,+ деньги эти для них колоссальные + возмодность завлечь каких-то новых спонсоров и выгоднее продать своих игроков, чтобы грамотно купить новых - а это Заря умеет,
Так что я за Зарю!
.........
Ребята сегодня Шахтёр в дупе завтра уже будет на коне.У Шахтёра деньги.У Зари таких денег нет ! Каким образом Заря пробьётся в ЛЧ?Даже не так ок пробились дальше что?Мы уже потеряли рейтинг и позицию.Выход фантастический в ЛЧ Зари просто скатит нас ещё больше.Ничего хорошего всем командам кроме Динамо и Шахтёра у которых есть деньги на усиление и финансирование не даст.Особенно это будет катастрофично для рейтинга попадания в еврокубки на следующие сезоны.
Смешно читать в свете его последних результатов.
.........
Гент с Яремчуком и Безусом. Кто это?
Раньше же только Андерлехт и Брюгге
А так Заря займет третье, не пройдет в ЛЕ и будет в самой неинтересной Лиге Конфуция играть за тарелку борща.
а Заря уже доказывала , что может играть с командами на порядок выше себя
хотя и обратные телодвижения с андердогами были
Шахтер когда выходил из группы?
Сколько побед он или ДК одержали в группе?
Если выиграть все 6 раз в группе ЛЕ выйдет даже больше очков, чем в ЛЧ. Но по деньгам это будут копейки.
а Заря уже доказывала , что может играть с командами на порядок выше себя
хотя и обратные телодвижения с андердогами были
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