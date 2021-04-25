Динамо попало в групповой раунд ЛЧ 2021/22. Известно 6 клубов-участников

Завоеванная победа в чемпионате Украины 2020/21 позволила киевскому «Динамо» получить прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021/22.

Ранее забронировали себе место в групповом раунде ЛЧ следующего сезона 5 клубов-грандов Европы: испанские «Атлетико», «Реал» Мадрид и «Барселона», английский «Манчестер Сити» и немецкая «Бавария».

«Бело-синие» стали первой командой не из топ-5 чемпионатов, кто вышел в групповой раунд ЛЧ.

Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.

Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:

Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [Динамо Киев]

(групповой раунд): чемпион Украины Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [вероятнее всего – Шахтер]

(квалификация Q3): вице-чемпион Украины [вероятнее всего – Шахтер] Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [возможно – Заря]

(квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [возможно – Заря] Лига конференций (квалификация Q3): 3-е или 4-е место ЧУ [Заря, Ворскла, Десна, Колос]

(квалификация Q3): 3-е или 4-е место ЧУ [Заря, Ворскла, Десна, Колос] Лига конференций (квалификация Q2): 4-е или 5-е место ЧУ [Заря, Ворскла, Десна, Колос]

Отметим, что с текущего сезона победа в Кубке Украины (или же 3-е место УПЛ) дает выход в квалификацию Q4 Лиги Европы, но не сразу в группу ЛЕ, как было ранее. Если команда проиграет квалификацию – то перейдет автоматически в групповой раунд Лиги конференций (третий по силе еврокубковый турнир).