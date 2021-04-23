Победа Свитолиной, гол Малиновского, Реал могут исключить из Лиги чемпионов

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 22 апреля.

1. Свитолина нанесла поражение Кербер в двух сетах на турнире в Штутгарте. Украинка в седьмой раз подряд обыграла немку, экс-первую ракетка мира.

2. Аталанта упустила победу над Ромой, Малиновский забил. Бергамаски упустили победу, несмотря на игровое преимущество.

3. Источник: УЕФА работает над наказанием для Реала, могут исключить из ЛЧ. Окончательное решение будет принято на заседании УЕФА 23 апреля.

4. Дубль Месси. Барселона забила 5 голов Хетафе и продолжает чемпионскую гонку. 22 апреля прошли матчи 31-го тура чемпионата Испании.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона не отказывается от участия в Суперлиге. Каталонцы борются за создание турнира до конца.

6. Ультрас Динамо: «Пусть даже команда выиграет ЛЧ - Луческу мы не примем». Представители ультрас не готовы поддерживать румынского тренера.

7. Будет жарко. Топ-5 бесплатных трансферов предстоящего лета. Sport.ua анализирует самые громкие слухи, касающиеся потенциальных свободных агентов.

8. Стало известно, что кричал Луческу ультрас Динамо во время конфликта с ними. Инцидент произошел накануне в Тернополе, где киевляне играли матч полуфинала Кубка Украины.

9. Три городе в ауте. УЕФА перенесет часть игр в Лондон. Затронет ли Украину? 23 апреля из городов-хозяев Евро-2020 исключат Бильбао, Дублин, Мюнхен.

10. Стало известно, кто заменит Шарана на посту главного тренера Александрии. Это отец одного из игроков команды.