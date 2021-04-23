Дубль Месси. Барселона забила 5 голов Хетафе и продолжает чемпионскую гонку

22 апреля прошли матчи 31-го тура чемпионата Испании.
Барселона забила 5 голов Хетафе (5:2) и продолжает чемпионскую гонку. Дубль оформил Лионель Месси.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (73), «Реал» (70), «Барселона» (68), «Севилья» (67), «Реал Сосьедад» (50), «Бетис», «Вильярреал» (по 49).
Ла Лига. 31-й тур
«Барселона» – «Хетафе» – 5:2
Голы: Месси, 8 (1:0). Лангле, 12, в свои ворота (1:1). Шакла, 28, в свои ворота (2:1). Месси, 33 (3:1). Энес Унал, 69, пенальти (3:2). Араухо, 87 (4:2). Гризманн, 90+3, пенальти (5:2).
«Барселона»: тер Штеген, Пике (Араухо, 46), Жорди Альба, Лангле (Мориба, 46), Мингеса (Юмтити, 75), Бускетс, Сержи Роберто (Тринкан, 64), де Йонг, Месси, Гризманн, Педри.
«Хетафе»: Сория, Суарес, Даконам, Чема (Миранда, 76), Шакла, Иглесиас, Максимович (Акуругу, 46), Аленья (Арамбарри, 46), Кукурелья (Абдулаи, 46), Анхель (Энес Унал, 63), Кубо.
Предупреждения: Лангле, 6. Араухо, 68.
Судья: Фигероа Васкес.
22 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
«Гранада» – «Эйбар» – 4:1
Голы: Сольдадо, 21 (1:0). Пуэртас, 37 (2:0). Кике Гарсия, 64 (2:1). Сольдадо, 77 (3:1). Кенеди, 81 (4:1).
«Реал Сосьедад» – «Сельта» – 2:1
Голы: Мальо, 22 (0:1). Порту, 25 (1:1). Янузай, 39, пенальти (2:1).
Нереализованный пенальти: Исак, 29 (вратарь)
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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