Аталанта упустила победу над Ромой, Малиновский забил

Сегодня «Атланта» Руслана Малиновского в 32-м туре Серии А на выезде сыграла вничью 1:1 с «Ромой». Сам украинец вышел в основе и открыл счет в матче на 26-й минуте. На 59-й минуте украинский хавбек был заменен.

«Аталанта» владела тотальным игровым преимуществом и создала множество моментов у ворот соперника – многие из них стараниями именно Малиновского. Однако удаление Робина Госенса на 69-й минуте изменило сценарий игры: «Рома» сравняла счет, а могла и вырвать победу.

«Рома» - «Аталанта» - 1:1

Голы: 0:1 – 26 Малиновский, 1:1 – 75 Кристанте.

«Рома» – Лопес, Карсдорп, Манчини, Рожер, Калафьори (Бруно Перес, 46), Вильяр (Карлес Перес, 76), Кристанте, Мхитарян (Майораль, 86), Верету, Пеллегрини, Джеко.

«Аталанта» – Голлини, Гоcенс, Джимсити, Паломино, Мэле, Иличич (Муриэль, 59), Фройлер, Малиновский (Пашалич, 59), де Рон, Ромеро, Сапата (Толои, 73).

Предупреждения: Калафьори (31), Вильяр (47), Госенс (52), Рожер (90).

Удаления: Гоcенс (69), Рожер (90).

Турнирная таблица Серии А