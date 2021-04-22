32-й тур
Рома
1 : 1
Аталанта
22.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта упустила победу над Ромой, Малиновский забил

Бергамаски упустили победу, несмотря на игровое преимущество

  • 22.04.2021 21:34
  • 2173 просмотра
  • 5 комментариев
Аталанта упустила победу над Ромой, Малиновский забил
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Атланта» Руслана Малиновского в 32-м туре Серии А на выезде сыграла вничью 1:1 с «Ромой». Сам украинец вышел в основе и открыл счет в матче на 26-й минуте. На 59-й минуте украинский хавбек был заменен.

«Аталанта» владела тотальным игровым преимуществом и создала множество моментов у ворот соперника – многие из них стараниями именно Малиновского. Однако удаление Робина Госенса на 69-й минуте изменило сценарий игры: «Рома» сравняла счет, а могла и вырвать победу.

«Рома» - «Аталанта» - 1:1
Голы: 0:1 – 26 Малиновский, 1:1 – 75 Кристанте.

«Рома» – Лопес, Карсдорп, Манчини, Рожер, Калафьори (Бруно Перес, 46), Вильяр (Карлес Перес, 76), Кристанте, Мхитарян (Майораль, 86), Верету, Пеллегрини, Джеко.

«Аталанта» – Голлини, Гоcенс, Джимсити, Паломино, Мэле, Иличич (Муриэль, 59), Фройлер, Малиновский (Пашалич, 59), де Рон, Ромеро, Сапата (Толои, 73).

Предупреждения: Калафьори (31), Вильяр (47), Госенс (52), Рожер (90).

Удаления: Гоcенс (69), Рожер (90).

Турнирная таблица Серии А

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.04.2021 21:58
    +2
    Таке вiдчуття, що Гасперiнi не хоче вище 3го мiсця.
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 22.04.2021 21:53
    +3
    Alehandro, 22.04.2021 21:37
    Странное решение было от Гасперини с заменой Малины на 60 минуте... вот и получил ответочку
    До замін Аталанта повністю перегравала Рому. Кілька 100%-кових нереалізованих моментів, повний контроль гри і усі шанси здобути перемогу.. Але ж ні, Гасперіні напевно було нудно і тому він вирішив послабити власну команду, задля інтриги, що б стало цікавіше. Цікавіше може й стало, а ось перемоги у Аталанти - ні.
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 22.04.2021 21:47
    +1
    Ех, бл*дська Данiя
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 22.04.2021 21:37
    +7
    Странное решение было от Гасперини с заменой Малины на 60 минуте... вот и получил ответочку
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.04.2021 21:34
    -2
    Нормально разыгрался малина там, жаль кумысу не положил ниче
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 22.04.2021 21:37
    +7
    Странное решение было от Гасперини с заменой Малины на 60 минуте... вот и получил ответочку
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 22.04.2021 21:53
    +3
    Alehandro, 22.04.2021 21:37
    Странное решение было от Гасперини с заменой Малины на 60 минуте... вот и получил ответочку
    До замін Аталанта повністю перегравала Рому. Кілька 100%-кових нереалізованих моментів, повний контроль гри і усі шанси здобути перемогу.. Але ж ні, Гасперіні напевно було нудно і тому він вирішив послабити власну команду, задля інтриги, що б стало цікавіше. Цікавіше може й стало, а ось перемоги у Аталанти - ні.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.04.2021 21:58
    +2
    Таке вiдчуття, що Гасперiнi не хоче вище 3го мiсця.
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 22.04.2021 21:47
    +1
    Ех, бл*дська Данiя
    Ссылка
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