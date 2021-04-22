ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче с Ромой

Украинский хавбек продолжает феерить в «Аталанте»

  • 22.04.2021 20:08
  • 6200 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче с Ромой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Аталанта» в 32-м туре Серии А на выезде играет с «Ромой». Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе своей команды на матч.

На 26-й минуте Малиновский открыл счет в матче, замкнув передачу с фланга.

Отметим, что еще до гола Малиновский создал несколько голевых шансов для партнеров по команде, однако они не были реализованы.

В предыдущем туре Малиновский своим голом принес «Аталанте» победу 1:0 над «Ювентусом». Это пятый гол украинца в нынешнем сезоне Серии А.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 22.04.2021 20:50
    0
    Не хуже тяжелого форварда сыграл.
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 22.04.2021 20:31
    +4
    хоть бы не наврочыть, Русик дави!
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 22.04.2021 20:20
    +18
    Малина разыгрался не на шутку...тьфу 3 раза чтобы не сглазить)
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 22.04.2021 20:20
    +18
    Малина разыгрался не на шутку...тьфу 3 раза чтобы не сглазить)
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 22.04.2021 20:31
    +4
    хоть бы не наврочыть, Русик дави!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 22.04.2021 20:50
    0
    Не хуже тяжелого форварда сыграл.
    Ссылка
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