ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче с Ромой

Сегодня «Аталанта» в 32-м туре Серии А на выезде играет с «Ромой». Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе своей команды на матч.

На 26-й минуте Малиновский открыл счет в матче, замкнув передачу с фланга.

Отметим, что еще до гола Малиновский создал несколько голевых шансов для партнеров по команде, однако они не были реализованы.

В предыдущем туре Малиновский своим голом принес «Аталанте» победу 1:0 над «Ювентусом». Это пятый гол украинца в нынешнем сезоне Серии А.