Малиновский вернулся в основу. Украинец сыграет против Ромы

В 19:30 начнется матч чемпионата Италии «Рома» - «Аталанта», а украинский хавбек Руслан Малиновский вернулся в основу команды Джан Пьеро Гасперини.
В минувшем поединке против «Ювентуса» полузащитник вышел на замену и забил гол. До того в трех турах Руслан сделал 5 результативных передач.
Виктор Коваленко остался в запасе.
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Источник — Sport.ua
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