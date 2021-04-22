Малиновский вернулся в основу. Украинец сыграет против Ромы

В 19:30 начнется матч чемпионата Италии «Рома» - «Аталанта», а украинский хавбек Руслан Малиновский вернулся в основу команды Джан Пьеро Гасперини.

В минувшем поединке против «Ювентуса» полузащитник вышел на замену и забил гол. До того в трех турах Руслан сделал 5 результативных передач.

Виктор Коваленко остался в запасе.

