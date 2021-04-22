Малиновский вернулся в основу. Украинец сыграет против Ромы

Хавбек выйдет на поединок с «Ромой»

  • 22.04.2021 18:47
  • 730 просмотров
  • 2 комментария
Малиновский вернулся в основу. Украинец сыграет против Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 19:30 начнется матч чемпионата Италии «Рома» - «Аталанта», а украинский хавбек Руслан Малиновский вернулся в основу команды Джан Пьеро Гасперини.

В минувшем поединке против «Ювентуса» полузащитник вышел на замену и забил гол. До того в трех турах Руслан сделал 5 результативных передач.

Виктор Коваленко остался в запасе.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 22.04.2021 19:18
    0
    Влад Старцев, 22.04.2021 19:11
    Жаль коваленко не показывает свою лучшую игру
    Распасовщики назад к своим воротам Аталанте пока не нужны.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 22.04.2021 19:11
    0
    Жаль коваленко не показывает свою лучшую игру
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 22.04.2021 19:18
    0
    Влад Старцев, 22.04.2021 19:11
    Жаль коваленко не показывает свою лучшую игру
    Распасовщики назад к своим воротам Аталанте пока не нужны.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 22.04.2021 19:11
    0
    Жаль коваленко не показывает свою лучшую игру
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности