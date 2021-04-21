В четверг, 22 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Рома» на домашнем стадионе «Стадио Олимпико» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Рома», которую возглавляет бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, в последних пяти матчах чемпионата набрала всего четыре очка, из-за чего, похоже, потеряла шансы попасть в топ-4 и пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. После 31 тура у «Ромы» в активе 54 очка, а отставание от четвертой строчки, на которой «Наполи», составляет восемь баллов.

Вполне возможно, что Фонсеку по окончании сезона ждет отставка, ведь его команда не отличается стабильностью. «Волки» могут выдать серию удачных игр, а затем проигрывать командам, которые ведут борьбе за выживание. Именно так было в предыдущем туре с «Торино» (1:3), а месяцем ранее с «Пармой» (0:2). И только в Лиге Европы у римлян пока все идет нормально. Там они дошли до полуфинала, где сыграют с английским «Манчестер Юнайтед».

«Аталанта» второй год подряд играла в Лиге чемпионов, но в этот раз вылетела еще после стадии 1/8 финала. Зато в чемпионате у команды Джан Пьеро Гасперини все отлично. Бергамаски занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка. Подняться столь высоко удалось в том числе благодаря победе над туринским «Ювентусом» (1:0) на минувших выходных, а победный гол забил украинский хавбек Руслан Малиновский, который стал одним из лидеров команды.

Еще один украинец Виктор Коваленко пока не может закрепиться в составе «Аталанты». Экс-полузащитник «Шахтера» за почти три месяца принял участие лишь в одном матче, да и тогда вышел в конце поединка. Видимо, адаптация Коваленко затягивается. Остается надеяться, что в будущем ему удастся получать стабильную игровую практику.

«Аталанта» имеет отличные шансы побороться с «Миланом» за серебряные медали, их разделяют всего два очка. В предстоящем матче команда из Бергамо считается фаворитом, и в случае победы сможет обойти «россонери».

Ориентировочные составы

«Рома»: Лопес – Манчини, Карсдорп, Перес, Ибаньес, Пеллегрини, Кристанте, Верету, Мхитарян, Джеко, Майораль.

«Аталанта»: Спортьелло – Ромеро, Джимшити, Толой, Госенс, Фройлер, Де Рон, Пессина, Малиновский, Муриель, Сапата.

22 апреля, четверг