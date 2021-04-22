Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Замена Малиновского? Он устал»

Сегодня «Аталанта» в 32-м туре Серии А на выезде сыграла вничью 1:1 с «Ромой». Многих удивила замена на 59-й минуте Руслана Малиновского, который был лучшим в составе команды.
Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил свое решение:
«Малиновский устал, у нас появились пробелы в центре поля. Нужны были свежие ноги, но Пашалич не стал хорошей заменой.
Некоторые промахи просто шокировали. Это недостаток концентрации. Жалко, потому что часто наши замены оказывались решающими».
Источник — Football-Italia
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