Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Замена Малиновского? Он устал»

Наставник «Аталанты» объяснил свое решение

  • 22.04.2021 23:43
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Замена Малиновского? Он устал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Сегодня «Аталанта» в 32-м туре Серии А на выезде сыграла вничью 1:1 с «Ромой». Многих удивила замена на 59-й минуте Руслана Малиновского, который был лучшим в составе команды.

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил свое решение:

«Малиновский устал, у нас появились пробелы в центре поля. Нужны были свежие ноги, но Пашалич не стал хорошей заменой.

Некоторые промахи просто шокировали. Это недостаток концентрации. Жалко, потому что часто наши замены оказывались решающими».

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Источник — Football-Italia

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