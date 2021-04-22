WhoScored: Малиновский – лучший в Аталанте в матче с Ромой

Очередной успешный матч от украинского хавбека

  • 22.04.2021 21:59
  • 1631 просмотр
  • 2 комментария
WhoScored: Малиновский – лучший в Аталанте в матче с Ромой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня «Аталанта» в 32-м туре Серии А на выезде сыграла вничью 1:1 с «Ромой». Руслан Малиновский провел на поле 59 минут и отличился забитым голом.

В итоге Малиновский получил самую высокую оценку за матч от статистического портала WhoScored:

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Источник — WhoScored.com

(5 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 22.04.2021 22:21
    0
    Рано замены начал, надо хотя бы после 70 мин. Поверили что аыиграют.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 22.04.2021 22:11
    +1
    А Гасперіні найгірший в Аталанті!!!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 22.04.2021 22:11
    +1
    А Гасперіні найгірший в Аталанті!!!
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 22.04.2021 22:21
    0
    Рано замены начал, надо хотя бы после 70 мин. Поверили что аыиграют.
    Ссылка
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