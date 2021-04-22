WhoScored: Малиновский – лучший в Аталанте в матче с Ромой

Сегодня «Аталанта» в 32-м туре Серии А на выезде сыграла вничью 1:1 с «Ромой». Руслан Малиновский провел на поле 59 минут и отличился забитым голом.

В итоге Малиновский получил самую высокую оценку за матч от статистического портала WhoScored: