WhoScored: Малиновский – лучший в Аталанте в матче с Ромой

Сегодня «Аталанта» в 32-м туре Серии А на выезде сыграла вничью 1:1 с «Ромой». Руслан Малиновский провел на поле 59 минут и отличился забитым голом.
В итоге Малиновский получил самую высокую оценку за матч от статистического портала WhoScored:
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Источник — WhoScored.com
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