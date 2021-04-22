Сегодня «Аталанта» в 32-м туре Серии А на выезде сыграла вничью 1:1 с «Ромой». Счет в матче открыл Руслан Малиновский.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Источник — Serie A
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