ВИДЕО. Малиновский забил победный гол Ювентусу

Украинский футболист Аталанты отличился в концовке поединка

  • 18.04.2021 18:00
  • 10103 просмотра
  • 16 комментариев
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол Ювентусу
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский отметился забитым мячом в ворота туринского «Ювенутса» в поединке 31-го тура чемпионата Италии.

Малиновский вышел на замену на 72-й минуте и забил на 87-й минуте встречи. Этот гол оказался единственным в матче.

Поединок завершился победой «Аталанты» со счетом 1:0.

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Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
      odiniznashih, 18.04.2021 18:30
    +1
    odiniznashih, 18.04.2021 18:30
    Все правильно : Аталанта с Малиновским и без- это две рАзные тактики и тренер решает как играть. Казалось бы после удачных последних матчей он должен бы был выйти а старте но тренер решил по другому и не прогадал.
    А клуб этот однозначно его и не стоит метаться, как Шева.
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 18.04.2021 18:30
    0
    Demitry Kurisov, 18.04.2021 18:20
    не понимаю почему его нету в старте
    Аталанта грає в дуже високій пресинг, і гравців не вистачає на 90+ хвилин, із-за цього йде постіна ротація складу, поміть Малина як грає зі старту то міняють його на 65-70хв а як з скамійки то також він виходить після 60+хв
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 18.04.2021 18:30
    +1
    RoNIkyo, 18.04.2021 18:25
    вони з Зіною в двох стільки роботи зробили. Не їх вина, що серед форвардів у нас 3 каліки
    Все правильно : Аталанта с Малиновским и без- это две рАзные тактики и тренер решает как играть. Казалось бы после удачных последних матчей он должен бы был выйти а старте но тренер решил по другому и не прогадал.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 18.04.2021 18:25
    -3
    Повэзло!
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    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.04.2021 18:25
    +4
    Tеllur, 18.04.2021 18:12
    Лучше бы забил за сборную финнам или казахам.
    вони з Зіною в двох стільки роботи зробили. Не їх вина, що серед форвардів у нас 3 каліки
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    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 18.04.2021 18:23
    -3
    Ему надо менять клуб где он будет играть со старта, тренер его игнорирует как бы он не играл.
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    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 18.04.2021 18:21
    +3
    Demitry Kurisov, 18.04.2021 18:20
    не понимаю почему его нету в старте
    Он джокер для тренера.
    Ссылка
    Demitry Kurisov
    online
      Demitry Kurisov, 18.04.2021 18:20
    +1
    не понимаю почему его нету в старте
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 18:12
    +4
    Лучше бы забил за сборную финнам или казахам.
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 18.04.2021 18:11
    +8
    Саша Зардунов, 18.04.2021 18:09
    Похоже Малина становится звездой итальянского чемпионата.
    думаю що він знайшов свій клуб, і свого тренера
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 18.04.2021 18:09
    +10
    Похоже Малина становится звездой итальянского чемпионата.
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 18.04.2021 18:04
    +10
    наш хлопець! БРАВО!!!
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 18.04.2021 18:04
    +10
    Молодец!!!!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 18.04.2021 18:04
    +3
    Игрок Юве пересрал от летящего мяча и не захотел под него подставляться
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.04.2021 18:02
    +13
    Отличный удар.
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 18.04.2021 18:01
    +13
    Красавчик!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.04.2021 18:02
    +13
    Отличный удар.
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 18.04.2021 18:01
    +13
    Красавчик!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 18.04.2021 18:09
    +10
    Похоже Малина становится звездой итальянского чемпионата.
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 18.04.2021 18:04
    +10
    наш хлопець! БРАВО!!!
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 18.04.2021 18:04
    +10
    Молодец!!!!
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 18.04.2021 18:11
    +8
    Саша Зардунов, 18.04.2021 18:09
    Похоже Малина становится звездой итальянского чемпионата.
    думаю що він знайшов свій клуб, і свого тренера
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.04.2021 18:25
    +4
    Tеllur, 18.04.2021 18:12
    Лучше бы забил за сборную финнам или казахам.
    вони з Зіною в двох стільки роботи зробили. Не їх вина, що серед форвардів у нас 3 каліки
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 18:12
    +4
    Лучше бы забил за сборную финнам или казахам.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 18.04.2021 18:21
    +3
    Demitry Kurisov, 18.04.2021 18:20
    не понимаю почему его нету в старте
    Он джокер для тренера.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 18.04.2021 18:04
    +3
    Игрок Юве пересрал от летящего мяча и не захотел под него подставляться
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 18.04.2021 18:30
    +1
    odiniznashih, 18.04.2021 18:30
    Все правильно : Аталанта с Малиновским и без- это две рАзные тактики и тренер решает как играть. Казалось бы после удачных последних матчей он должен бы был выйти а старте но тренер решил по другому и не прогадал.
    А клуб этот однозначно его и не стоит метаться, как Шева.
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 18.04.2021 18:30
    +1
    RoNIkyo, 18.04.2021 18:25
    вони з Зіною в двох стільки роботи зробили. Не їх вина, що серед форвардів у нас 3 каліки
    Все правильно : Аталанта с Малиновским и без- это две рАзные тактики и тренер решает как играть. Казалось бы после удачных последних матчей он должен бы был выйти а старте но тренер решил по другому и не прогадал.
    Ссылка
    Demitry Kurisov
    online
      Demitry Kurisov, 18.04.2021 18:20
    +1
    не понимаю почему его нету в старте
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 18.04.2021 18:30
    0
    Demitry Kurisov, 18.04.2021 18:20
    не понимаю почему его нету в старте
    Аталанта грає в дуже високій пресинг, і гравців не вистачає на 90+ хвилин, із-за цього йде постіна ротація складу, поміть Малина як грає зі старту то міняють його на 65-70хв а як з скамійки то також він виходить після 60+хв
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