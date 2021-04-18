ВИДЕО. Малиновский забил победный гол Ювентусу

27-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский отметился забитым мячом в ворота туринского «Ювенутса» в поединке 31-го тура чемпионата Италии.
Малиновский вышел на замену на 72-й минуте и забил на 87-й минуте встречи. Этот гол оказался единственным в матче.
Поединок завершился победой «Аталанты» со счетом 1:0.
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Источник — Sport.ua
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