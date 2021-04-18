Малиновский решает! Аталанта дома победила Ювентус

В воскресенье, 18 апреля, на стадионе в Бергамо встречались команды, которые ведут борьбу за место в топ-4 Серии А.

Команды начали встречу активно и периодически обменивались моментами, но счет долго не удавалось открыть, несмотря на достаточно серьезные шансы у обеих команд. Казалось, что игра закончится без голов, но свое слово сказал Руслан Малиновский после выхода на замену.

Дальний удар нашего соотечественника на 87 минуте позволил Аталанте подняться на третью строчку таблицы. Ювентус же без Роналду снова потерял очки.

Чемпионат Италии. 31 тур.

«Аталанта» - «Ювентус» - 1:0.

Малиновский, 87.

Бонуччи, 72, Де Лигт, 72, Куадрадо, 90+3 - Госенс, 78, Малиновский, 79, Джимсити, 82.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Мехле (Малиновский, 72), Де Роон, Фройлер, Госенс, Пессина (Пашалич, 46), Муриэль (Иличич, 68), Сапата.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Сандро, Маккенни (Артур, 77), Бентанкур, Рабьо, Кьеза (Данило, 58), Дибала (Кулусевки, 68), Мората.

Арбитр: Даниэле Орсато.

Стадион: «Стадио Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо, Италия).

АТАЛАНТА - ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА