31-й тур
Аталанта
1 : 0
Ювентус
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Малиновский решает! Аталанта дома победила Ювентус

Судьбу матча решил дальний удар украинца

  • 18.04.2021 17:55
  • 7249 просмотров
  • 23 комментария
Малиновский решает! Аталанта дома победила Ювентус
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 апреля, на стадионе в Бергамо встречались команды, которые ведут борьбу за место в топ-4 Серии А.

Команды начали встречу активно и периодически обменивались моментами, но счет долго не удавалось открыть, несмотря на достаточно серьезные шансы у обеих команд. Казалось, что игра закончится без голов, но свое слово сказал Руслан Малиновский после выхода на замену.

Дальний удар нашего соотечественника на 87 минуте позволил Аталанте подняться на третью строчку таблицы. Ювентус же без Роналду снова потерял очки.

Чемпионат Италии. 31 тур.

«Аталанта» - «Ювентус» - 1:0.

 Малиновский, 87.

 Бонуччи, 72, Де Лигт, 72, Куадрадо, 90+3 - Госенс, 78, Малиновский, 79, Джимсити, 82.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Мехле (Малиновский, 72), Де Роон, Фройлер, Госенс, Пессина (Пашалич, 46), Муриэль (Иличич, 68), Сапата.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Сандро, Маккенни (Артур, 77), Бентанкур, Рабьо, Кьеза (Данило, 58), Дибала (Кулусевки, 68), Мората.

Арбитр: Даниэле Орсато.

Стадион: «Стадио Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо, Италия).

АТАЛАНТА - ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 18.04.2021 18:47
    0
    odiniznashih, 18.04.2021 18:40
    В сборной ему играть не с кем, потому, что Аталанта команда, а сборная- не понятное сборище, не понятно по каким признакам собранное.
    Нужно собирать команду и наигрывать связи между партнерами.
    Признаки простые, кто есть того и собрали. Маємо те що маємо!
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 18.04.2021 18:45
    0
    Браво! Нам такие моменты нужны!
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 18.04.2021 18:45
    0
    Браво! Нам такие моменты нужны!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.04.2021 18:41
    0
    Yura Юрий, 18.04.2021 18:24
    да он стабильно , периодами фиерит в клубе (обосенно во второй части чемпионата),, а в сборной что то как то без яркости....надеюсь прорвет
    За сборную он играл точно также как играет за Аталанту. Но в СбУ ровень партнёров не тот. Да и сыгранность на клубном уровне намного выше.
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 18.04.2021 18:40
    +4
    Yura Юрий, 18.04.2021 18:24
    да он стабильно , периодами фиерит в клубе (обосенно во второй части чемпионата),, а в сборной что то как то без яркости....надеюсь прорвет
    В сборной ему играть не с кем, потому, что Аталанта команда, а сборная- не понятное сборище, не понятно по каким признакам собранное.
    Нужно собирать команду и наигрывать связи между партнерами.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2021 18:33
    0
    Продадут за миллионов 30
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 18:24
    +3
    fedd1979, 18.04.2021 18:03
    В смислі не пішла?
    Желтая, две потери возле ворот Ювентуса, незабитый штрафной и только потом рикошет случился.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 18.04.2021 18:24
    +2
    Алексей Ильин, 18.04.2021 17:57
    Малина сумасшедшую форму набирает под Евро, красавцы!
    да он стабильно , периодами фиерит в клубе (обосенно во второй части чемпионата),, а в сборной что то как то без яркости....надеюсь прорвет
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 18.04.2021 18:19
    +5
    Обожнюю коли від українця залітає м'яч в ворота Ювентуса, я виріс на цьому
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 18.04.2021 18:16
    0
    Алексей Ильин, 18.04.2021 17:57
    Малина сумасшедшую форму набирает под Евро, красавцы!
    А при чем тут Евро? Он в сборной и близко так не играет независимо от формы.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 18.04.2021 18:13
    +2
    Руслан-Пушкарев...Красавец!!!!!
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 18:13
    +2
    Лучше бы забил за сборную финнам или казахам.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 18.04.2021 18:08
    +1
    Forza Ruslan! Forza Dea!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 18.04.2021 18:03
    +1
    Ёкарный Бабай, 18.04.2021 17:58
    Казалось бы не пошла игра у него, но свое результативное действие совершил. Красава!
    В смислі не пішла?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 18.04.2021 18:03
    +3
    Руслан пушка!
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 18.04.2021 18:02
    +4
    Молодець "Маліна - зарядив гармату і Юве застогнав. Браво Аталанта, мудрість Гасперіні.
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 18.04.2021 18:00
    +6
    Быстро судьба вернула должок. В прошлогодней игре между этими командами гол Руслана тоже должен был стать победным, но Юве тогда отскочил благодаря двум халявным пеналям за случайные попадания мяча в руку. А вот теперь уже другая случайность в виде рикошета сыграла в противоположную сторону.
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 18.04.2021 17:59
    +12
    Малина - красавчик! Отыграл 20 минут, мог красивейший гол со штрафного забить, вратарь потянула, а затем в своём стиле забил, рикошет конечно помог. Лучший игрок матча!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.04.2021 17:58
    +7
    Спец по Ювентусу.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 17:58
    +5
    Казалось бы не пошла игра у него, но свое результативное действие совершил. Красава!
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 18.04.2021 17:57
    +13
    Гасперини давал шанс Юве до 72-й минуты
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 18.04.2021 17:59
    +12
    Малина - красавчик! Отыграл 20 минут, мог красивейший гол со штрафного забить, вратарь потянула, а затем в своём стиле забил, рикошет конечно помог. Лучший игрок матча!
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 18.04.2021 17:57
    +8
    Малина сумасшедшую форму набирает под Евро, красавцы!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.04.2021 17:58
    +7
    Спец по Ювентусу.
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 18.04.2021 18:00
    +6
    Быстро судьба вернула должок. В прошлогодней игре между этими командами гол Руслана тоже должен был стать победным, но Юве тогда отскочил благодаря двум халявным пеналям за случайные попадания мяча в руку. А вот теперь уже другая случайность в виде рикошета сыграла в противоположную сторону.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 18.04.2021 18:19
    +5
    Обожнюю коли від українця залітає м'яч в ворота Ювентуса, я виріс на цьому
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 17:58
    +5
    Казалось бы не пошла игра у него, но свое результативное действие совершил. Красава!
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 18.04.2021 18:40
    +4
    Yura Юрий, 18.04.2021 18:24
    да он стабильно , периодами фиерит в клубе (обосенно во второй части чемпионата),, а в сборной что то как то без яркости....надеюсь прорвет
    В сборной ему играть не с кем, потому, что Аталанта команда, а сборная- не понятное сборище, не понятно по каким признакам собранное.
    Нужно собирать команду и наигрывать связи между партнерами.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 18.04.2021 18:02
    +4
    Молодець "Маліна - зарядив гармату і Юве застогнав. Браво Аталанта, мудрість Гасперіні.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 18.04.2021 17:57
    +4
    Топ
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 18:24
    +3
    fedd1979, 18.04.2021 18:03
    В смислі не пішла?
    Желтая, две потери возле ворот Ювентуса, незабитый штрафной и только потом рикошет случился.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 18.04.2021 18:03
    +3
    Руслан пушка!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 18.04.2021 18:24
    +2
    Алексей Ильин, 18.04.2021 17:57
    Малина сумасшедшую форму набирает под Евро, красавцы!
    да он стабильно , периодами фиерит в клубе (обосенно во второй части чемпионата),, а в сборной что то как то без яркости....надеюсь прорвет
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 18.04.2021 18:13
    +2
    Руслан-Пушкарев...Красавец!!!!!
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 18:13
    +2
    Лучше бы забил за сборную финнам или казахам.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 18.04.2021 18:08
    +1
    Forza Ruslan! Forza Dea!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 18.04.2021 18:03
    +1
    Ёкарный Бабай, 18.04.2021 17:58
    Казалось бы не пошла игра у него, но свое результативное действие совершил. Красава!
    В смислі не пішла?
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 18.04.2021 18:47
    0
    odiniznashih, 18.04.2021 18:40
    В сборной ему играть не с кем, потому, что Аталанта команда, а сборная- не понятное сборище, не понятно по каким признакам собранное.
    Нужно собирать команду и наигрывать связи между партнерами.
    Признаки простые, кто есть того и собрали. Маємо те що маємо!
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 18.04.2021 18:45
    0
    Браво! Нам такие моменты нужны!
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 18.04.2021 18:45
    0
    Браво! Нам такие моменты нужны!
    Ссылка
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