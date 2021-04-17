Можно смело говорить, что «Ювентус» проваливает нынешний сезон. Туринская команда не защитит свой титул Серии A и рано вылетела из Лиги чемпионов, а единственный трофей может быть добыт в финале Кубка Италии, где туринцы в мае сыграют как раз с «Аталантой».

Сезон станет полной катастрофой, если «Ювентус» не сумеет финишировать в топ-4. В минувшем матче команда Андреа Пирло добыла важнейшую победу над конкурентом «Наполи» и держится на 3-м месте. Теперь «Ювентусу» предстоит еще один ключевой поединок - против «Аталанты», которая занимает 4-ю позицию и отстает лишь на 1 пункт.

Команда Джан Пьеро Гасперини находится в отличной форме, выиграв 8 из последних 9-ти матчей чемпионата. Приятно, что ключевую роль в успехах «Аталанты» играет Руслан Малиновский, который в трех прошлых турах сделал 5 результативных передач. Будет странно, если украинец остается в запасе на топ-матч тура.

Хорошо, что перед интереснейшим поединком наставники могут рассчитывать почти на всех игроков. Лишь у гостей будет недоступен Федерико Бернардески.

Конечно, по составу и статусу «Ювентус» все еще считается фаворитом, однако «Аталанта» демонстрирует очень стабильный футбол и победа бергамцев не станет удивлением, учитывая нестабильность туринской команды.

18 апреля, воскресенье