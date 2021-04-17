У воскресенье, 18 апреля, состоится матч 31 тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Аталанта» (Бергамо) и туринский «Ювентус». Матч пройдет на «Стадио Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо, Италия), начало - в 16:00.

При наилучших раскладах победитель этого матча может подняться на вторую строчку турнирной таблицы, а поражение больно ударит по лигочемпионских амбициях. Мечты о «скудетто», видимо, придется отложить на следующий сезон, но финишировать как можно выше - цель и одной, и второй команды (перед этим туром «Аталанта» на 4 месте, «Юве» - на позицию выше). Посмотрим, что Малиновский и компания смогут противопоставить туринцам.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» - «Ювентус».