31-й тур
Аталанта
1 : 0
Ювентус
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

МАЛИНОВСКИЙ: «Очень доволен забитым голом. У нас осталось семь финалов»

Хавбек «Аталанты» вышел на замену и забил единственный гол «Ювентусу»

  • 18.04.2021 22:03
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МАЛИНОВСКИЙ: «Очень доволен забитым голом. У нас осталось семь финалов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 31-го тура чемпионата Италии:

«Я очень доволен результатом и забитым голом. Было важно взять три очка. У нас осталось семь финалов, и мы должны бороться за максимальное количество очков в каждой игре.

У «Юве» сильные нападающие, и мы очень хорошо играли в защите. Победа над «Ювентусом» – это очень приятно.

Я счастлив. Хочу помочь команде и выкладываюсь на полную. Это сложно, когда входишь в игру, потому что в первые несколько минут нужно приспособиться После этого у меня все было хорошо, и я забил».

Украинец вышел на замену на 72-й минуте, а на 87-й забил единственный гол в поединке.

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Источник — Tutto Atalanta

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