МАЛИНОВСКИЙ: «Очень доволен забитым голом. У нас осталось семь финалов»

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 31-го тура чемпионата Италии:

«Я очень доволен результатом и забитым голом. Было важно взять три очка. У нас осталось семь финалов, и мы должны бороться за максимальное количество очков в каждой игре.

У «Юве» сильные нападающие, и мы очень хорошо играли в защите. Победа над «Ювентусом» – это очень приятно.

Я счастлив. Хочу помочь команде и выкладываюсь на полную. Это сложно, когда входишь в игру, потому что в первые несколько минут нужно приспособиться После этого у меня все было хорошо, и я забил».

Украинец вышел на замену на 72-й минуте, а на 87-й забил единственный гол в поединке.