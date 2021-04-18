В поединке 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» дома обыграла «Ювенус» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Аталанта» — «Ювентус» — 1:0
Гол: Малиновский, 87
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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