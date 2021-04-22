Будет жарко. Топ-5 бесплатных трансферов предстоящего лета

Летнее трансферное окно – пожалуй, один из наиболее ярких и любопытных периодов футбольного сезона. Именно в этот временной отрезок топовые клубы Европы стараются проводить стратегически наиболее важные сделки, чтобы иметь возможность рассчитывать на их основе на определенный результат.

Предстоящее лето вряд ли будет чем-то всерьез выделяться на фоне прежних аналогичных трансферных окон. Разве что коронавирус и финальная часть Евро-2020 каким-то образом скажутся на сумме «среднего чека» на рынке. Но сегодня не будем говорить о растущих в арифметической, а порой и в геометрической прогрессиях отступных, а выделим наиболее интригующие сделки, которые наклевываются на рынке свободных агентов.

Лионель МЕССИ

Нынешний клуб: «Барселона»

Главные претенденты: ПСЖ, «Манчестер Сити»

Один из двух беспрекословных гениев современного футбола Лионель Месси грядущим летом окажется на раздорожье. У 33-летнего аргентинца истекает контракт с клубом всей его жизни «Барселоной», но новая сделка с каталонцами пока так и не была заключена. Это дает повод клубам, имеющим солидную финансовую подушку безопасности, вести переговоры о возможном подписании Месси. В частности, наиболее явными претендентами сейчас на Лионеля в прессе называются арабские проекты из Франции и Англии – «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», соответственно.

В слухах о возможном отъезде Месси в другой клуб нет ничего странного, потому как все мы прекрасно помним нашумевшую историю минувшего лета со ставшим уже легендарным бурофаксом, который аргентинец отправлял в офис каталонского клуба. В нем Лионель уведомлял боссов о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке, чтобы уйти в другую команду. Но тогда юридические нюансы сыграли против желания Месси, а затевать полномасштабную войну с «блаугранас» Лионель не посчитал правильным. В итоге аргентинец остался доработать контракт до конца, но ход его мыслей сейчас остается до конца невыясненным.

Впрочем, в самой «Барселоне» также многое поменялось с минувшего летнего трансферного окна. Прежде всего, клуб получил нового-старого президента. На замену оскандалившемуся Жозепу Бартомеу пришел Жоан Лапорта, с которым Месси вроде как связывают хорошие отношения. Более того, Лапорта якобы готов даже предоставить аргентинскому футболисту четкий проект развития клуба, который хочет видеть Лионель. Месси стремится видеть «Барселону» сильной не только в Ла Лиге, но и в числе главных соискателей на победу в Лиге чемпионов, и только в этом случае он будет готов беседовать о новом контракте. А уж если с этим что-то не выгорит, то на «подстраховке» всегда есть «Манчестер Сити» и ПСЖ.

Давид АЛАБА

Нынешний клуб: «Бавария»

Главный претендент: «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine

Австрийский защитник Давид Алаба находится в системе «Баварии» с 2008 года. В мюнхенской команде ему удалось добиться невероятного прогресса, став одним из сильнейших беков современности. Впрочем, оставаться в «Баварии» Алаба не желает. Его контракт с немецким топ-клубом истекает в конце июня, и летом Давид почти со стопроцентной вероятностью покинет Бундеслигу.

После того, как стало известно об этом желании Алабы, охоту за ним начали едва ли не все топ-клубы континента. Ехать во французскую Лигу 1, где щедрые условия Давиду был готов предложить «Пари Сен-Жермен», футболист отказался, сосредоточив взоры на двух испанских грандах. В какой-то момент казалось, что фаворитом за право подписать Алабу окажется «Барселона», но в итоге в каталонском клубе решили, что требования по зарплате со стороны австрийца чрезмерно завышены, а в команде существует перебор футболистов, из-за чего осуществить еще и такую сделку будет невозможно.

В свою очередь, «Реал» уже устно не раз контактировал с Алабой и его представителями на предмет заключения 4-летнего контракта. Поговаривают, что австриец даже дал предварительное согласие на такое сотрудничество, в ходе которого сможет рассчитывать на 12 миллионов евро ежегодно в виде зарплаты. Ныне именно «Реал» называют главным фаворитом за право подписать Алабу, тем более, что для мадридского клуба усиление этой позиции видится весьма актуальным вопросом…

Серхио РАМОС

Нынешний клуб: «Реал»

Главные претенденты: ПСЖ, «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine

Дело в том, что грядущим летом Мадрид практически наверняка покинет многолетний лидер обороны «Реала» Серхио Рамос. Если опираться на источники в испанской прессе, то боссы «бланкос» практически не сомневаются в том, что 35-летний ветеран в июле предпочтет получить статус свободного агента, чтобы самостоятельно распоряжаться своим футбольным будущим, тем более, что завершать футбольную карьеру Серхио пока не планирует.

О месте, где Рамос продолжит выступления пока нет никакой конкретики, но наиболее вероятными возможностями для испанского бека видятся «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Манкунианцы остро нуждаются в хорошем партнере для Гарри Магуайра, тем более, что за Рамоса не придется выплачивать отступные, да и в клубе уже имели опыт с приглашением топового ветерана в лице Лорана Блана для усиления команды на пару сезонов.

Но все-таки главным фаворитом на подписание Рамоса ныне называется «Пари Сен-Жермен». После того, как парижане отпустили Тиаго Силву, с их оборонными редутами все отнюдь не так гладко, как хотелось бы болельщикам и руководству клуба. Поэтому опытный и матерый центральный защитник – один из ключевых трансферных приоритетов для ПСЖ на летнем рынке. Рамос привлекателен во всех аспектах, плюс ко всему это человек с менталитетом победителя, чего очень не хватает парижской команде в аспекте борьбы за главный трофей Лиги чемпионов.

Что ждет Серхио Рамоса по окончании контракта с Реалом?

Хакан ЧАЛХАНОГЛУ

Нынешний клуб: «Милан»

Главные претенденты: «Арсенал», «Ювентус»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2017 года «Милан» приобрел у «Байера» Хакана Чалханоглу за 23,3 миллиона евро, однако за четыре сезона турецкий хавбек так и не выиграл с «россонери» ни одного трофея. Нынешний контракт Хакана с «Миланом» истекает 30 июня, и пока вопрос будущего полузащитника остается открытым.

Руководство «Милана» хотело бы сохранить Чалханоглу в команде и на следующие сезоны, но пока не может договориться по условиям с самим футболистом. Дело в том, что возможности «россонери» и пожелания Хакана по зарплате пока слишком далеки друг от друга. По слухам, «Милан» готов платить Чалханоглу 3,5 миллиона евро в год, в то время как турок хотел бы получать минимум 7 миллионов. Такие требования Хакана вполне объяснимы, так как в последние сезоны ему удается удачно выступать в «Милане» и являться одним из безоговорочных лидеров команды.

Воспользоваться разногласиями между «Миланом» и Чалханоглу уже готовы в «Ювентусе» и «Арсенале». Туринцы, согласно данных из итальянской прессы, уже устно контактировали с представителями полузащитника и в целом получили положительный месседж. В «Ювентусе» намерены воспользоваться ситуацией, что Чалханоглу хорошо адаптировался к Серии А, а потому искать добра от добра ему вряд ли стоит. Конкуренция со стороны «Арсенала» в целом не выглядит для «Ювентуса» чересчур угрожающей, так как «канониры», как и «Милан», пребывают не в самом лучшем периоде своей истории, но зато англичане готовы платить турку, которым рассчитывают заменить Мартина Эдегора, аренда которого из «Реала» близится к завершению.

Джанлуиджи ДОННАРУММА

Нынешний клуб: «Милан»

Главные претенденты: «Манчестер Юнайтед», «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний воспитанник «Наполи» и «Милана» Джанлуиджи Доннарумма очень рано появился на топовом уровне, а потому давно пребывает «на радарах» сильнейших клубов континента. Однако до нынешнего момента ни одному из богатеев не удавалось согласовать с «Миланом» сумму трансфера голкипера, потому как боссы «россонери» желают оставить того в команде на долгие годы.

Грядущим летом, возможно, кому-то из заинтересованных в услугах Доннаруммы клубов таки удастся перетянуть того под свои знамена. Дело в том, что контракт Джанлуиджи с «россонери» истекает 30 июня, а новую сделку стороны не могут согласовать. Причины, по сути, те же, что и в случае с Чалханоглу – клуб и футболист по-разному видят вопрос оплаты труда. Этим фактом уже готов воспользоваться «Манчестер Юнайтед», и, в особенности, «Челси», где якобы не видят проблем в том, чтобы платить Доннарумме по 10,5 миллионов евро за сезон. С другой стороны, не стоит забывать, что интересы кипера «Милана» представляет агент Мино Райола, который известен своими чрезмерно прижимистыми схемами переговорного процесса, направленными на извлечение максимальной выгоды, как для клиента, так и для себя самого. По этой причине нельзя исключать, что нынешняя шумиха вокруг Доннаруммы является лишь инструментом давления на руководство «Милана», чтобы то охотнее раскошеливалось на дальнейшее содержание своего стража ворот.

Красно-черные проблемы: Милан рискует потерять лидеров