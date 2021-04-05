35-летний Рамос пока не планирует завершать карьеру

Защитник «Реала» имеет мотивацию играть дальше

  • 05.04.2021 14:59
  • 140 просмотров
  • 1 комментарий
35-летний Рамос пока не планирует завершать карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Капитан «Реаал» Серхио Рамос заявил, что пока не думает о завершении карьеры.

«Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, Олимпиаде... Я закончу, когда придет время. План в том, чтобы стать частью истории лучшего клуба мира, «Реала».

Сегодня мне кажется, что завершу карьеру еще нескоро. Это настолько личное решение, что я думаю, мое тело почувствует, когда момент настанет. Пока этого не произошло.

Думаю, мое тело хорошо справляется, потому что я забочусь о каждом его миллиметре», - сказал Рамос.

Напомним, что в данный момент Рамос получил травму и пропустит около месяца.

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Источник — AS

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 05.04.2021 15:10
    0
    Летом 2023 года многие звездные футболисты повесят бутсы на гвоздь!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 05.04.2021 15:10
    0
    Летом 2023 года многие звездные футболисты повесят бутсы на гвоздь!
    Ссылка
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