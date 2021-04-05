35-летний Рамос пока не планирует завершать карьеру

Капитан «Реаал» Серхио Рамос заявил, что пока не думает о завершении карьеры.

«Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, Олимпиаде... Я закончу, когда придет время. План в том, чтобы стать частью истории лучшего клуба мира, «Реала».

Сегодня мне кажется, что завершу карьеру еще нескоро. Это настолько личное решение, что я думаю, мое тело почувствует, когда момент настанет. Пока этого не произошло.

Думаю, мое тело хорошо справляется, потому что я забочусь о каждом его миллиметре», - сказал Рамос.

Напомним, что в данный момент Рамос получил травму и пропустит около месяца.