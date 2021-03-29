Реал предложит Алабе контракт до 2025 года

Мадридский клуб усилится защитником

  • 29.03.2021 08:09
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Реал предложит Алабе контракт до 2025 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний центральный защитник «Баварии» и сборной Австрии по футболу Давид Алаба продолжит карьеру в «Реале».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 28-летний австриец достиг устного соглашения с мадридским клубом о контракте в 12 миллионов евро до 2025 года. Игрок покинет «Баварию» летом 2021 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Алаба провел за «Баварию» 35 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Алаба отказался от перехода в ПСЖ.

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Источник — Twitter

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