Реал предложит Алабе контракт до 2025 года

28-летний центральный защитник «Баварии» и сборной Австрии по футболу Давид Алаба продолжит карьеру в «Реале».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 28-летний австриец достиг устного соглашения с мадридским клубом о контракте в 12 миллионов евро до 2025 года. Игрок покинет «Баварию» летом 2021 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Алаба провел за «Баварию» 35 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Алаба отказался от перехода в ПСЖ.
Источник — Twitter
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