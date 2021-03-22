Алаба отказался от перехода в ПСЖ

Футболист «Баварии» намерен продолжить карьеру в «Барселоне» или «Реале»

  • 22.03.2021 23:56
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Алаба отказался от перехода в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний центральный защитник «Баварии» и сборной Австрии по футболу Давид Алаба отказался от предложения перейти в парижский ПСЖ.

Алаба покинет «Баварию» будущим летом на правах свободного агента. Но футболист еще не определился со своим будущим. Давид хочет продолжить карьеру в Испании — в «Барселоне» или мадридском «Реале».

В текущем сезоне Алаба провел за «Баварию» 35 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €55 миллионов.

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Источник — Sky Sports

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