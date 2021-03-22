Алаба отказался от перехода в ПСЖ

28-летний центральный защитник «Баварии» и сборной Австрии по футболу Давид Алаба отказался от предложения перейти в парижский ПСЖ.
Алаба покинет «Баварию» будущим летом на правах свободного агента. Но футболист еще не определился со своим будущим. Давид хочет продолжить карьеру в Испании — в «Барселоне» или мадридском «Реале».
В текущем сезоне Алаба провел за «Баварию» 35 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €55 миллионов.
Источник — Sky Sports
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