Месси готов вести переговоры по контракту с Барселоной

Клуб готов предложить пожизненный контракт

  • 04.04.2021 14:58
  • 1205 просмотров
  • 2 комментария
Месси готов вести переговоры по контракту с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Барселоны» не отказалось от своей идеи предложить Лионелю Месси пожизненный контракт. Нынешнее соглашение истекает в конце сезона.

В клубе считают, что пожизненный контракт убедит Месси остаться в «Барселоне».

Сам Месси готов вести переговоры с «Барселоной». 33-летний аргентинец не против встретиться с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой даже без своего отца и агента Хорхе.

У Месси есть ряд требований к «Барселоне», и главное из них – четкий спортивный проект, который позволит «Барселоне» бороться за победу в Лиге чемпионов в ближайшие годы.

В «Барселоне» ожидают, что Месси примет решение по поводу своего будущего до конца нынешнего сезона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AS

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 04.04.2021 16:21
    0
    ахахаха
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 04.04.2021 15:03
    -2
    Это сцыкло никуда не уйдет.Побеждал все и вся пока подносили снаряд Хави и Иньеста. А сам оказался просто пшик
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 04.04.2021 16:21
    0
    ахахаха
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности