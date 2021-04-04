Месси готов вести переговоры по контракту с Барселоной

Руководство «Барселоны» не отказалось от своей идеи предложить Лионелю Месси пожизненный контракт. Нынешнее соглашение истекает в конце сезона.

В клубе считают, что пожизненный контракт убедит Месси остаться в «Барселоне».

Сам Месси готов вести переговоры с «Барселоной». 33-летний аргентинец не против встретиться с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой даже без своего отца и агента Хорхе.

У Месси есть ряд требований к «Барселоне», и главное из них – четкий спортивный проект, который позволит «Барселоне» бороться за победу в Лиге чемпионов в ближайшие годы.

В «Барселоне» ожидают, что Месси примет решение по поводу своего будущего до конца нынешнего сезона.