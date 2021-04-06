Ювентус летом намерен подписать хавбека Милана

«Ювентус» этим летом намерен подписать полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу.

Как отмечает итальянская пресса, 27-летний футболист пока не продлил контракт с «россонери», который истекает в конце сезона.

Этим может воспользоваться «Ювентус», который уже провел переговоры с представителем Хакана.

Также игрока заинтересовал «Арсенал» и «Челси».

В нынешнем сезоне Чалханоглу провел 34 матча за «Милан», на его счету семь голов и 11 результативных передач.