Ультрас Динамо: «Пусть даже команда выиграет ЛЧ - Луческу мы не примем»

Представители ультрас не готовы поддерживать румынского тренера

  • 22.04.2021 17:11
  • 2785 просмотров
  • 66 комментариев
Ультрас Динамо: «Пусть даже команда выиграет ЛЧ - Луческу мы не примем»
© fcdynamo.kiev.ua

Во время матча Кубка Украины «Агробизнес» - «Динамо» ультрас киевского клуба вновь устроили акцию против наставника Мирчи Луческу.

Фанаты команды из White Boys Club на странице в Facebook заявили, что никогда не примут экс-тренера «Шахтера», даже если он выиграет Лигу чемпионов.

«Еще раз пропишем очевидные вещи. Прошлым летом фанатское движение «Динамо» Киев приняло решение отказаться от активной поддержки команды, пока Луческу является ее главным тренером. Причина этого решения - не профессиональная квалификация румына, а его человеческие качества, которые нас категорически не устраивают. Соответственно, это решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев. Даже если «Динамо» выиграет для Киева Кубок Лиги Чемпионов - с трибун будет звучать: «Lucescu, Go Away».

«Только дураки не меняют свое мнение» - слова одного из игроков после вчерашнего матча в Тернополе. Игроки утверждают, что нам нужен был результат. Да, это правда. Мы устали от систематических проигрышей главному сопернику и прекращении борьбы за чемпионство задолго до завершения чемпионата. Мы устали от отсутствия игры на поле и от постоянных пустых обещаний что-то изменить».

«Но какой ценой? Неужели кто-то всерьез думает, что мы будем радоваться результатам тренера, чье назначение не могли представить в страшном сне? Примем тренера, с которым продолжает ассоциироваться вся принципиальность и ненависть так называемого «дерби»? Поддержим тренера, от которого несло и несет медийной грязью? Чьи методы работы основываются на воспитании симулянтов и провокаторов»?

«Луческу не место в «Динамо» Киев! Это наша точка зрения, мы имеем на нее право и будем отстаивать ее четко, последовательно и от матча к матчу. Изменение собственного мнения не должно противоречить жизненной позиции и принципам, которые человек неуклонно соблюдает. Иначе - это легкомысленный дурак без принципов и чести, а это точно не про Ультрас «Динамо» Киев».

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Источник — Facebook

(8 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 22.04.2021 17:52
    0
    Животные.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 22.04.2021 17:51
    +1
    ВадимКиев, 22.04.2021 17:27
    Ты уже выучил белярус как она пишется .....
    немытый, какой самы титулованный. клуб Украины?
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 22.04.2021 17:51
    0
    BaZia, 22.04.2021 17:48
    Ты палочку гни, да не перегибай, личные оскорбления это одно, а дети, родители и родственники это святое. Безпринципной твари всёравно, до поры, до времени..
    Ты за своим сначала бот беларуский языком следи,а потом рот раскрывай....
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 22.04.2021 17:50
    0
    Вся ультра под Билецким, претензии к нему.
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 22.04.2021 17:49
    -2
    SandroKing, 22.04.2021 17:46
    Знаю я одного ультаса. Говорит едем на выезд в Швецию. Я говорю не светит там ничего. А он говорит - Какая разница? Говорю, а зачем тогда едете? - Ну, покричать!
    Я не поддерживаю их,ну у них своя точка мнения,13 лет Луческу опускал Динамо Киев....а они с клубом были и в дождь и в снег и по выездам ....
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 22.04.2021 17:49
    +2
    mayjumanji, 22.04.2021 17:35
    шлюшка наша беженка, забыла как в обосраных труселях драпала из Донбаса по всей украине, когда увидела первого ватника )))))
    твой дом - тюрьма , тварь ты убитая
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.04.2021 17:48
    +1
    ВадимКиев, 22.04.2021 17:45
    Шлюха это твоя бывшая жена,или настоящая...а они настоящие болельщики....
    Ты палочку гни, да не перегибай, личные оскорбления это одно, а дети, родители и родственники это святое. Безпринципной твари всёравно, до поры, до времени..
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 22.04.2021 17:48
    -2
    Луческу треба спростувати власні слова колись про одін нарот"рф і Україна" .треба забрати ці ганебні слова зяць
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 22.04.2021 17:46
    +1
    ВадимКиев, 22.04.2021 17:45
    Шлюха это твоя бывшая жена,или настоящая...а они настоящие болельщики....
    Вадик , ты не шлюха , ты блядь
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 22.04.2021 17:46
    +1
    ВадимКиев, 22.04.2021 17:40
    Макс или Сашка или триказ, меня это не волнует как вы меня называть будете.....я знаю что вы проплаченые боты получаете деревянные рублилики....а они ультрас настоящие болельщики ездят по выездам.....
    Знаю я одного ультаса. Говорит едем на выезд в Швецию. Я говорю не светит там ничего. А он говорит - Какая разница? Говорю, а зачем тогда едете? - Ну, покричать!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.04.2021 17:46
    0
    DK1961, 22.04.2021 17:40
    Модераторам сайта надо вообще то, что-то придумать, чтобы это г...но не могло на такой дикой скорости клепать новые свои клоны и прочие ники. Уже просто надоело читать его сплошной мат и оскорбления вместо хоть каких то футбольных комментариев.
    Та им только в плюс от того что есть такой клоун который держит в тонусе эмоциональную составляющую. И по сути их задача сводится к фильтру запрещённых слов, выражений. А по риторике они особо не заморачиваются, если б сидеть и читать каждую ветку на наличие адекватности то тут каждого второго нужно было б банить.
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 22.04.2021 17:45
    -3
    BaZia, 22.04.2021 17:42
    Шлюхи тоже по выездам ездят и что?
    Шлюха это твоя бывшая жена,или настоящая...а они настоящие болельщики....
    Ссылка
    Wadim Martinyuk
    online
      Wadim Martinyuk, 22.04.2021 17:44
    +1
    Якщо відмовилися від активної піжтримки, то якого дідька ви робите на стадіоні? Сидіть дома і не заважайте іншим дивитися футбол
    Ссылка
    Leonid Gershteyn
    online
      Leonid Gershteyn, 22.04.2021 17:44
    +2
    Это не фанаты. Это дебилы ничего ничего не понимающие в футболе.
    Дебилы есть дебилы.
    Ссылка
    M@Ks7777.
    online
      M@Ks7777., 22.04.2021 17:43
    -2
    BaZia, 22.04.2021 17:40
    Кротоферма что ты здесь забыла? ветка о фанах ДК, а не о "переодетом" аккаунте Радужного Макса с 777 километа
    Базя опущенец тебе 7777 спать не дают, ты ссцыся уже по ночам наверное опущенец дреснявый
    Ссылка
    M@Ks7777.
    online
      M@Ks7777., 22.04.2021 17:42
    -1
    Луческу привёл этот лесоповал к чемионству раз в пять лет,а эти дегенераты не благодарные ,фу мля,,,что болельщики что клюб убогий,,Луческу жалко эту помойку тренерует даёт результат ,а его ещё п....сят,а что он хотел пошёл в это ДНОНАМО
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    BaZia
    online
      BaZia, 22.04.2021 17:42
    0
    ВадимКиев, 22.04.2021 17:40
    Макс или Сашка или триказ, меня это не волнует как вы меня называть будете.....я знаю что вы проплаченые боты получаете деревянные рублилики....а они ультрас настоящие болельщики ездят по выездам.....
    Шлюхи тоже по выездам ездят и что?
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 22.04.2021 17:42
    +2
    Сама команда гравці презирають цю ультру.За кого вони вболівають тоді ?Нікчеми віративши власну реальність
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 22.04.2021 17:41
    +1
    padlo95, 22.04.2021 17:36
    Как настоящие болельщики Динамо, вы должны принимать результат... Это главное... Если он на пользу...
    Да это не болельщики. Это отморозки которые только прикрываются именем Динамо ради собственного удовольствия.
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    DK1970
    online
      DK1970, 22.04.2021 17:41
    +5
    Мой ответ им будет такой: - Я болею за ДК 45 лет. Идите со своей философией нах... Демагоги хер...Ничего полезного для ДК вы не сделали. С Вами или без вас ДК отметит своё столетие с тремя звёздами на эмблеме. Такая херня малята....
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 22.04.2021 17:12
    +17
    идиоты
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 22.04.2021 17:29
    +9
    Очевидно и явно, что это не фанаты Динамо
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.04.2021 17:21
    +9
    Пусть знают все - ДИНАМО ЧЕМПИОН! И истинным болельщикам по барабану, что говорят и думают фейковые ультрас!!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.04.2021 17:19
    +9
    Бо ви не ультрас Динамо! Шпана підзаборна!
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 22.04.2021 17:33
    +8
    Не шановані ультрас, усім давно вже зрозуміло, що ви люди мало адекватні і цим текстом вкотре це підтвердили. Ультрас - це лише невелика частина від усіх вболівальників Динамо, що щиро радіють перемогам команди та успіхам Луческу, а тому ваша думка та поведінка це лише малесенька ложка дьогтю у величезній бочці меду. Смак від цьогорічних успіхів команди гіршим не став.
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    Local78
    online
      Local78, 22.04.2021 17:27
    +7
    Не хочете бачити Луческу тренером Динамо, то не ходіть на матчі, не заважайте людям вболівати і футбол дивитись...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.04.2021 17:26
    +7
    Очень странные ребята.
    Посты на страничке пишут українською, а все свои лозунги на русском языке выкрикивают.
    Ну сама группировка уже больше 100-200 лайков не набирает.
    Количество участников , внешний вид и образованность на видео тоже видны.
    Ну и самое главное, Вчера они вышли за рамки своей Идеи и перешли с Луческу и Суркиса на игроков. Они оскорбляют президента и тренера а теперь и игроков.
    За кого тогда они?
    В чем их поддержка?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.04.2021 17:30
    +6
    Моя версия: связями с ультрас в Динамо руководил придурок ( на букву К., тогдашний вице-презик клуба, который теперь гнобит Динамо в УАФ по заданию павелки и на бабки лохметки - в том числе этот же паскуда "работает" с судьями). отсюда и ноги растут - а КУПЛЕННЫЕ на корню главари ультрас за 30 сребренников выполняют свою грязную работу по травле Луческу - бабло не пахнет, а моральных правил у них давно нет
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    yaroslavos
    online
      yaroslavos, 22.04.2021 17:23
    +6
    Как только их баблом перестанут подогревать, куда только эта принципиальная позиция и денется
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 22.04.2021 17:41
    +5
    Мой ответ им будет такой: - Я болею за ДК 45 лет. Идите со своей философией нах... Демагоги хер...Ничего полезного для ДК вы не сделали. С Вами или без вас ДК отметит своё столетие с тремя звёздами на эмблеме. Такая херня малята....
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 22.04.2021 17:29
    +5
    ВадимКиев, 22.04.2021 17:23
    Иди в лицо это им скажи ,там люди на матчах бывают,в отличие от тебя диваного бота,они может и малолетки ну матчи на выездах бывают,а ты пердун обосраный дома сидишь.
    Толку от того что они на матче вчера были? Начали Луческу грязью поливать, а закончили Гармашем, Бойком и Бущаном. Не думаю что такая "поддержка" кому-то нужна. Только настроение команде испортили.
    Ссылка
    nyk66
    online
      nyk66, 22.04.2021 17:26
    +5
    А кто вас держит? кротовский флаг вам в руки если вы против Динамо!
    Ссылка
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 22.04.2021 17:39
    +4
    А может вы,отморозки Динамо не нужны? Там где вы, там агрессия, драки, кровь. Сколько штрафа пришлось заплатить клубу за ваши деяния,от вас одни проблемы.
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 22.04.2021 17:22
    +4
    Проплаченные дебилы.
    Без ультрас футбол лучше смотрится
    Ссылка
    vsevolod fomichov
    online
      vsevolod fomichov, 22.04.2021 17:19
    +4
    Идиотен 99 левел.
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 22.04.2021 17:15
    +4
    подгорает у даунецких не по детски )))
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 22.04.2021 17:36
    +3
    Как настоящие болельщики Динамо, вы должны принимать результат... Это главное... Если он на пользу...
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 22.04.2021 17:32
    +3
    avk2307, 22.04.2021 17:26
    Очень странные ребята.
    Посты на страничке пишут українською, а все свои лозунги на русском языке выкрикивают.
    Ну сама группировка уже больше 100-200 лайков не набирает.
    Количество участников , внешний вид и образованность на видео тоже видны.
    Ну и самое главное, Вчера они вышли за рамки своей Идеи и перешли с Луческу и Суркиса на игроков. Они оскорбляют президента и тренера а теперь и игроков.
    За кого тогда они?
    В чем их поддержка?
    это просто купка скинхедов, им аби покричать и о бматерить, а вечером толпой чернокожих пи..дят. Знаем мы этих ультрас не по наслышке
    Ссылка
    Alf555
    online
      Alf555, 22.04.2021 17:30
    +3
    ВадимКиев, 22.04.2021 17:23
    Иди в лицо это им скажи ,там люди на матчах бывают,в отличие от тебя диваного бота,они может и малолетки ну матчи на выездах бывают,а ты пердун обосраный дома сидишь.
    И толку с того что они бывают на матчах -палят фаеры выставляют фашистские лозунги за все это Динамо платит штрафы то вы так любите Динамо?
    Ссылка
    Alf555
    online
      Alf555, 22.04.2021 17:30
    +3
    ВадимКиев, 22.04.2021 17:23
    Иди в лицо это им скажи ,там люди на матчах бывают,в отличие от тебя диваного бота,они может и малолетки ну матчи на выездах бывают,а ты пердун обосраный дома сидишь.
    И толку с того что они бывают на матчах -палят фаеры выставляют фашистские лозунги за все это Динамо платит штрафы то вы так любите Динамо?
    Ссылка
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