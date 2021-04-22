Ультрас Динамо: «Пусть даже команда выиграет ЛЧ - Луческу мы не примем»

Во время матча Кубка Украины «Агробизнес» - «Динамо» ультрас киевского клуба вновь устроили акцию против наставника Мирчи Луческу.

Фанаты команды из White Boys Club на странице в Facebook заявили, что никогда не примут экс-тренера «Шахтера», даже если он выиграет Лигу чемпионов.

«Еще раз пропишем очевидные вещи. Прошлым летом фанатское движение «Динамо» Киев приняло решение отказаться от активной поддержки команды, пока Луческу является ее главным тренером. Причина этого решения - не профессиональная квалификация румына, а его человеческие качества, которые нас категорически не устраивают. Соответственно, это решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев. Даже если «Динамо» выиграет для Киева Кубок Лиги Чемпионов - с трибун будет звучать: «Lucescu, Go Away».

«Только дураки не меняют свое мнение» - слова одного из игроков после вчерашнего матча в Тернополе. Игроки утверждают, что нам нужен был результат. Да, это правда. Мы устали от систематических проигрышей главному сопернику и прекращении борьбы за чемпионство задолго до завершения чемпионата. Мы устали от отсутствия игры на поле и от постоянных пустых обещаний что-то изменить».

«Но какой ценой? Неужели кто-то всерьез думает, что мы будем радоваться результатам тренера, чье назначение не могли представить в страшном сне? Примем тренера, с которым продолжает ассоциироваться вся принципиальность и ненависть так называемого «дерби»? Поддержим тренера, от которого несло и несет медийной грязью? Чьи методы работы основываются на воспитании симулянтов и провокаторов»?

«Луческу не место в «Динамо» Киев! Это наша точка зрения, мы имеем на нее право и будем отстаивать ее четко, последовательно и от матча к матчу. Изменение собственного мнения не должно противоречить жизненной позиции и принципам, которые человек неуклонно соблюдает. Иначе - это легкомысленный дурак без принципов и чести, а это точно не про Ультрас «Динамо» Киев».