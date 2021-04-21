ВИДЕО. Бущан — ультрас Динамо: «Вы болеете против команды»

Только дураки никогда не меняют своего мнения, уверен вратарь киевлян

  • 21.04.2021 18:20
  • 2719 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Бущан — ультрас Динамо: «Вы болеете против команды»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

26-летний голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан обратился к ультрас киевского клуба, которые после победы над «Агробизнесом» (3:0) в полуфинале Кубка Украины требовали отставки главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.

«Есть такая мысль, что только дураки не меняют своего мнения. Вы не понимаете этого, нет? Вы против команды болеете. В первую очередь. Причем здесь то, что раньше было? Мы сегодня живем», — сказал Бущан ультрас.

«Мы не против команды, мы против него (главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу» — прим. ред.), — ответили футболисту ультрас.

В матче с «Агробизнесом» Бущан остался на скамейке запасных «Динамо». Полный матч отыграл вратарь киевлян Денис Бойко.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 18:43
    0
    Іди на**й, і их долбо**бів, що з Бущаном сперечалися, з собою забери
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.04.2021 18:32
    +5
    Толпа имбицилов навязывает свое мнение, что в футбол, что и в стране
    Ссылка
    Александр Вербский
    online
      Александр Вербский, 21.04.2021 18:32
    +2
    Grigorio666, 21.04.2021 18:29
    Далбайоби, - ОДНИМ СЛОВОМ, БУЩАН все правильно сказав по суті, якщо команда накінець то хоч трохи показує ЯКИСЬ футбол з тренером Луческу!!!!!!
    Ты к ним слишком толерантен....
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 21.04.2021 18:30
    +2
    olexyn, 21.04.2021 18:27
    Жора, ти не киянин,, ти в Динамо не був в ту пору, коли ця циганська мразь срало в нашу сторону, не тобі судити, хто болєла, хто ні!
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 21.04.2021 18:29
    +12
    Далбайоби, - ОДНИМ СЛОВОМ, БУЩАН все правильно сказав по суті, якщо команда накінець то хоч трохи показує ЯКИСЬ футбол з тренером Луческу!!!!!!
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 21.04.2021 18:27
    -14
    Жора, ти не киянин,, ти в Динамо не був в ту пору, коли ця циганська мразь срало в нашу сторону, не тобі судити, хто болєла, хто ні!
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 21.04.2021 18:27
    +8
    Придурки, а не фанати... Більма а очах, піна на роті, муть в мозгах....
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.04.2021 18:24
    +9
    Респект Жора!
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 18:24
    +2
    Хоть кто-то высказался
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 21.04.2021 18:29
    +12
    Далбайоби, - ОДНИМ СЛОВОМ, БУЩАН все правильно сказав по суті, якщо команда накінець то хоч трохи показує ЯКИСЬ футбол з тренером Луческу!!!!!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.04.2021 18:24
    +9
    Респект Жора!
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 21.04.2021 18:27
    +8
    Придурки, а не фанати... Більма а очах, піна на роті, муть в мозгах....
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.04.2021 18:32
    +5
    Толпа имбицилов навязывает свое мнение, что в футбол, что и в стране
    Ссылка
    Александр Вербский
    online
      Александр Вербский, 21.04.2021 18:32
    +2
    Grigorio666, 21.04.2021 18:29
    Далбайоби, - ОДНИМ СЛОВОМ, БУЩАН все правильно сказав по суті, якщо команда накінець то хоч трохи показує ЯКИСЬ футбол з тренером Луческу!!!!!!
    Ты к ним слишком толерантен....
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 21.04.2021 18:30
    +2
    olexyn, 21.04.2021 18:27
    Жора, ти не киянин,, ти в Динамо не був в ту пору, коли ця циганська мразь срало в нашу сторону, не тобі судити, хто болєла, хто ні!
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 18:24
    +2
    Хоть кто-то высказался
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 18:43
    0
    Іди на**й, і их долбо**бів, що з Бущаном сперечалися, з собою забери
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