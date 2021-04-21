ВИДЕО. Бущан — ультрас Динамо: «Вы болеете против команды»

26-летний голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан обратился к ультрас киевского клуба, которые после победы над «Агробизнесом» (3:0) в полуфинале Кубка Украины требовали отставки главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.
«Есть такая мысль, что только дураки не меняют своего мнения. Вы не понимаете этого, нет? Вы против команды болеете. В первую очередь. Причем здесь то, что раньше было? Мы сегодня живем», — сказал Бущан ультрас.
«Мы не против команды, мы против него (главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу» — прим. ред.), — ответили футболисту ультрас.
В матче с «Агробизнесом» Бущан остался на скамейке запасных «Динамо». Полный матч отыграл вратарь киевлян Денис Бойко.
Источник — Sport.ua
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