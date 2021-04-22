Свитолина нанесла поражение Кербер в двух сетах на турнире в Штутгарте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) удачно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.



Во втором круге соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, была экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии (WTA 26).

Свитолина нанесла поражение Кербер в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 1 час 34 минуты.

Украинка в седьмой раз подряд обыграла немку, экс-первую ракетка мира (личный счет стал 9–5 в пользу Элины).

WTA 500. Штутгарт (Германия)

Женщины, второй круг

Элина Свитолина (Украина) [4] – Анжелик Кербер (Германия) – 7:6 (7:4), 6:3

В 1/4 финала украинка будет играть против Петры Квитовой из Чехии [7], которая нанесла поражение Марии Саккари из Греции в трех сетах – 6:3, 3:6, 6:3.