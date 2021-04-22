Свитолина нанесла поражение Кербер в двух сетах на турнире в Штутгарте

Украинка в седьмой раз подряд обыграла немку, экс-первую ракетка мира

  • 22.04.2021 21:15
  • 2159 просмотров
  • 6 комментариев
Свитолина нанесла поражение Кербер в двух сетах на турнире в Штутгарте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) удачно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
 
Во втором круге соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, была экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии (WTA 26).

Свитолина нанесла поражение Кербер в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 1 час 34 минуты.

Украинка в седьмой раз подряд обыграла немку, экс-первую ракетка мира (личный счет стал 9–5 в пользу Элины).

WTA 500. Штутгарт (Германия)

Женщины, второй круг

Элина Свитолина (Украина) [4] – Анжелик Кербер (Германия) – 7:6 (7:4), 6:3

В 1/4 финала украинка будет играть против Петры Квитовой из Чехии [7], которая нанесла поражение Марии Саккари из Греции в трех сетах – 6:3, 3:6, 6:3.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 22.04.2021 21:33
    +2
    Так бы и завтра улучшить статистику с Петрой! Удачи Элинке!
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 22.04.2021 21:30
    +1
    Запис матчу- https://www.youtube.com/watch?v=-mTUzH_Srzw
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 22.04.2021 21:29
    +1
    Якісна гра, хороша розминка перед Петрою. Успіхів в подальшому.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 22.04.2021 21:29
    +1
    молодець Элінка!Корт зовсім не такий як у Чорноморську ,більш жорсткий.Удачи в наступному матчі!
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 22.04.2021 21:27
    +2
    Сподобалась гра Світоліної. У першому сеті Кербер постійно відігрувалась, але не відчувалось безнадійності, а навпаки - спокій. З перемогою!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 22.04.2021 21:27
    +1
    Як на мене - найкращий матч Еліни в сезоні, враховуючи результат, рівень суперниці і гру Світоліної!!!
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 22.04.2021 21:33
    +2
    Так бы и завтра улучшить статистику с Петрой! Удачи Элинке!
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 22.04.2021 21:27
    +2
    Сподобалась гра Світоліної. У першому сеті Кербер постійно відігрувалась, але не відчувалось безнадійності, а навпаки - спокій. З перемогою!
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 22.04.2021 21:30
    +1
    Запис матчу- https://www.youtube.com/watch?v=-mTUzH_Srzw
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 22.04.2021 21:29
    +1
    Якісна гра, хороша розминка перед Петрою. Успіхів в подальшому.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 22.04.2021 21:29
    +1
    молодець Элінка!Корт зовсім не такий як у Чорноморську ,більш жорсткий.Удачи в наступному матчі!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 22.04.2021 21:27
    +1
    Як на мене - найкращий матч Еліни в сезоні, враховуючи результат, рівень суперниці і гру Світоліної!!!
    Ссылка
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