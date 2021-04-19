Создание Европейской Суперлиги, победный гол Малиновского

Главные новости за 18 апреля на Sport.ua

  • 19.04.2021 05:00
  • 175 просмотров
  • 0 комментариев
Создание Европейской Суперлиги, победный гол Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 18 апреля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу. Первый сезон с 20 командами начнется в августе 2021 года с играми в мид-уик.

2. Источник: все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы временно отменены. Намечается грандиозная война в мировом футболе.

3. Когда ничья не нужна никому. Колос и Днепр-1 поделили очки. Обе команды наверняка не остались довольными исходом поединка.

4. Малиновский решает! Аталанта дома победила Ювентус. Судьбу матча решил дальний удар украинца.

5. Яремчук оформил дубль, Гент забил 7 голов! Кто попал в плей-офф в Бельгии? Феноменальное завершение первого раунда чемпионата Бельгии.

6. Серию поражений прервали в Харькове. Олимпик сыграл вничью с Мариуполем. Подопечных Юрия Калитвинцева подвела реализация.

7. Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Италии, драма и авария Мерседеса. Хэмилтон финишировал 2-м, Норрис - 3-м.

8. Срна лоббирует назначение Де Дзерби тренером Шахтера – журналист. Директор по футболу знает специалиста по работе в итальянской Серии А.

9. Редкач снова заставил о себе говорить. Но опять не из-за бокса. Лев Кравцив считает, что такое поражение – конец для украинца, как для боксера.

10. УХЛ. Донбасс разгромил Сокол во втором матче финальной серии. Донбасс уверенно ведет в серии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности