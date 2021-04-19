Создание Европейской Суперлиги, победный гол Малиновского

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 18 апреля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу. Первый сезон с 20 командами начнется в августе 2021 года с играми в мид-уик.

2. Источник: все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы временно отменены. Намечается грандиозная война в мировом футболе.

3. Когда ничья не нужна никому. Колос и Днепр-1 поделили очки. Обе команды наверняка не остались довольными исходом поединка.

4. Малиновский решает! Аталанта дома победила Ювентус. Судьбу матча решил дальний удар украинца.

5. Яремчук оформил дубль, Гент забил 7 голов! Кто попал в плей-офф в Бельгии? Феноменальное завершение первого раунда чемпионата Бельгии.

6. Серию поражений прервали в Харькове. Олимпик сыграл вничью с Мариуполем. Подопечных Юрия Калитвинцева подвела реализация.

7. Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Италии, драма и авария Мерседеса. Хэмилтон финишировал 2-м, Норрис - 3-м.

8. Срна лоббирует назначение Де Дзерби тренером Шахтера – журналист. Директор по футболу знает специалиста по работе в итальянской Серии А.

9. Редкач снова заставил о себе говорить. Но опять не из-за бокса. Лев Кравцив считает, что такое поражение – конец для украинца, как для боксера.

10. УХЛ. Донбасс разгромил Сокол во втором матче финальной серии. Донбасс уверенно ведет в серии.