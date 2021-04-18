Серию поражений прервали в Харькове. Олимпик сыграл вничью с Мариуполем

Второй раз в нынешнем сезоне «Мариуполь» выбрал в качестве домашней арены харьковский стадион «Металлист». Впервые это произошло в 20-м туре, когда подопечные Остапа Маркевича принимали «Ингулец». Тогда приазовской команде удалось, наконец, прервать восьмиматчевую безвыигрышную серию и добиться победы со счетом 4:3. Так что и на этот раз мариупольцы, конечно же, рассчитывали на успех.

Что уж говорить об «Олимпике». Донецкие футболисты уже установили свой клубный антирекорд, проиграв 8 матчей подряд, и скатились на предпоследнее место в турнирной таблице. Если дело и дальше так будет продолжаться, то именно они станут главными претендентами на понижение в классе.

Обе команды активно начали встречу. К третьей минуте гости подали два угловых, второй из которых завершился ударом головой Зотько, но мяч пролетел мимо ворот. Хозяева поля тут же ответили неплохим ударом низом в исполнении Танковского – здесь мяч разминулся с воротами. А на исходе пятой минуты счет в матче был открыт.

Это Топалов получил точную передачу на ход на левом фланге атаки от Танковского и сделал прострел во вратарскую площадку. Ни защитники «Олимпика», ни Кичак мяч не достали и Кулаков забивал его практически в пустые ворота.

Понятно, что гости сразу пошли вперед большими силами, чтобы отыграться. Атак они провели достаточно много, но большинство из них ничем опасным для «Мариуполя» не закончились. Не смогли «олимпийцы» реализовать и перспективный штрафной удар, назначенный вблизи ворот оппонентов на 20-й минуте. Тейшейре, а следом за ним и Политыло, не удалось пробить мяч сквозь частокол ног чужих и своих игроков.

Зато на 25-й минуте Тейшейра в борьбе с Очеретько заработал пенальти. К точке подошел Нкенг и на следующей минуте уверенно пробил в цель. Кудрик реагировал по удару, но отбить мяч ему было не суждено.

Забив гол, «Олимпик» продолжил владеть игровым преимуществом и до конца тайма мог выйти вперед в счете. Так, на 32-й минуте после розыгрыша углового коварно бил Таллес, но Кудрик мяч отбил на угловой. Спустя две минуты он же, получив пас от Тейшейры, наносил еще один опасный удар из пределов штрафной площади и снова вратарь хозяев не позволил ему отличиться. А на 44-й минуте Пасич вовремя подключился к атаке и сильно пробил. Мяч коснулся перекладины и вылетел за пределы поля.

Впрочем, перед самым перерывом был неплохой момент и у «Мариуполя», когда после навеса с правого фланга Мишнев с близкого расстояния головой пробил выше ворот.

И второй тайм лучше начала донецкая команда. Особенно запомнилась ее атака на 54-й минуте. Тейшера выдал идеальный пас вперед на Нкенга, тот выбежал один на один с Кудриком и пробил. Мяч задел вратаря, но все равно летел в ворота. И здесь мариупольцев по-настоящему спас от гола Быков. Он догнал мяч и буквально с линии ворот выбил его на угловой. Еще в одном эпизоде на 59-й минуте сразу несколько игроков гостей дружно выбегали к воротам соперников. Пасичу справа надо было только выполнить точную передачу кому-то из них, однако на пути мяча оказался все тот же Быков, снова выбивший круглого за пределы поля.

Далее игра проходила с переменным успехом. На атаку одних соперники отвечали своей. Ближе к тому, чтобы поразить ворота у хозяев поля были Бондаренко, Кирюханцев, Горбунов и Танковский, а у гостей - Тейшейра и Каргбо. Наверное, особенно обидно было последнему, когда форвард «Олимпика» на 81-й минуте, находясь прямо перед воротами, просто не сумел головой попасть по мячу.

Развязка матча едва не наступила на 89-й минуте. Грубо ошибся Кичак, который поскользнулся и неудачно выбил мяч в поля. Тот оказался у Меличенко и игрок «Мариуполя» навесным ударом попытался перебросить мяч через вратаря. Кичак сам же и исправил свою ошибку, отправив мяч на угловой.

В итоге ничья 1:1. Скорее всего, обе команды были не против такого результата. «Олимпик», хотя снова не выиграл, но впервые за девять туров не проиграл и наконец-то взял одно очко. Для него борьба за выживание продолжается.

Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Мариуполь» – «Олимпик» – 1:1

Кулаков (5) – Нкенг (26, пенальти)

Кулаков (63) – Драме (47), Бабенко (56)

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Мишнёв, Танковский (Кащук, 88), Топалов (Меличенко, 82), Очеретько (Чех, 46), Бондаренко (Горбунов, 68), Кулаков

«Олимпик»: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Де Паула (Чогадзе, 79), Е.Пасич, Тейшейра, Политыло, Нкенг (Завийский, 90), Каргбо

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

ОСК «Металлист» (Харьков)

МАРИУПОЛЬ - ОЛИМПИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА