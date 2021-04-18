Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Нужно идти к цели, которая у нас есть»

В поединке с «Мариуполем» (1:1) Юрий Калитвинцев взял первое очко во главе «Олимпика».

«Удовлетворения никакого нет. Эпизодами команда показала неплохой футбол, игроки старались выполнить то, что мы требуем. То, что забили - это хорошо, но также много было моментов, которые не забили - это плохо. Начинать игру с минус один - это практически все наши игры, кроме «Колоса». Не понимаю, какую надо иметь психику. Но психика у ребят крепкая, раз после негативной серии игр команда не упала в психологическую яму. В раздевалке поблагодарил их за отношение к игре. Нужно укреплять наши хорошие моменты.

Хорошо, что ребята не привыкли к той серии, которая у нас была. Мы не впервые пропускаем первыми. Но реакция на этот гол была правильная, вся игра была впереди, у нас был настрой на победу. Этот мяч нас не сломил, но многое усложнил. У нас любая игра важная и тяжелая. Нужно идти к той цели, которая у нас есть. У нас есть задача - мы к ней идем. Когда чемпионат закончится - присядем с командой и посмотрим на то, что мы сделали. А пока двигаемся дальше», - сказал Калитвинцев.

У «Олимпика» после 22-х туров 18 очков и 11-е место в турнирной таблице.