В воскресенье, 18 апреля, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Мариуполь» и донецкий «Олимпик». Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 17:00.

Донецкий клуб потерпел восемь поражений подряд. Не помогла и смена главного тренера: при Юрии Калитвинцеве «олимпийцы» проиграли уже шесть матчей. Таким образом, «Олимпик» оказался совсем близко от опасной зоны, которая ведет прямиком в Первую лигу. «Мариуполь» опережает своего ближайшего соперника на четыре очка и тоже не может чувствовать себя в безопасности. В первом круге соперники выдали сверхрезультативный поединок, который завершился вничью со счетом 3:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Олимпик».