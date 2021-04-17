22-й тур
Мариуполь
0 : 0
Олимпик Д
18.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Олимпик. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22 тура Украинской Премьер-лиги

  • 17.04.2021 15:32
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Мариуполь – Олимпик. Текстовая трансляция матча
© ФК Олимпик Донецк

В воскресенье, 18 апреля, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Мариуполь» и донецкий «Олимпик». Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 17:00.

Донецкий клуб потерпел восемь поражений подряд. Не помогла и смена главного тренера: при Юрии Калитвинцеве «олимпийцы» проиграли уже шесть матчей. Таким образом, «Олимпик» оказался совсем близко от опасной зоны, которая ведет прямиком в Первую лигу. «Мариуполь» опережает своего ближайшего соперника на четыре очка и тоже не может чувствовать себя в безопасности. В первом круге соперники выдали сверхрезультативный поединок, который завершился вничью со счетом 3:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Олимпик».

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Александр Снитко, Sport.ua

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