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18.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встреча стабильно нестабильных

  • 17.04.2021 16:22
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Мариуполь – Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Олимпик Донецк

Откровенно скомканные сезоны проводят команды, изначально планировавшие решать куда более высокие задачи. У «Олимпика» основной причиной неудач можно назвать кадровую чехарду, а «Мариуполь» никак не вернется в родные пенаты, продолжая скитаться по разным стадионам. Вот и в этот раз приазовцы примут гостей в Харькове.

Вынужденную кадровую встряску в минувшем туре получили и сами мариупольцы, сыгравшие против «Шахтера» (0:3) полурезервным составом. Молодежь, получившая свой шанс на фоне пока еще действующих чемпионов, вряд ли впечатлила, но опыт таких баталий мариупольцам явно не помешает. «Не могу сказать ни одного плохого слова в адрес наших молодых ребят. Они отработали, как могли. Но для таких серьезных игр необходимы опыт и квалификация», - прокомментировал встречу с «горняками» Остап Маркевич.

«Олимпик» на прошлой неделе проиграл «Колосу», при этом хоть из какого-то достижения отметим прерванную «сухую» серию. В четырех кряду матчах не забивали дончане, и вот наконец в воротах ковалевцев отметился Джуниор Каргбо, здорово убежавший от защитников после классной передачи Сергея Политыло. В остальном, гордиться нечем – восемь подряд поражений, шесть из которых с Юрием Калитвинцевым у руля.

Мог стать героем поединка голкипер «Олимпика» Артем Кичак, едва не отразивший пенальти. Впрочем, после личной, и после командной неудачи вратарь не отчаивается: «Мы не обращаем внимания на то, что все говорят о кризисе результата. Команда готовится к каждому матчу, полностью концентрируясь на тренировочном процессе. Выходим и бьемся за результат. Да, пока нет побед, но, уверен, все будет хорошо, и мы наберем еще очки, которые заслуживаем». Как помним, Кичак среагировал на удар с 11-метрового, но мяч все же оказался в сетке.

Если «Мариуполь» после недельной паузы вновь сможет сыграть максимально боеспособным составом, то «Олимпик» после противостояния с «Колосом» из-за дисквалификаций «потерял» Бенито и Данни Экру. Ивуариец был удален в своей дебютной игре в Украине, которая теперь вряд ли запомнится новичку дончан такой уж гостеприимной. Эмоции не всегда бывают оправданными, так что над дисциплиной тренерскому штабу «Олимпика» еще предстоит поработать.

Сверхрезультативным получилось противостояние оппонентов в первом круге (3:3), при этом «Олимпик» и выигрывал, и проигрывал (дважды пропустил с пенальти!), но уже на последних мгновениях компенсированного времени отыгрался. Забивали у дончан уже упоминавшиеся Бенито, Политыло и Каргбо. У приазовцев «точки» исполнили Даниил Сикан и Дмитрий Мышнёв, а с игры отличился Вячеслав Танковский. Кстати, вся тройка исполнителей с «Шахтером» не играла: Мышнёв был дисквалифицирован, а Сикан и Танковский соблюдали условия арендного соглашения. В общей же истории противостояния сильнее «Мариуполь», за последние три года проигравший «Олимпику» только один матч.

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Бондаренко, Кулаков, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Мышнёв, Танковский, Топалов, Очеретько.

«Олимпик»: Кичак, Альваренга, Драме, Зотько, Лебеденко, Тейшейра, Бабенко, Политыло, Чогадзе, Каргбо, Нкенг.

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18 апреля, воскресенье

«Мариуполь» — «Олимпик»
Харьков. ОСК «Металлист». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
МАРИУПОЛЬ - ОЛИМПИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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