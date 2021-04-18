Мариуполь – Олимпик – 1:1. Видео голов и обзор матча

18 апреля прошел матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Смотрите видеообзор матча «Мариуполь» – «Олимпик» – 1:1.
ГОЛ! 1:0. Кулаков, 5 мин.
ГОЛ! 1:1. Фомакванг, 26 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|26'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тадеус Нкенг (Олимпик Д).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua
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