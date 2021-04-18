Яремчук оформил дубль, Гент забил 7 голов! Кто попал в плей-офф в Бельгии?

Украинец Роман Яремчук отличился двумя мячами и голевой передачей за «Гент» в матче 34-го тура чемпионата Бельгии против «Зюльте-Варегем» (7:2).

Украинский форвард на 15-й минуте отдал точную передачу партнеру, который легко поразил ворота. А на 29-й минуте Яремчук удвоил перевес «Гента», замкнув прострел с фланга. Также Роман забил 7-й гол команды в матче!

Любопытно, что в основе своих команд на поле вышли аж 5 украинцев: Богдан Михайличенко (Андерлехт), Эдуард Соболь (Брюгге), Евгений Макаренко (Кортрейк), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – Гент).

Чемпионат Бельгии

34-й тур, 18 апреля

19:00 Брюгге – Мускрон – 4:2

19:00 Зюльте-Варегем – Гент – 2:7

19:00 Кортрейк – Мехелен – 1:4

19:00 Остенде – Серкль Брюгге – 1:1

19:00 Сент-Трюйден – Андерлехт – 0:1

19:00 Стандард – Беерсхот – 3:0

19:00 Ауд-Хеверле Левен – Васланд-Беверен – 1:2

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

Первый раунд завершен. Далее будет игра в двух четверках:

за 1–4 места: Брюгге (38 очков), Антверпен (30), Андерлехт (29), Генк (28).

за 5–8 места: Остенде (27), Стандард (25), Гент (25), Мехелен (24).

Набранные очки делятся на 2, и дальше в каждой четверке команды играют в 2 круга.

ГОЛ! 0:1. Алессио Кастро-Монтес (передача: Роман Яремчук), 15 мин.

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 29 мин.

ГОЛ! 1:7. Роман Яремчук, 84 мин.