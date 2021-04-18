Яремчук оформил дубль, Гент забил 7 голов! Кто попал в плей-офф в Бельгии?

Украинец Роман Яремчук отличился двумя мячами и голевой передачей за «Гент» в матче 34-го тура чемпионата Бельгии против «Зюльте-Варегем» (7:2).
Украинский форвард на 15-й минуте отдал точную передачу партнеру, который легко поразил ворота. А на 29-й минуте Яремчук удвоил перевес «Гента», замкнув прострел с фланга. Также Роман забил 7-й гол команды в матче!
Любопытно, что в основе своих команд на поле вышли аж 5 украинцев: Богдан Михайличенко (Андерлехт), Эдуард Соболь (Брюгге), Евгений Макаренко (Кортрейк), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – Гент).
Чемпионат Бельгии
34-й тур, 18 апреля
- 19:00 Брюгге – Мускрон – 4:2
- 19:00 Зюльте-Варегем – Гент – 2:7
- 19:00 Кортрейк – Мехелен – 1:4
- 19:00 Остенде – Серкль Брюгге – 1:1
- 19:00 Сент-Трюйден – Андерлехт – 0:1
- 19:00 Стандард – Беерсхот – 3:0
- 19:00 Ауд-Хеверле Левен – Васланд-Беверен – 1:2
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Первый раунд завершен. Далее будет игра в двух четверках:
- за 1–4 места: Брюгге (38 очков), Антверпен (30), Андерлехт (29), Генк (28).
- за 5–8 места: Остенде (27), Стандард (25), Гент (25), Мехелен (24).
Набранные очки делятся на 2, и дальше в каждой четверке команды играют в 2 круга.
ГОЛ! 0:1. Алессио Кастро-Монтес (передача: Роман Яремчук), 15 мин.
ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 29 мин.
ГОЛ! 1:7. Роман Яремчук, 84 мин.
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Эвауд Плетинкс (Зюлте-Варегем).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанни Бруно (Зюлте-Варегем).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Александре Де Брён (Гент).
|63'
|ГОЛ ! С пенальти забил Вадис Оджиджа-Офое (Гент).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкл Нгаду-Нгаджуй (Гент).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессио Кастро-Монтес (Гент).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессио Кастро-Монтес (Гент).
Источник — Sport.ua
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