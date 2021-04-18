34-й тур
Зюлте-Варегем
2 : 7
Гент
18.04.2021, FT

Яремчук оформил дубль, Гент забил 7 голов! Кто попал в плей-офф в Бельгии?

Феноменальное завершение первого раунда чемпионата Бельгии

  • 18.04.2021 20:59
  • 7896 просмотров
  • 6 комментариев
Яремчук оформил дубль, Гент забил 7 голов! Кто попал в плей-офф в Бельгии?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинец Роман Яремчук отличился двумя мячами и голевой передачей за «Гент» в матче 34-го тура чемпионата Бельгии против «Зюльте-Варегем» (7:2).

Украинский форвард на 15-й минуте отдал точную передачу партнеру, который легко поразил ворота. А на 29-й минуте Яремчук удвоил перевес «Гента», замкнув прострел с фланга. Также Роман забил 7-й гол команды в матче!

Любопытно, что в основе своих команд на поле вышли аж 5 украинцев: Богдан Михайличенко (Андерлехт), Эдуард Соболь (Брюгге), Евгений Макаренко (Кортрейк), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – Гент).

Чемпионат Бельгии

34-й тур, 18 апреля

  • 19:00 Брюгге – Мускрон – 4:2
  • 19:00 Зюльте-Варегем – Гент – 2:7
  • 19:00 Кортрейк – Мехелен – 1:4
  • 19:00 Остенде – Серкль Брюгге – 1:1
  • 19:00 Сент-Трюйден – Андерлехт – 0:1
  • 19:00 Стандард – Беерсхот – 3:0
  • 19:00 Ауд-Хеверле Левен – Васланд-Беверен – 1:2

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

Первый раунд завершен. Далее будет игра в двух четверках:

  • за 1–4 места: Брюгге (38 очков), Антверпен (30), Андерлехт (29), Генк (28).
  • за 5–8 места: Остенде (27), Стандард (25), Гент (25), Мехелен (24).

Набранные очки делятся на 2, и дальше в каждой четверке команды играют в 2 круга.

ГОЛ! 0:1. Алессио Кастро-Монтес (передача: Роман Яремчук), 15 мин.

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 29 мин.

ГОЛ! 1:7. Роман Яремчук, 84 мин.

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Эвауд Плетинкс (Зюлте-Варегем).
84' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
80' ГОЛ ! Мяч забил Джанни Бруно (Зюлте-Варегем).
75' ГОЛ ! Мяч забил Александре Де Брён (Гент).
63' ГОЛ ! С пенальти забил Вадис Оджиджа-Офое (Гент).
48' ГОЛ ! Мяч забил Майкл Нгаду-Нгаджуй (Гент).
40' ГОЛ ! Мяч забил Алессио Кастро-Монтес (Гент).
29' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
14' ГОЛ ! Мяч забил Алессио Кастро-Монтес (Гент).
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 18.04.2021 21:59
    0
    ВадимКиев, 18.04.2021 21:33
    Отлично Роман ,так держать,если от Шахтёра поступит предложение знай мы тебя ждём......
    Шахтер слишком низкого для Романа уровня, он давно уже перерос его уровень.
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 18.04.2021 21:33
    0
    Отлично Роман ,так держать,если от Шахтёра поступит предложение знай мы тебя ждём......
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 21:30
    0
    Шикарная формула розыгрыша. Хорошо хоть интегралы не берут.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 18.04.2021 21:06
    0
    Но всё равно Ромчики - топчики) Жаль Пластун исчез уже даже со скамейки
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 18.04.2021 21:05
    -2
    А говорят, у нас тотальная коррупция в футболе)) играют 8-я и 9-я команды первенства за место в топ 8. На хозяев коэффициент 5.15 (5.15, Карл!!!) и они отходив по полю весь матч сливают 2:7... вообще ни разу не договорняк)))
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 18.04.2021 21:01
    +5
    Дай Бог на Евро зажжет, а потом отправиться куда-нибудь в Серию А или Бундеслигу
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 18.04.2021 21:01
    +5
    Дай Бог на Евро зажжет, а потом отправиться куда-нибудь в Серию А или Бундеслигу
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.04.2021 21:59
    0
    ВадимКиев, 18.04.2021 21:33
    Отлично Роман ,так держать,если от Шахтёра поступит предложение знай мы тебя ждём......
    Шахтер слишком низкого для Романа уровня, он давно уже перерос его уровень.
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 18.04.2021 21:33
    0
    Отлично Роман ,так держать,если от Шахтёра поступит предложение знай мы тебя ждём......
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 21:30
    0
    Шикарная формула розыгрыша. Хорошо хоть интегралы не берут.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 18.04.2021 21:06
    0
    Но всё равно Ромчики - топчики) Жаль Пластун исчез уже даже со скамейки
    Ссылка
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