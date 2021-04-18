34-й тур
Зюлте-Варегем
1 : 6
Гент
'82

ВИДЕО. Гол плюс пас! Феноменальный Яремчук зажигает за Гент

Украинский форвард отдал шикарную передачу партнеру, а потом забил сам

  • 18.04.2021 19:37
  • 6298 просмотров
  • 22 комментария
ВИДЕО. Гол плюс пас! Феноменальный Яремчук зажигает за Гент
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинец Роман Яремчук отличился забитым мячом и голевой передачей за «Гент» в матче 34-го тура чемпионата Бельгии против «Зюльте-Варегем».

Украинский форвард на 15-й минуте отдал точную передачу партнеру, который легко поразил ворота. А на 29-й минуте Яремчук удвоил перевес «Гента», замкнув прострел с фланга.

ГОЛ! 0:1. Алессио Кастро-Монтес (передача: Роман Яремчук), 15 мин.

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 29 мин.

События матча
75' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Гент.
64' ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Гент.
48' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Гент.
40' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Гент.
29' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
14' ГОЛ ! Мяч забил Алессио Кастро-Монтес (Гент).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 20:22
    0
    sand, 18.04.2021 20:21
    Ты как семирахит, целые простыни на куче веток.
    тебе виднее...
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 18.04.2021 20:21
    -1
    sahka1981, 18.04.2021 20:04
    4 апреля 2021 16:35
    8
    Что раньше говорил Яремчук об уходе из "Динамо"
    Вчера на канале YouTube-канале BurBuzz вышло интервью экс-нападающего "Динамо" Романа Яремчука, в котором он заявил, что клуб "выбросил его на улицу, еще и заработал на нем деньги".
    Однако четыре года назад, когда Яремчук покидал "Динамо", он говорил совершенно другие вещи, виня только себя в том, что не смог заиграть в основном составе киевлян.
    "Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо"
    — Ты долго не забивал, но тебя ставили в основной состав. В "Динамо" такое невозможно?
    — Я много думал об этом, но точного ответа тебе не дам. Здесь, в "Генте", тоже серьезные требования: 11-е место, на котором сейчас находится команда, — это катастрофа, провал. Но в Киеве все равно как-то не так. Там, если ты не забиваешь, то все — ты не футболист. Других полезных качеств у тебя нет. Только не подумай, что я кого-то в чем-то обвиняю — об этом не может быть и речи! Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо". Весной у меня был шанс, но в пяти матчах, в которых я выходил в основе, команда потерпела два поражения. Там, если ты не забил, приходит следующий. Все очень просто".
    19.11.2017
    "Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола"
    — За родной командой, естественно, следишь?
    — Да. Это же вся моя футбольная жизнь. Я уже говорил, что у меня динамовское сердце.
    — Многие матчи текущего сезона "Динамо" заканчивает с четырьмя нападающими на поле, в такой ситуации был бы шанс себя проявить и у тебя. Ты сейчас ни о чем не жалеешь?
    — Нет. Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола. Первый — когда взял в Динамо-2, а второй — когда отпустил в "Гент". Если бы он не принял киевскую команду, кто знает, где бы я сейчас был.
    — Дальше бы конкурировал за место в основе…
    — Я бы там не играл, и я бы там не рос. Поверь, мне было непросто принять такое решение, но ездить по арендам желания не было.
    19.11.2017
    "Когда разрывал контракт с "Динамо" - пустил слезу"
    Роман, вам удалось неплохо проявить себя в "Александрии". Когда вы вернулись из аренды в "Динамо", то получали игровое время, но вам никак не удавалось забить хотя моменты были. Это был не фарт или как это можно назвать?
    - На тот момент руководство "бело-синих" знало, что я не хочу возвращаться из "Александрии" в "Динамо". Я уже тогда поставил их в известность. Прошлой зимой, у меня было предложение от "Гента" и я хотел уехать в Бельгию. Не могу сказать, что это как-то повлияло на мою игру. Во всем, что произошло, виноват только я. Никогда и никого не буду винить – ни тренерский штаб, ни партнеров по команде.
    - Несмотря на то, что вы не забивали тогдашний наставник "Динамо" Сергей Ребров доверял вам место на поле. Если бы Сергей Станиславович не покинул свою должность, то возможно ваша судьба сложилась бы иначе. Как считаете?
    - Пришел новый тренер с новыми идеями. Даже если бы я сейчас остался в "Динамо", не думаю, что у меня было бы достаточно игровой практики и я получал удовольствие от футбола. Считаю, что от моего ухода выиграл не только киевский клуб, но и я сам.
    - У вас был разговор с Хацкевичем перед стартом чемпионата, что он вам сказал? Как объяснил, что не нуждается в ваших услугах?
    - Приехав на сборы, все стало на свои места. Я увидел, что главный тренер на меня не рассчитывает. Сложившаяся ситуация поспособствовала моему переходу в "Гент". Если бы ее не было, то, уйти из "Динамо" было бы очень тяжело.
    - Ребров вам доверял, а вот с Хацкевичем у вас не сложилось. Обиду на белорусского специалиста не держите?
    - Нет. Никогда и ни на кого не держу обиды. Он принял такое решение. Понимаю, что это его работа, выбор, мысли, идеи. Все хорошо в этом плане. Сейчас у меня новый вызов, новый стимул, чтобы доказать людям и самому себе, что я чего-то стою.
    - Считаете ли вы слабее себя тех нападающих, на которых сейчас делает ставку Хацкевич?
    - Для этого есть футбольные эксперты и не мое дело судить кто сильнее или слабее. Считаю Мбокани самым сильным нападающим, с которым мне удалось потренироваться. Сейчас "Динамо" пытается играть в два форварда, а в "Александрии" я играл более оттянутого нападающего. Думаю, что мог бы играть в паре с Мбокани, но как видим, Хацкевич сделал ставку на других исполнителей. Это его право.
    - В одном из своих интервью вы говорили, что больше всех остальных в вас верил Игорь Суркис. Удалось ли вам с ним поговорить перед уходом из "Динамо"?
    - Когда уходил из "Динамо", то мне не удалось пообщаться с Игорем Михайловичем. Он всегда говорил, что видит меня в команде и при любых обстоятельствах в меня верил. Суркис хотел, чтобы я был в "Динамо" и очень много для меня сделал.
    - Сегодня вы подписали контракт с "Гентом". Как возник вариант с бельгийским клубом? Тяжело ли проходил переговорный процесс?
    - Вариант с "Гентом" возник еще зимой. Я знал об этом и на протяжении шести месяцев контактировал с представителями бельгийского клуба. Практически каждую неделю мы созванивались. Ощущалось, что этот клуб действительно хочет видеть меня в своем составе и прилагает для этого усилия. К тому же это были не просто слухи или агентские штучки. Все было по-настоящему. Но скажу честно, переговоры проходили очень и очень сложно. Ждал до последнего, чтобы все удачно завершилось и тренировался с "дублем" киевлян. Слава богу, что все закончилось хорошо.
    17.08.2017
    "Интересно, почему за четыре года, прошедших с момента ухода из "Динамо" Роман так радикально поменял свою точку зрения."
    Ты как семирахит, целые простыни на куче веток.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 20:18
    +1
    Alex86 1, 18.04.2021 20:15
    Ой, да что там рассказывать о обиженном, хотел бы он в ДК играть, то опосля того как у него было - О.О. результативных действий за основу в команде, пошел бы в аренду в какой-то шлак в упл да учился бы забивать и ждал бы момент, он таки наступил когда по уходили более сильные напы и шансы были бы как раз стать там # 1 или он еще матчей 1О хотел поиграть без результативных действий пока на пару голов разродился бы
    Ну видишь "киевлянин" АлександрВадим никак не угомонится, не красиво говорит и точка, так г-н барбас сказали-с
    Хотя сам Яремчук абсолютно противоположные слова говорил раньше...
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 18.04.2021 20:17
    +1
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:13
    Роман,это не я придумал,это слова Романа Яремчука......
    Когда человек сперва говорит одно, а потом в угоду интервьюеру совсем другое, то этот человек балабол при всех его заслугах. Футболист он конечно классный, но такими были и Сабо, Леоненко, даже получше в своё время. Но, получая денежки от Ахметова, показали, чего стоят как люди. Видимо, Роман решил пойти по подобному пути.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 18.04.2021 20:15
    +1
    Ой, да что там рассказывать о обиженном, хотел бы он в ДК играть, то опосля того как у него было - О.О. результативных действий за основу в команде, пошел бы в аренду в какой-то шлак в упл да учился бы забивать и ждал бы момент, он таки наступил когда по уходили более сильные напы и шансы были бы как раз стать там # 1 или он еще матчей 1О хотел поиграть без результативных действий пока на пару голов разродился бы
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 20:14
    +1
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:13
    Роман,это не я придумал,это слова Романа Яремчука......
    А то что, он говорил 4 года назад, это чьи слова?
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 18.04.2021 20:14
    0
    Когда его какой-то топ заметит...
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 18.04.2021 20:13
    -2
    Роман Порывай, 18.04.2021 20:11
    То есть он сейчас "на улице" живёт, а не в Бельгии играет? До этого интервью каналу Шахтёра он в интервью совсем другие песни пел.
    Роман,это не я придумал,это слова Романа Яремчука......
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 20:12
    0
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:11
    Очень не красиво Динамо Киев,поступило с Романом.
    и не говори, Сикан весь негодует
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.04.2021 20:12
    -1
    В Европе Украинцы зажигают. Тем более эта игра если я не ошибаюсь решающая, сможет ли Гент дальше бороться за Евро Кубки. Им в этой игре нада победа.
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 18.04.2021 20:11
    -4
    Очень не красиво Динамо Киев,поступило с Романом.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 18.04.2021 20:11
    +1
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:01
    Вот слова Романа о потенциальном переходе в Шахтер: Почему нет. Динамо же меня выбросило на улицу.....
    То есть он сейчас "на улице" живёт, а не в Бельгии играет? До этого интервью каналу Шахтёра он в интервью совсем другие песни пел.
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 18.04.2021 20:09
    -3
    Вот это главные слова Романа и в этом он права.
    Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук заявил, что в будущем может спокойно выступать за донецкий Шахтер, несмотря на то, что он является воспитанником киевского Динамо.
    "Переход в Шахтер? Почему бы и нет? Никто не знает, как сложится жизнь. Для меня это не табу. Меня ж Динамо, можно сказать, выкинуло на улицу, еще и заработало деньги на мне.
    Шахтер я считаю топ-клубом, никогда не знаешь, как сложится жизнь. В чемпионате Украины есть еще амбиции и голод, чтобы выиграть УПЛ.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 20:04
    +1
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:01
    Вот слова Романа о потенциальном переходе в Шахтер: Почему нет. Динамо же меня выбросило на улицу.....
    4 апреля 2021 16:35
    8
    Что раньше говорил Яремчук об уходе из "Динамо"
    Вчера на канале YouTube-канале BurBuzz вышло интервью экс-нападающего "Динамо" Романа Яремчука, в котором он заявил, что клуб "выбросил его на улицу, еще и заработал на нем деньги".
    Однако четыре года назад, когда Яремчук покидал "Динамо", он говорил совершенно другие вещи, виня только себя в том, что не смог заиграть в основном составе киевлян.
    "Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо"
    — Ты долго не забивал, но тебя ставили в основной состав. В "Динамо" такое невозможно?
    — Я много думал об этом, но точного ответа тебе не дам. Здесь, в "Генте", тоже серьезные требования: 11-е место, на котором сейчас находится команда, — это катастрофа, провал. Но в Киеве все равно как-то не так. Там, если ты не забиваешь, то все — ты не футболист. Других полезных качеств у тебя нет. Только не подумай, что я кого-то в чем-то обвиняю — об этом не может быть и речи! Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо". Весной у меня был шанс, но в пяти матчах, в которых я выходил в основе, команда потерпела два поражения. Там, если ты не забил, приходит следующий. Все очень просто".
    19.11.2017
    "Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола"
    — За родной командой, естественно, следишь?
    — Да. Это же вся моя футбольная жизнь. Я уже говорил, что у меня динамовское сердце.
    — Многие матчи текущего сезона "Динамо" заканчивает с четырьмя нападающими на поле, в такой ситуации был бы шанс себя проявить и у тебя. Ты сейчас ни о чем не жалеешь?
    — Нет. Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола. Первый — когда взял в Динамо-2, а второй — когда отпустил в "Гент". Если бы он не принял киевскую команду, кто знает, где бы я сейчас был.
    — Дальше бы конкурировал за место в основе…
    — Я бы там не играл, и я бы там не рос. Поверь, мне было непросто принять такое решение, но ездить по арендам желания не было.
    19.11.2017
    "Когда разрывал контракт с "Динамо" - пустил слезу"
    Роман, вам удалось неплохо проявить себя в "Александрии". Когда вы вернулись из аренды в "Динамо", то получали игровое время, но вам никак не удавалось забить хотя моменты были. Это был не фарт или как это можно назвать?
    - На тот момент руководство "бело-синих" знало, что я не хочу возвращаться из "Александрии" в "Динамо". Я уже тогда поставил их в известность. Прошлой зимой, у меня было предложение от "Гента" и я хотел уехать в Бельгию. Не могу сказать, что это как-то повлияло на мою игру. Во всем, что произошло, виноват только я. Никогда и никого не буду винить – ни тренерский штаб, ни партнеров по команде.
    - Несмотря на то, что вы не забивали тогдашний наставник "Динамо" Сергей Ребров доверял вам место на поле. Если бы Сергей Станиславович не покинул свою должность, то возможно ваша судьба сложилась бы иначе. Как считаете?
    - Пришел новый тренер с новыми идеями. Даже если бы я сейчас остался в "Динамо", не думаю, что у меня было бы достаточно игровой практики и я получал удовольствие от футбола. Считаю, что от моего ухода выиграл не только киевский клуб, но и я сам.
    - У вас был разговор с Хацкевичем перед стартом чемпионата, что он вам сказал? Как объяснил, что не нуждается в ваших услугах?
    - Приехав на сборы, все стало на свои места. Я увидел, что главный тренер на меня не рассчитывает. Сложившаяся ситуация поспособствовала моему переходу в "Гент". Если бы ее не было, то, уйти из "Динамо" было бы очень тяжело.
    - Ребров вам доверял, а вот с Хацкевичем у вас не сложилось. Обиду на белорусского специалиста не держите?
    - Нет. Никогда и ни на кого не держу обиды. Он принял такое решение. Понимаю, что это его работа, выбор, мысли, идеи. Все хорошо в этом плане. Сейчас у меня новый вызов, новый стимул, чтобы доказать людям и самому себе, что я чего-то стою.
    - Считаете ли вы слабее себя тех нападающих, на которых сейчас делает ставку Хацкевич?
    - Для этого есть футбольные эксперты и не мое дело судить кто сильнее или слабее. Считаю Мбокани самым сильным нападающим, с которым мне удалось потренироваться. Сейчас "Динамо" пытается играть в два форварда, а в "Александрии" я играл более оттянутого нападающего. Думаю, что мог бы играть в паре с Мбокани, но как видим, Хацкевич сделал ставку на других исполнителей. Это его право.
    - В одном из своих интервью вы говорили, что больше всех остальных в вас верил Игорь Суркис. Удалось ли вам с ним поговорить перед уходом из "Динамо"?
    - Когда уходил из "Динамо", то мне не удалось пообщаться с Игорем Михайловичем. Он всегда говорил, что видит меня в команде и при любых обстоятельствах в меня верил. Суркис хотел, чтобы я был в "Динамо" и очень много для меня сделал.
    - Сегодня вы подписали контракт с "Гентом". Как возник вариант с бельгийским клубом? Тяжело ли проходил переговорный процесс?
    - Вариант с "Гентом" возник еще зимой. Я знал об этом и на протяжении шести месяцев контактировал с представителями бельгийского клуба. Практически каждую неделю мы созванивались. Ощущалось, что этот клуб действительно хочет видеть меня в своем составе и прилагает для этого усилия. К тому же это были не просто слухи или агентские штучки. Все было по-настоящему. Но скажу честно, переговоры проходили очень и очень сложно. Ждал до последнего, чтобы все удачно завершилось и тренировался с "дублем" киевлян. Слава богу, что все закончилось хорошо.
    17.08.2017
    "Интересно, почему за четыре года, прошедших с момента ухода из "Динамо" Роман так радикально поменял свою точку зрения."
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 20:04
    0
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:01
    Вот слова Романа о потенциальном переходе в Шахтер: Почему нет. Динамо же меня выбросило на улицу.....
    Когда это он такое сказал?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 18.04.2021 20:03
    -2
    Ромчик, ти молодець! Ложи х.....й на хейтерів!
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 18.04.2021 20:01
    -2
    Роман Порывай, 18.04.2021 19:54
    Конечно, некрасиво.. Сперва воспитало в академии, потом давало играть, даже когда он не забивал, а потом пристроило в чемпионат не самой плохой страны в Европе. Совсем плохо поступило. Так, что он до последнего интервью говорил, что сам не реализовал свои возможности в ДК, а тут вдруг обиделся в интервью каналу Шахтёра..
    Вот слова Романа о потенциальном переходе в Шахтер: Почему нет. Динамо же меня выбросило на улицу.....
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 20:00
    0
    Ну там же платят больше чем в сборной. Вот и зажигают один за другим. А казахи до сих пор празднуют.)
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 19:56
    +2
    ВадимКиев, 18.04.2021 19:41
    Молодец Роман,он и не против в Шахтёр Донецк перейти если предложат.....Хороший игрок,а Динамо Киев с ним не красиво поступило....
    Это как некрасиво поступили, продали в нормальный чемпионат, дали возможность проявить себя в бельгийской лиге.
    А что нужно было сгноить в условном Мариуполе?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 18.04.2021 19:54
    -4
    ВадимКиев, 18.04.2021 19:41
    Молодец Роман,он и не против в Шахтёр Донецк перейти если предложат.....Хороший игрок,а Динамо Киев с ним не красиво поступило....
    Конечно, некрасиво.. Сперва воспитало в академии, потом давало играть, даже когда он не забивал, а потом пристроило в чемпионат не самой плохой страны в Европе. Совсем плохо поступило. Так, что он до последнего интервью говорил, что сам не реализовал свои возможности в ДК, а тут вдруг обиделся в интервью каналу Шахтёра..
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 19:56
    +2
    ВадимКиев, 18.04.2021 19:41
    Молодец Роман,он и не против в Шахтёр Донецк перейти если предложат.....Хороший игрок,а Динамо Киев с ним не красиво поступило....
    Это как некрасиво поступили, продали в нормальный чемпионат, дали возможность проявить себя в бельгийской лиге.
    А что нужно было сгноить в условном Мариуполе?
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 18.04.2021 19:50
    +2
    Оо там Маліна відзначився а тут Ярема! БРАВО!!!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 20:18
    +1
    Alex86 1, 18.04.2021 20:15
    Ой, да что там рассказывать о обиженном, хотел бы он в ДК играть, то опосля того как у него было - О.О. результативных действий за основу в команде, пошел бы в аренду в какой-то шлак в упл да учился бы забивать и ждал бы момент, он таки наступил когда по уходили более сильные напы и шансы были бы как раз стать там # 1 или он еще матчей 1О хотел поиграть без результативных действий пока на пару голов разродился бы
    Ну видишь "киевлянин" АлександрВадим никак не угомонится, не красиво говорит и точка, так г-н барбас сказали-с
    Хотя сам Яремчук абсолютно противоположные слова говорил раньше...
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 18.04.2021 20:17
    +1
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:13
    Роман,это не я придумал,это слова Романа Яремчука......
    Когда человек сперва говорит одно, а потом в угоду интервьюеру совсем другое, то этот человек балабол при всех его заслугах. Футболист он конечно классный, но такими были и Сабо, Леоненко, даже получше в своё время. Но, получая денежки от Ахметова, показали, чего стоят как люди. Видимо, Роман решил пойти по подобному пути.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 18.04.2021 20:15
    +1
    Ой, да что там рассказывать о обиженном, хотел бы он в ДК играть, то опосля того как у него было - О.О. результативных действий за основу в команде, пошел бы в аренду в какой-то шлак в упл да учился бы забивать и ждал бы момент, он таки наступил когда по уходили более сильные напы и шансы были бы как раз стать там # 1 или он еще матчей 1О хотел поиграть без результативных действий пока на пару голов разродился бы
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 20:14
    +1
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:13
    Роман,это не я придумал,это слова Романа Яремчука......
    А то что, он говорил 4 года назад, это чьи слова?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 18.04.2021 20:11
    +1
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:01
    Вот слова Романа о потенциальном переходе в Шахтер: Почему нет. Динамо же меня выбросило на улицу.....
    То есть он сейчас "на улице" живёт, а не в Бельгии играет? До этого интервью каналу Шахтёра он в интервью совсем другие песни пел.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 20:04
    +1
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:01
    Вот слова Романа о потенциальном переходе в Шахтер: Почему нет. Динамо же меня выбросило на улицу.....
    4 апреля 2021 16:35
    8
    Что раньше говорил Яремчук об уходе из "Динамо"
    Вчера на канале YouTube-канале BurBuzz вышло интервью экс-нападающего "Динамо" Романа Яремчука, в котором он заявил, что клуб "выбросил его на улицу, еще и заработал на нем деньги".
    Однако четыре года назад, когда Яремчук покидал "Динамо", он говорил совершенно другие вещи, виня только себя в том, что не смог заиграть в основном составе киевлян.
    "Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо"
    — Ты долго не забивал, но тебя ставили в основной состав. В "Динамо" такое невозможно?
    — Я много думал об этом, но точного ответа тебе не дам. Здесь, в "Генте", тоже серьезные требования: 11-е место, на котором сейчас находится команда, — это катастрофа, провал. Но в Киеве все равно как-то не так. Там, если ты не забиваешь, то все — ты не футболист. Других полезных качеств у тебя нет. Только не подумай, что я кого-то в чем-то обвиняю — об этом не может быть и речи! Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо". Весной у меня был шанс, но в пяти матчах, в которых я выходил в основе, команда потерпела два поражения. Там, если ты не забил, приходит следующий. Все очень просто".
    19.11.2017
    "Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола"
    — За родной командой, естественно, следишь?
    — Да. Это же вся моя футбольная жизнь. Я уже говорил, что у меня динамовское сердце.
    — Многие матчи текущего сезона "Динамо" заканчивает с четырьмя нападающими на поле, в такой ситуации был бы шанс себя проявить и у тебя. Ты сейчас ни о чем не жалеешь?
    — Нет. Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола. Первый — когда взял в Динамо-2, а второй — когда отпустил в "Гент". Если бы он не принял киевскую команду, кто знает, где бы я сейчас был.
    — Дальше бы конкурировал за место в основе…
    — Я бы там не играл, и я бы там не рос. Поверь, мне было непросто принять такое решение, но ездить по арендам желания не было.
    19.11.2017
    "Когда разрывал контракт с "Динамо" - пустил слезу"
    Роман, вам удалось неплохо проявить себя в "Александрии". Когда вы вернулись из аренды в "Динамо", то получали игровое время, но вам никак не удавалось забить хотя моменты были. Это был не фарт или как это можно назвать?
    - На тот момент руководство "бело-синих" знало, что я не хочу возвращаться из "Александрии" в "Динамо". Я уже тогда поставил их в известность. Прошлой зимой, у меня было предложение от "Гента" и я хотел уехать в Бельгию. Не могу сказать, что это как-то повлияло на мою игру. Во всем, что произошло, виноват только я. Никогда и никого не буду винить – ни тренерский штаб, ни партнеров по команде.
    - Несмотря на то, что вы не забивали тогдашний наставник "Динамо" Сергей Ребров доверял вам место на поле. Если бы Сергей Станиславович не покинул свою должность, то возможно ваша судьба сложилась бы иначе. Как считаете?
    - Пришел новый тренер с новыми идеями. Даже если бы я сейчас остался в "Динамо", не думаю, что у меня было бы достаточно игровой практики и я получал удовольствие от футбола. Считаю, что от моего ухода выиграл не только киевский клуб, но и я сам.
    - У вас был разговор с Хацкевичем перед стартом чемпионата, что он вам сказал? Как объяснил, что не нуждается в ваших услугах?
    - Приехав на сборы, все стало на свои места. Я увидел, что главный тренер на меня не рассчитывает. Сложившаяся ситуация поспособствовала моему переходу в "Гент". Если бы ее не было, то, уйти из "Динамо" было бы очень тяжело.
    - Ребров вам доверял, а вот с Хацкевичем у вас не сложилось. Обиду на белорусского специалиста не держите?
    - Нет. Никогда и ни на кого не держу обиды. Он принял такое решение. Понимаю, что это его работа, выбор, мысли, идеи. Все хорошо в этом плане. Сейчас у меня новый вызов, новый стимул, чтобы доказать людям и самому себе, что я чего-то стою.
    - Считаете ли вы слабее себя тех нападающих, на которых сейчас делает ставку Хацкевич?
    - Для этого есть футбольные эксперты и не мое дело судить кто сильнее или слабее. Считаю Мбокани самым сильным нападающим, с которым мне удалось потренироваться. Сейчас "Динамо" пытается играть в два форварда, а в "Александрии" я играл более оттянутого нападающего. Думаю, что мог бы играть в паре с Мбокани, но как видим, Хацкевич сделал ставку на других исполнителей. Это его право.
    - В одном из своих интервью вы говорили, что больше всех остальных в вас верил Игорь Суркис. Удалось ли вам с ним поговорить перед уходом из "Динамо"?
    - Когда уходил из "Динамо", то мне не удалось пообщаться с Игорем Михайловичем. Он всегда говорил, что видит меня в команде и при любых обстоятельствах в меня верил. Суркис хотел, чтобы я был в "Динамо" и очень много для меня сделал.
    - Сегодня вы подписали контракт с "Гентом". Как возник вариант с бельгийским клубом? Тяжело ли проходил переговорный процесс?
    - Вариант с "Гентом" возник еще зимой. Я знал об этом и на протяжении шести месяцев контактировал с представителями бельгийского клуба. Практически каждую неделю мы созванивались. Ощущалось, что этот клуб действительно хочет видеть меня в своем составе и прилагает для этого усилия. К тому же это были не просто слухи или агентские штучки. Все было по-настоящему. Но скажу честно, переговоры проходили очень и очень сложно. Ждал до последнего, чтобы все удачно завершилось и тренировался с "дублем" киевлян. Слава богу, что все закончилось хорошо.
    17.08.2017
    "Интересно, почему за четыре года, прошедших с момента ухода из "Динамо" Роман так радикально поменял свою точку зрения."
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 20:22
    0
    sand, 18.04.2021 20:21
    Ты как семирахит, целые простыни на куче веток.
    тебе виднее...
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 18.04.2021 20:14
    0
    Когда его какой-то топ заметит...
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 18.04.2021 20:12
    0
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:11
    Очень не красиво Динамо Киев,поступило с Романом.
    и не говори, Сикан весь негодует
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 20:04
    0
    ВадимКиев, 18.04.2021 20:01
    Вот слова Романа о потенциальном переходе в Шахтер: Почему нет. Динамо же меня выбросило на улицу.....
    Когда это он такое сказал?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 20:00
    0
    Ну там же платят больше чем в сборной. Вот и зажигают один за другим. А казахи до сих пор празднуют.)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности