ВИДЕО. Гол плюс пас! Феноменальный Яремчук зажигает за Гент

Украинец Роман Яремчук отличился забитым мячом и голевой передачей за «Гент» в матче 34-го тура чемпионата Бельгии против «Зюльте-Варегем».
Украинский форвард на 15-й минуте отдал точную передачу партнеру, который легко поразил ворота. А на 29-й минуте Яремчук удвоил перевес «Гента», замкнув прострел с фланга.
ГОЛ! 0:1. Алессио Кастро-Монтес (передача: Роман Яремчук), 15 мин.
ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 29 мин.
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Гент.
|64'
|ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Гент.
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Гент.
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Гент.
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессио Кастро-Монтес (Гент).
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Источник — Sport.ua
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8
Что раньше говорил Яремчук об уходе из "Динамо"
Вчера на канале YouTube-канале BurBuzz вышло интервью экс-нападающего "Динамо" Романа Яремчука, в котором он заявил, что клуб "выбросил его на улицу, еще и заработал на нем деньги".
Однако четыре года назад, когда Яремчук покидал "Динамо", он говорил совершенно другие вещи, виня только себя в том, что не смог заиграть в основном составе киевлян.
"Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо"
— Ты долго не забивал, но тебя ставили в основной состав. В "Динамо" такое невозможно?
— Я много думал об этом, но точного ответа тебе не дам. Здесь, в "Генте", тоже серьезные требования: 11-е место, на котором сейчас находится команда, — это катастрофа, провал. Но в Киеве все равно как-то не так. Там, если ты не забиваешь, то все — ты не футболист. Других полезных качеств у тебя нет. Только не подумай, что я кого-то в чем-то обвиняю — об этом не может быть и речи! Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо". Весной у меня был шанс, но в пяти матчах, в которых я выходил в основе, команда потерпела два поражения. Там, если ты не забил, приходит следующий. Все очень просто".
19.11.2017
"Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола"
— За родной командой, естественно, следишь?
— Да. Это же вся моя футбольная жизнь. Я уже говорил, что у меня динамовское сердце.
— Многие матчи текущего сезона "Динамо" заканчивает с четырьмя нападающими на поле, в такой ситуации был бы шанс себя проявить и у тебя. Ты сейчас ни о чем не жалеешь?
— Нет. Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола. Первый — когда взял в Динамо-2, а второй — когда отпустил в "Гент". Если бы он не принял киевскую команду, кто знает, где бы я сейчас был.
— Дальше бы конкурировал за место в основе…
— Я бы там не играл, и я бы там не рос. Поверь, мне было непросто принять такое решение, но ездить по арендам желания не было.
19.11.2017
"Когда разрывал контракт с "Динамо" - пустил слезу"
Роман, вам удалось неплохо проявить себя в "Александрии". Когда вы вернулись из аренды в "Динамо", то получали игровое время, но вам никак не удавалось забить хотя моменты были. Это был не фарт или как это можно назвать?
- На тот момент руководство "бело-синих" знало, что я не хочу возвращаться из "Александрии" в "Динамо". Я уже тогда поставил их в известность. Прошлой зимой, у меня было предложение от "Гента" и я хотел уехать в Бельгию. Не могу сказать, что это как-то повлияло на мою игру. Во всем, что произошло, виноват только я. Никогда и никого не буду винить – ни тренерский штаб, ни партнеров по команде.
- Несмотря на то, что вы не забивали тогдашний наставник "Динамо" Сергей Ребров доверял вам место на поле. Если бы Сергей Станиславович не покинул свою должность, то возможно ваша судьба сложилась бы иначе. Как считаете?
- Пришел новый тренер с новыми идеями. Даже если бы я сейчас остался в "Динамо", не думаю, что у меня было бы достаточно игровой практики и я получал удовольствие от футбола. Считаю, что от моего ухода выиграл не только киевский клуб, но и я сам.
- У вас был разговор с Хацкевичем перед стартом чемпионата, что он вам сказал? Как объяснил, что не нуждается в ваших услугах?
- Приехав на сборы, все стало на свои места. Я увидел, что главный тренер на меня не рассчитывает. Сложившаяся ситуация поспособствовала моему переходу в "Гент". Если бы ее не было, то, уйти из "Динамо" было бы очень тяжело.
- Ребров вам доверял, а вот с Хацкевичем у вас не сложилось. Обиду на белорусского специалиста не держите?
- Нет. Никогда и ни на кого не держу обиды. Он принял такое решение. Понимаю, что это его работа, выбор, мысли, идеи. Все хорошо в этом плане. Сейчас у меня новый вызов, новый стимул, чтобы доказать людям и самому себе, что я чего-то стою.
- Считаете ли вы слабее себя тех нападающих, на которых сейчас делает ставку Хацкевич?
- Для этого есть футбольные эксперты и не мое дело судить кто сильнее или слабее. Считаю Мбокани самым сильным нападающим, с которым мне удалось потренироваться. Сейчас "Динамо" пытается играть в два форварда, а в "Александрии" я играл более оттянутого нападающего. Думаю, что мог бы играть в паре с Мбокани, но как видим, Хацкевич сделал ставку на других исполнителей. Это его право.
- В одном из своих интервью вы говорили, что больше всех остальных в вас верил Игорь Суркис. Удалось ли вам с ним поговорить перед уходом из "Динамо"?
- Когда уходил из "Динамо", то мне не удалось пообщаться с Игорем Михайловичем. Он всегда говорил, что видит меня в команде и при любых обстоятельствах в меня верил. Суркис хотел, чтобы я был в "Динамо" и очень много для меня сделал.
- Сегодня вы подписали контракт с "Гентом". Как возник вариант с бельгийским клубом? Тяжело ли проходил переговорный процесс?
- Вариант с "Гентом" возник еще зимой. Я знал об этом и на протяжении шести месяцев контактировал с представителями бельгийского клуба. Практически каждую неделю мы созванивались. Ощущалось, что этот клуб действительно хочет видеть меня в своем составе и прилагает для этого усилия. К тому же это были не просто слухи или агентские штучки. Все было по-настоящему. Но скажу честно, переговоры проходили очень и очень сложно. Ждал до последнего, чтобы все удачно завершилось и тренировался с "дублем" киевлян. Слава богу, что все закончилось хорошо.
17.08.2017
"Интересно, почему за четыре года, прошедших с момента ухода из "Динамо" Роман так радикально поменял свою точку зрения."
Хотя сам Яремчук абсолютно противоположные слова говорил раньше...
Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук заявил, что в будущем может спокойно выступать за донецкий Шахтер, несмотря на то, что он является воспитанником киевского Динамо.
"Переход в Шахтер? Почему бы и нет? Никто не знает, как сложится жизнь. Для меня это не табу. Меня ж Динамо, можно сказать, выкинуло на улицу, еще и заработало деньги на мне.
Шахтер я считаю топ-клубом, никогда не знаешь, как сложится жизнь. В чемпионате Украины есть еще амбиции и голод, чтобы выиграть УПЛ.
8
Что раньше говорил Яремчук об уходе из "Динамо"
Вчера на канале YouTube-канале BurBuzz вышло интервью экс-нападающего "Динамо" Романа Яремчука, в котором он заявил, что клуб "выбросил его на улицу, еще и заработал на нем деньги".
Однако четыре года назад, когда Яремчук покидал "Динамо", он говорил совершенно другие вещи, виня только себя в том, что не смог заиграть в основном составе киевлян.
"Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо"
— Ты долго не забивал, но тебя ставили в основной состав. В "Динамо" такое невозможно?
— Я много думал об этом, но точного ответа тебе не дам. Здесь, в "Генте", тоже серьезные требования: 11-е место, на котором сейчас находится команда, — это катастрофа, провал. Но в Киеве все равно как-то не так. Там, если ты не забиваешь, то все — ты не футболист. Других полезных качеств у тебя нет. Только не подумай, что я кого-то в чем-то обвиняю — об этом не может быть и речи! Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо". Весной у меня был шанс, но в пяти матчах, в которых я выходил в основе, команда потерпела два поражения. Там, если ты не забил, приходит следующий. Все очень просто".
19.11.2017
"Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола"
— За родной командой, естественно, следишь?
— Да. Это же вся моя футбольная жизнь. Я уже говорил, что у меня динамовское сердце.
— Многие матчи текущего сезона "Динамо" заканчивает с четырьмя нападающими на поле, в такой ситуации был бы шанс себя проявить и у тебя. Ты сейчас ни о чем не жалеешь?
— Нет. Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола. Первый — когда взял в Динамо-2, а второй — когда отпустил в "Гент". Если бы он не принял киевскую команду, кто знает, где бы я сейчас был.
— Дальше бы конкурировал за место в основе…
— Я бы там не играл, и я бы там не рос. Поверь, мне было непросто принять такое решение, но ездить по арендам желания не было.
19.11.2017
"Когда разрывал контракт с "Динамо" - пустил слезу"
Роман, вам удалось неплохо проявить себя в "Александрии". Когда вы вернулись из аренды в "Динамо", то получали игровое время, но вам никак не удавалось забить хотя моменты были. Это был не фарт или как это можно назвать?
- На тот момент руководство "бело-синих" знало, что я не хочу возвращаться из "Александрии" в "Динамо". Я уже тогда поставил их в известность. Прошлой зимой, у меня было предложение от "Гента" и я хотел уехать в Бельгию. Не могу сказать, что это как-то повлияло на мою игру. Во всем, что произошло, виноват только я. Никогда и никого не буду винить – ни тренерский штаб, ни партнеров по команде.
- Несмотря на то, что вы не забивали тогдашний наставник "Динамо" Сергей Ребров доверял вам место на поле. Если бы Сергей Станиславович не покинул свою должность, то возможно ваша судьба сложилась бы иначе. Как считаете?
- Пришел новый тренер с новыми идеями. Даже если бы я сейчас остался в "Динамо", не думаю, что у меня было бы достаточно игровой практики и я получал удовольствие от футбола. Считаю, что от моего ухода выиграл не только киевский клуб, но и я сам.
- У вас был разговор с Хацкевичем перед стартом чемпионата, что он вам сказал? Как объяснил, что не нуждается в ваших услугах?
- Приехав на сборы, все стало на свои места. Я увидел, что главный тренер на меня не рассчитывает. Сложившаяся ситуация поспособствовала моему переходу в "Гент". Если бы ее не было, то, уйти из "Динамо" было бы очень тяжело.
- Ребров вам доверял, а вот с Хацкевичем у вас не сложилось. Обиду на белорусского специалиста не держите?
- Нет. Никогда и ни на кого не держу обиды. Он принял такое решение. Понимаю, что это его работа, выбор, мысли, идеи. Все хорошо в этом плане. Сейчас у меня новый вызов, новый стимул, чтобы доказать людям и самому себе, что я чего-то стою.
- Считаете ли вы слабее себя тех нападающих, на которых сейчас делает ставку Хацкевич?
- Для этого есть футбольные эксперты и не мое дело судить кто сильнее или слабее. Считаю Мбокани самым сильным нападающим, с которым мне удалось потренироваться. Сейчас "Динамо" пытается играть в два форварда, а в "Александрии" я играл более оттянутого нападающего. Думаю, что мог бы играть в паре с Мбокани, но как видим, Хацкевич сделал ставку на других исполнителей. Это его право.
- В одном из своих интервью вы говорили, что больше всех остальных в вас верил Игорь Суркис. Удалось ли вам с ним поговорить перед уходом из "Динамо"?
- Когда уходил из "Динамо", то мне не удалось пообщаться с Игорем Михайловичем. Он всегда говорил, что видит меня в команде и при любых обстоятельствах в меня верил. Суркис хотел, чтобы я был в "Динамо" и очень много для меня сделал.
- Сегодня вы подписали контракт с "Гентом". Как возник вариант с бельгийским клубом? Тяжело ли проходил переговорный процесс?
- Вариант с "Гентом" возник еще зимой. Я знал об этом и на протяжении шести месяцев контактировал с представителями бельгийского клуба. Практически каждую неделю мы созванивались. Ощущалось, что этот клуб действительно хочет видеть меня в своем составе и прилагает для этого усилия. К тому же это были не просто слухи или агентские штучки. Все было по-настоящему. Но скажу честно, переговоры проходили очень и очень сложно. Ждал до последнего, чтобы все удачно завершилось и тренировался с "дублем" киевлян. Слава богу, что все закончилось хорошо.
17.08.2017
"Интересно, почему за четыре года, прошедших с момента ухода из "Динамо" Роман так радикально поменял свою точку зрения."
А что нужно было сгноить в условном Мариуполе?
А что нужно было сгноить в условном Мариуполе?
Хотя сам Яремчук абсолютно противоположные слова говорил раньше...
8
Что раньше говорил Яремчук об уходе из "Динамо"
Вчера на канале YouTube-канале BurBuzz вышло интервью экс-нападающего "Динамо" Романа Яремчука, в котором он заявил, что клуб "выбросил его на улицу, еще и заработал на нем деньги".
Однако четыре года назад, когда Яремчук покидал "Динамо", он говорил совершенно другие вещи, виня только себя в том, что не смог заиграть в основном составе киевлян.
"Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо"
— Ты долго не забивал, но тебя ставили в основной состав. В "Динамо" такое невозможно?
— Я много думал об этом, но точного ответа тебе не дам. Здесь, в "Генте", тоже серьезные требования: 11-е место, на котором сейчас находится команда, — это катастрофа, провал. Но в Киеве все равно как-то не так. Там, если ты не забиваешь, то все — ты не футболист. Других полезных качеств у тебя нет. Только не подумай, что я кого-то в чем-то обвиняю — об этом не может быть и речи! Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо". Весной у меня был шанс, но в пяти матчах, в которых я выходил в основе, команда потерпела два поражения. Там, если ты не забил, приходит следующий. Все очень просто".
19.11.2017
"Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола"
— За родной командой, естественно, следишь?
— Да. Это же вся моя футбольная жизнь. Я уже говорил, что у меня динамовское сердце.
— Многие матчи текущего сезона "Динамо" заканчивает с четырьмя нападающими на поле, в такой ситуации был бы шанс себя проявить и у тебя. Ты сейчас ни о чем не жалеешь?
— Нет. Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола. Первый — когда взял в Динамо-2, а второй — когда отпустил в "Гент". Если бы он не принял киевскую команду, кто знает, где бы я сейчас был.
— Дальше бы конкурировал за место в основе…
— Я бы там не играл, и я бы там не рос. Поверь, мне было непросто принять такое решение, но ездить по арендам желания не было.
19.11.2017
"Когда разрывал контракт с "Динамо" - пустил слезу"
Роман, вам удалось неплохо проявить себя в "Александрии". Когда вы вернулись из аренды в "Динамо", то получали игровое время, но вам никак не удавалось забить хотя моменты были. Это был не фарт или как это можно назвать?
- На тот момент руководство "бело-синих" знало, что я не хочу возвращаться из "Александрии" в "Динамо". Я уже тогда поставил их в известность. Прошлой зимой, у меня было предложение от "Гента" и я хотел уехать в Бельгию. Не могу сказать, что это как-то повлияло на мою игру. Во всем, что произошло, виноват только я. Никогда и никого не буду винить – ни тренерский штаб, ни партнеров по команде.
- Несмотря на то, что вы не забивали тогдашний наставник "Динамо" Сергей Ребров доверял вам место на поле. Если бы Сергей Станиславович не покинул свою должность, то возможно ваша судьба сложилась бы иначе. Как считаете?
- Пришел новый тренер с новыми идеями. Даже если бы я сейчас остался в "Динамо", не думаю, что у меня было бы достаточно игровой практики и я получал удовольствие от футбола. Считаю, что от моего ухода выиграл не только киевский клуб, но и я сам.
- У вас был разговор с Хацкевичем перед стартом чемпионата, что он вам сказал? Как объяснил, что не нуждается в ваших услугах?
- Приехав на сборы, все стало на свои места. Я увидел, что главный тренер на меня не рассчитывает. Сложившаяся ситуация поспособствовала моему переходу в "Гент". Если бы ее не было, то, уйти из "Динамо" было бы очень тяжело.
- Ребров вам доверял, а вот с Хацкевичем у вас не сложилось. Обиду на белорусского специалиста не держите?
- Нет. Никогда и ни на кого не держу обиды. Он принял такое решение. Понимаю, что это его работа, выбор, мысли, идеи. Все хорошо в этом плане. Сейчас у меня новый вызов, новый стимул, чтобы доказать людям и самому себе, что я чего-то стою.
- Считаете ли вы слабее себя тех нападающих, на которых сейчас делает ставку Хацкевич?
- Для этого есть футбольные эксперты и не мое дело судить кто сильнее или слабее. Считаю Мбокани самым сильным нападающим, с которым мне удалось потренироваться. Сейчас "Динамо" пытается играть в два форварда, а в "Александрии" я играл более оттянутого нападающего. Думаю, что мог бы играть в паре с Мбокани, но как видим, Хацкевич сделал ставку на других исполнителей. Это его право.
- В одном из своих интервью вы говорили, что больше всех остальных в вас верил Игорь Суркис. Удалось ли вам с ним поговорить перед уходом из "Динамо"?
- Когда уходил из "Динамо", то мне не удалось пообщаться с Игорем Михайловичем. Он всегда говорил, что видит меня в команде и при любых обстоятельствах в меня верил. Суркис хотел, чтобы я был в "Динамо" и очень много для меня сделал.
- Сегодня вы подписали контракт с "Гентом". Как возник вариант с бельгийским клубом? Тяжело ли проходил переговорный процесс?
- Вариант с "Гентом" возник еще зимой. Я знал об этом и на протяжении шести месяцев контактировал с представителями бельгийского клуба. Практически каждую неделю мы созванивались. Ощущалось, что этот клуб действительно хочет видеть меня в своем составе и прилагает для этого усилия. К тому же это были не просто слухи или агентские штучки. Все было по-настоящему. Но скажу честно, переговоры проходили очень и очень сложно. Ждал до последнего, чтобы все удачно завершилось и тренировался с "дублем" киевлян. Слава богу, что все закончилось хорошо.
17.08.2017
"Интересно, почему за четыре года, прошедших с момента ухода из "Динамо" Роман так радикально поменял свою точку зрения."
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