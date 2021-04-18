Когда ничья не нужна никому. Колос и Днепр-1 поделили очки

Заключительный поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги проходил на поле стадиона «Колос» в Ковалевке, где одноименный спортивной арене клуб принимал днепровский «Днепр-1», который сумел заставить критиков изменить мнение о своей игре чередой успешных выступлений образца 2021 года. По большому счету, в рамках этой дуэли мы косвенно вели речь о потенциальных конкурентах за места на входе в зону еврокубков.



Однако, «колоскам» все же удалось создать определенный разрыв со своими преследователями, и никакая, пусть и наилучшая из увиденных ранее форма коллектива Игора Йовичевича, не могла помочь преодолеть эту дистанцию, пока команда Руслана Костышина сама бы не допустила осечку. Впрочем, всегда можно оказать «поддержку» конкурентам в этом вопросе, когда выпадает возможность сыграть очный поединок.



Необходимо констатировать достаточно высокий уровень борьбы уже со стартовых минут в отчетной встрече. Команды явно вышли заряженными на борьбу, поэтому достаточно долгое время мы обходились лишь чередой потерь мяча в центре поля. «Колос» заметно позже сумел адаптироваться к тяжелому ходу встречи, но когда наладил доставку мяча к чужой штрафной, то сразу же сделал акцент на стандартные положения. Не прошло и получаса, как тактика дала результат, а на 27-й минуте, по сути, первый опасный эпизод у ворот Юрчука отметился неудачной попыткой голкипера отразить удар головой от Новака, в завершении подачи от угла поля, после чего Милько расстрелял ворота с близкой дистанции.



Дальнейшим шагом от коллектива Костышина стал не до конца очевидный отход в оборону собственных ворот, чем воспользовались соперники для наращивания присутствия на чужой половине. «Днепр-1», поначалу, старался выверять тонкие передачи внутрь чужой штрафной, но в конечном итоге все равно свел игру в атаке к более простым формам. Как итог, домашняя заготовка при подаче с углового на 43-й минуте завершилась скидкой головой от Логинова на Чуже. Надо отметить, что в тот момент внутри владений Волынца находились все полевые футболисты соперников, кроме подающего, что также можно считать частью большого эксперимента Йовичевича.



И ведь правда! Не было абсолютно никакого впечатления, что днепровская команда всеми силами старается зацепиться за результат. Скорее наоборот, гости перепробовали множество различных схем и комбинаций, а второй тайм, так и вовсе, провели в большей степени на своей половине поля. Стремление к победе демонстрировал только «Колос», и моменты для забитых мячей у коллектива Костышина были. Чего стоит только дальний удар Богданова, который Юрчук был вынужден переводить в левую крестовину своих ворот, или же попытка Костышина-младшего завершить подачу углового с левого фланга ударом головой с ближней штанги, с которой также справился голкипер.



Хозяева поля стремились победить, так как прекрасно знали неудачные результаты поединков своих прямых конкурентов по борьбе за зону еврокубков, но одного лишь желания было слишком мало. «Колоски» занервничали, и сами похоронили свои шансы регулярными ошибками в контроле на чужой половине.



В следующем туре ковалевский «Колос» будет на своем поле принимать полтавскую «Ворсклу», а днепровский «Днепр-1» будет играть дома против закарпатского «Миная».

Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Колос» – «Днепр-1»- 1:1



Милько (27) - Чуже (43).

Чурко (67), Золотов (70), Гавриш (86) - Лысенко (62).

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Золотов, Милько, Богданов, Костышин (Смирный, 72), Чурко, Лысенко (Антюх, 85).



«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логинов (Сваток, 58), Дубинчак, Назаренко, Игнатенко, Цуриков (Булеца, 65), Чуже, Когут, Хобленко (, 89).



Стадион: «Колос» (Коваливка).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА