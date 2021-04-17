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Днепр-1
18.04.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Останется ли команда Игора Йовичевича претендентом на еврокубки?

  • 17.04.2021 11:11
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Колос – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

Матч между «Колосом» и «Днепром-1» в Ковалевке, который состоится в воскресенье, 18 апреля, закроет программу 22-го тура украинской Премьер-лиги. Команды расположились рядом в турнирной таблице: хозяева поля занимают шестую строчку, а гости – восьмую.

Эта игра может стать решающей для днепрян, ведь в случае победы они сохраняют шансы побороться за еврокубковое шестое место. Если итогом поединка будет поражение от непосредственного конкурента, то Йовичевич сможет наигрывать состав уже на следующий сезон в матчах, которые остались. Для ковалевцев каждое очко на вес «бронзы», ведь они являются одним из претендентов на комплект наград – от третьего места их отделяют всего лишь 5 баллов. Тем интереснее будет игра, где каждую из команд устроит только победа.

Беспроигрышная серия команды Руслана Костышина длится уже пять туров. Однако впереди тяжелые матчи с непосредственными конкурентами – «Десной», «Ворсклой», «Александрией», а также киевским «Динамо», лидирующим в первенстве. Но сначала нужно разобраться с «Днепром-1», который хоть и отстает от ковалевцев, но весной ничем не уступает первой шестерке команд чемпионата.

В прошлом туре «Колос» обыграл на выезде донецкий «Олимпик» со счетом 2:1. Однако эта игра не стала легкой прогулкой для подопечных Костышина. Проигрывая по ходу поединка 0:1 и играя в большинстве почти весь второй тайм, они только на 68 минуте игры сумели сравнять счет, реализовав пенальти. А победный гол Вадим Милько забил за три минуты до конца основного времени. Еще одной «ахиллесовой пятой» «Колоса» в текущем сезоне являются ничейные результаты. Сейчас команда является одной из самых «миролюбивых» в Премьер-лиге, на её счету 9 ничьих, больше только у «Ингульца» – 10. Для клуба, который претендует на высокие места в турнирной таблице, их слишком много.

Что касается днепрян, то в прошлом туре они потерпели первое поражение в весенней части чемпионата. Команда Йовичевича, ослабленная отсутствием арендованных «динамовцев» Дубинчака и Булецы, уступила «бело-синим» со счетом 0:2. Но на этом неприятности для «Днепра-1» не закончились. В том же поединке получил удаление основной бомбардир команды Артем Довбик, а Ди Франко заработал четвертую в сезоне желтую карточку. Оба игрока пропустят игру в Ковалевке. Кроме того, в лазарете находится центрбек Пихаленок. Потеря трех основных игроков накануне поединка с «Колосом» может существенно повлиять на исход. У ковалевцев таких проблем с составом нет, только Евгений Морозко продолжает залечивать травму.

Матч первого круга в Днепре завершился победой «Колоса» со счетом 2:0, тогда отличились два Евгения – Селезнев и Смирный. Всего команды сыграли между собой 6 матчей, и здесь тоже преимущество у ковалевцев: у них 3 победы, одна ничья и два поражения, с разницей забитых-пропущенных мячей 13:7.

В матче двух равных по классу команд трудно отдать предпочтение кому-то одному. Немного в в лучшем положении находится команда Костышина, которая имеет меньше кадровых потерь. Однако умение Йовичевича настроить своих футболистов на игру может сыграть решающую роль.

Ориентировочные составы

«Колос»: Волынец – Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Антюх, Богданов, Милько, Чурко, Костышин, Лысенко.

«Днепр-1»: Юрчук – Тейлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак, Игнатенко, Назаренко, Когут, Булеца, Чуже, Хобленко.

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18 марта, суббота

«Колос» – «Днепр-1»
Ковалевка. Стадион «Колос». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
КОЛОС — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Sergey Gorbachenko
    online
      Sergey Gorbachenko, 17.04.2021 12:22
    0
    Адміни, яке 18 березня, субота??? Ви хоча б самі читаєте те, що викладаєте?
    Ссылка
    Sergey Gorbachenko
    online
      Sergey Gorbachenko, 17.04.2021 12:22
    0
    Адміни, яке 18 березня, субота??? Ви хоча б самі читаєте те, що викладаєте?
    Ссылка
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