22-й тур
Колос К
1 : 1
Днепр-1
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Очень тяжелый матч. Хорошая для нас ничья»

Наставник «Днепра-1» – о матче с «Колосом»

  • 19.04.2021 03:00
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Очень тяжелый матч. Хорошая для нас ничья»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после ничьей с «Колосом» (1:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

– Очень тяжелый матч для обеих команд. Игра должна была понравиться болельщикам, потому что они увидели противостояние двух команд, которые не хотели закрываться, не играли в «автобус», а действовали на победу. Мы в первом тайме пытались играть через контроль мяча и смену флангов, впервые используя такую ​​схему игры с теми исполнителями, которые у нас остались, потому что у нас сейчас много дисквалифицированных и травмированных игроков. Увидев, что «Колос» будет действовать в три центральных защитника, то мы поняли, что не ошиблись и эта наша схема получилась оптимальной. Без мяча три наших нападающих высоко прессинговали их центральных защитников, а две наши восьмерки попадали на Богданова и Милько, а на флангах наши латерали шли на оппонентов, поэтому игра нам удавалась, и в целом мы контролировали ход встречи. В общем, могу констатировать, что мы вполне заслужили это очко в матче, а также имели момент в компенсированное время закрыть игру, когда шанс был у Чуже, но, в целом, должен поздравить ребят за эту игру. Очень тяжелый матч был, и мы это знали, ведь понимаем, что «Колос» бьется за место в еврокубках, и им нужна была победа, поэтому ожидали штурма от соперника, а мы искали в этот момент шансы в контратаках. Повторюсь, хорошая для нас ничья, и я вижу в команде светлую дорогу, которая даст нам мотивацию двигаться вперед.

– Почему не играл сегодня Билл?
– Потому что сыграл Цуриков. В таком матче очень важен был его опыт. У него на фланге оппонентом был Кравченко, много действовал на атаку и на этой позиции сейчас ответственность Цурикова, как латераля, является лучшей. Билл сейчас в фазе адаптации, и нам нужно с ним терпения. Мы говорим об очень талантливом футболисте, который принесет нам пользу, но когда надо больше защищаться, он еще не готов к такой игре. Он еще будет иметь шанс в следующих матчах.

– Команда еще борется за место в еврокубках?
– Остается 12 очков - 4 матча. У меня такая природа, что пока есть математические шансы, я бьюсь и никому не даю ни метра травы на поле. Когда окончательно уже шансов не будет, тогда переориентируемся на другие цели. Но все равно считаю, что команда показывает хороший футбол, характер, дисциплину. И видите, что мы сегодня использовали новую схему, и команда показала себя так, что меня все это радует. Хорошее для нас очко с соперником, который бьется за Европу, а значит и мы от этого достаточно близки. Возможно, нам сейчас туда и рано, но посмотрим на следующий год, когда у нас будет больше времени и полноценные предсезонные сборы.

– И все же, насколько в заключительных матчах вы планируете использовать молодежь и новичков-бразильцев?
– На первом месте у нас интересы команды, а потом уже собственные интересы. Каждый матч очень важен, и нет такого, что здесь ты решаешь задачу, а в другой игре - нет. Мы играем оптимальным составом, по которому я принимаю решение лично, и это очень непросто. Тот же Вагнер очень хорошо работает на тренировках, создает конкуренцию, но на каждую игру есть свой тактический план, есть определенный профиль игроков у соперников, который заставляет тебя ставить соответствующих исполнителей в своей команде. Все эти футболисты имеют с нами контракты и полностью еще получат свое игровое время. Тем более, у нас после каждого матча есть травмированные и дисквалифицированные. И этот матч не стал исключением, ведь мы из-за травм продолжаем терять игроков. Посмотрим, что в ближайшие дни скажут врачи и тогда уже определимся с тем, в каким составом готовиться к матчу против «Миная».

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Источник — СК Днепр-1

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