В воскресенье, 18 апреля, состоится встреча 22 тура чемпионата Украины, в которой «Колос» принимает «Днепр-1». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30 по киевскому времени.

Обе команды ведут борьбы за место в зоне еврокубков. При этом «Колос» находится выше в турнирной таблице, но днепряне очень мощно проводят весеннюю часть сезона. Так что поединок обещает стать напряженным и бескомпромиссным!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Днепр-1».

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