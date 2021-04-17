22-й тур
Колос К
0 : 0
Днепр-1
18.04.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка украинской Премьер-лиги

  • 17.04.2021 21:28
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Колос – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 18 апреля, состоится встреча 22 тура чемпионата Украины, в которой «Колос» принимает «Днепр-1». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30 по киевскому времени.

Обе команды ведут борьбы за место в зоне еврокубков. При этом «Колос» находится выше в турнирной таблице, но днепряне очень мощно проводят весеннюю часть сезона. Так что поединок обещает стать напряженным и бескомпромиссным!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Днепр-1».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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