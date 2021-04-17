В воскресенье, 18 апреля, состоится встреча 22 тура чемпионата Украины, в которой «Колос» принимает «Днепр-1». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30 по киевскому времени.
Обе команды ведут борьбы за место в зоне еврокубков. При этом «Колос» находится выше в турнирной таблице, но днепряне очень мощно проводят весеннюю часть сезона. Так что поединок обещает стать напряженным и бескомпромиссным!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Днепр-1».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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